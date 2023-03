ISM universitetas į buvusio Vilniaus centrinio pašto patalpas persikėlė per naktį

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, įsikūręs Vilniuje, Gedimino pr. 7. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Į 5.400 kv. m ploto patalpas Gedimino pr. 7 ISM universitetas turėjo persikelti praėjusių metų rugsėjį, tačiau, užtrukus rekonstrukcijos darbams, įkurtuves teko nukelti pusmečiui. Pats persikėlimas buvo sklandus: vieną dieną paskaitos vyko senajame pastate, o kitą – jau naujame.

„Kadangi viską gerai suplanavome, sugebėjome persikelti žaibiškai – per vieną naktį. Tam sąlygas sudarė tai, jog mūsų visi baldai ir IT įranga – kas yra mūsų pagrindiniai įrankiai – yra nauji. Serverius pervežėme per naktį ir įjungėme. Didžiausias dalykas, kurį reikėjo perkraustyti, buvo biblioteka: tai užtruko dar keletą dienų“, – VŽ sakė Dalius Misiūnas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius.

Nors planuota, kad studentai į naujas auditorijas susirinks praėjusį rudenį, tačiau rekonstravimo darbai užtruko.

„Nesijaudinome ir nespaudėme, kad greičiau padarytų. Norėjome kokybės. Dabar esame patenkinti rezultatu, nes jaučiame ir emocinę vertę, ne tik ekonominę“, – nurodo D. Misiūnas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/1882?placement=

Kol kas jis negali palyginti, kiek universitetas sutaupys mokėdamas už šildymą, nes čia persikelta tik prieš kelias dienas. Vis dėlto rektorius neabejoja, jog suma bus reikšminga, nes senos patalpos Arklių g. buvo F energetinio naudingumo klasės, o dabartinės – B.

Anksčiau šiose patalpose veikė Vilniaus centrinis paštas.

„Mums svarbu būti arti pagrindinių laisvalaikio ir kultūros taškų. Buvusios Vilniaus centrinio pašto patalpos atitiko vietos kriterijų – labiau centre būti jau nebeįmanoma. Juk nuo šio pašto net atstumai matuojami“, – sakė D. Misiūnas.

Kiek ISM investavo į patalpas, rektorius konkrečiai nenurodo – mini, kad suma siekia keletą milijonų.

„Mums kainavo tik įrengimo darbai, o patalpas rekonstravo pastato savininkai", – aiškina D. Misiūnas.

Kaip rašė VŽ, fondo „Lords LB Baltic Fund IV“ įmonė „Terseta“ pastatą įsigijo 2020 m. pabaigoje, kai Lietuvos pašto aukcione už jį pasiūlė 11,2 mln. Eur. Pastato įsigijimui ir rekonstrukcijai įmonė išleido daugiau nei 8 mln. Eur obligacijų emisijas.

ISM pastatą išsinuomojo 15 metų, su galimybe nuomos sutartį pratęsti dar 5 metams.

Privačiame ISM mokosi per 1.800 studentų, dirba apie 100 dėstytojų – 50 nuolatinių, likę atvyksta iš užsienio.

Taip pat klausykite:

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, įsikūręs Vilniuje, Gedimino pr. 7. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.