cv.lt aiškinasi, kaip įmonės taiko lankstų darbo grafiką

Jurgita Lemešiūtė, „People Link“ vadovaujanti partnerė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Formuodamos darbuotojų komandas, įmonės renkasi specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir prisiimti asmeninę atsakomybę už savo sprendimus. Šie profesionalai ypač vertina darbdavių siūlomą galimybę dirbti lanksčiu grafiku.

Aukštų standartų darbo skelbimų portale CV.LT daugėja skelbimų, kuriuose nurodama, kad specialistai gali lanksčiai nusistatyti savo darbo laiką. Praktika rodo, kad darbuotojai, galintys reguliuoti darbo laiką, ne tik efektyviau atlieka užduotis, bet ir išlaiko optimalų darbo ir asmeninio gyvenimo balansą, patiria mažiau streso, jaučiasi labiau motyvuoti.

Nauji vėjai

Griežta darbo laiko kontrolė, kai darbuotojas minutės tikslumu turėjo praverti ir užverti biuro duris, nyksta. Jurgita Lemešiūtė, darbuotojų paieškos ir atrankos UAB „People Link“ vadovaujanti partnerė, pastebi, kad lankstus darbo grafikas jau tampa gana standartine praktika daugumoje įmonių, kur darbas nėra tiesiogiai ribojamas laike (pvz., parduotuvių darbo laikas).

Ji sukonkretina, kad daugelyje įmonių jau galima pasirinkti, kada patogiau pradėti darbą: pvz., 7.30-8.00 val. ir baigti anksčiau – 16.30-17.00 val., ar norisi pradėti vėliau 9.00 – 9.30 val. ir baigti atitinkamai vėliau.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Taip pat įmonės siūlo ir trumpesnės darbo savaitės galimybes, jei darbas yra atliekamas per trumpesnį laiką“, – detalizuoja J. Lemešiūtė, primindama, kad yra įmonių, kurios yra įsidiegusios 4 darbo dienų savaitę.

Sumaniai planuoja

Darbas užima didelę dienos dalį, tačiau šiuolaikiniai specialistai stengiasi sumaniai laviruoti ir ieško būdų, kaip išlaikyti sveiką balansą tarp karjeros ir asmeninio gyvenimo. Pasak J. Lemešiūtės, dauguma darbuotojų teigiamai vertina galimybę pasirinkti darbo laiką ir tikisi, kad darbo laiką priderins prie jų asmeninių veiklų (mokslų, vaikų mokyklos grafiko, sporto ir pan.).

„Įmonei įdiegus tinkamą darbo laiko valdymo sistemą, gali visiškai nekilti jokių papildomų sunkumų ar sąnaudų. Be to, taikant lankstų grafiką, bendrovėms lengviau pritraukti talentų, o ir esami darbuotojai bus labiau patenkinti“, – kalba ekspertė.

Ji pateikia pavyzdį, kaip „People Link“ taiko trumpesnės darbo savaitės bei lakstaus darbo grafiko praktiką.

„Darbuotojai gali pasirinkti iš kelių variantų. Vasarą dirbame 32 val. per savaitę, todėl darbuotojas gali pasirinkti, ar nori dirbti 6,5 val. per dieną 5 dienas per savaitę ar pirmadienį-ketvirtadienį įprasta tvarka (8val.), o penktadienį būti tik pasiekiamas „budėjimo“ rėžimu (nedirba aktyviai, bet yra pasiekiamas, jei neplanuotai prireikia). Kitais metų laikais dirbame 35 val. per savaitę. Darbuotojai vėl gali rinktis, ar dirbti pirmadienį-penktadienį po 7 val. per dieną, ar dirbti pilnas 4 dienas ir penktadienį nuo pietų likti tik „budėjimo“ rėžime“, – kaip lankstaus darbo grafikas veikia realiai, pasakoja J. Lemešiūtė.

cv.lt TOP pasiūlymai įvairių sričių profesionalams:

„PayRay Bank“: vyriausiasis buhalteris (-ė). Siūlomas atlyginimas nuo 4.300 iki 5.000 Eur (neatskaičius mokesčių).

„Ignitis grupės paslaugų centras“: vyr. IT architektė (-as). Siūlomas atlyginimas nuo 4.642 iki 6.965 Eur (neatskaičius mokesčių).

„Meso Global apskaita“: žmogiškųjų išteklių vadybininkas (-ė). Siūlomas atlyginimas nuo 2.400 iki 3.000 Eur (neatskaičius mokesčių).

„Gjensidige“: vyriausiasis teisininkas (-ė): Siūlomas atlyginimas nuo 2.849 iki 4.274 Eur (neatskaičius mokesčių).

„Eglės sanatorija“: pardavimų vadovas (-ė). Siūlomas atlyginimas nuo 3.000 iki 5.000 Eur (neatskaičius mokesčių).

„Personalo valdymo inovacijos“: produktų grupės vadovas (-ė). ). Siūlomas atlyginimas nuo 2.500 iki 3.305 Eur (neatskaičius mokesčių).

„HR spektras“: transporto vadybininkas (-ė). Siūlomas atlyginimas nuo 3.140 iki 4.297 Eur (neatskaičius mokesčių).

Jurgita Lemešiūtė, „People Link“ vadovaujanti partnerė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.