Kodėl 30 aukščiausiojo lygio Lietuvos vadovų išvyko į Pietų Afrikos Respubliką?

30 aukščiausiojo lygio Lietuvos vadovų, ISM Executive MBA studentų, išvyko į Pietų Afrikos Respubliką

Net trisdešimt aukščiausiojo lygio Lietuvos vadovų šiandien galima sutikti Pietų Afrikos Respublikoje. Į kitą žemyną save svečios šalies kompanijų konsultantų rolėje išbandyti išvyko tokių organizacijų, kaip „Equite“, „Biržų duona“, „Kino pasaka“ ar „Telesoftas“ vadovai ir kt. Tokią unikalią galimybę šie aukščiausiosios grandies vadovai iš Lietuvos turi dėl pasirinkimo studijuoti ISM Executive MBA (EMBA).

Neįkanojama patirtis PAR

Konsultacinis projektas PAR - tai ISM Executive MBA, aukščiausiojo lygio vadovams skirtų studijų, kulminacija. Šis projektas atliekamas vietoje baigiamojo magistrinio darbo. EMBA studentai išvyksta į Johanesburgą ir Keiptauną (į PAR šiemet išvyko jau penktoji ISM Executive MBA studentų laida), kur į realias organizacijas atvyksta kaip verslo konsultantai ir grupėse sprendžia tikras verslo situacijas bei turi paruošti pokyčių pasiūlymus. Lietuvos vadovai jau turėjo galimybę savo žinias išbandyti ir pritaikyti tokiose organizacijose, kaip „Elizabeth Arden“, „Revlon“, „Adidas“ ir kt.

Į PAR šiemet išvykęs ISM Executive MBA studentas, „Telesofto“ vadovas Šarūnas Putrius šiemet savo jėgas išbando draudimo ir bankininkystės paslaugų organizacijoje „Discovery“. Jis sako, kad konsultuoti ir dirbti petys į petį su daugiau nei 14 tūkst. darbuotojų turinčios organizacijos lyderiais ir jų vadovų komandomis jam yra neįkainojama patirtis. Šiuo metu į PAR drauge su visa aukščiausiojo lygio Lietuvos vadovų grupe išvykęs „Telesofto“ vadovas dalijasi savo pirmaisiais įspūdžiais.

„Pietų Afrikos Respublika kelia daug jausmų - bandau protu aprėpti tai, ką matau svetimšalio akimis: juodaodžių bendruomenės realijas vakarietiškame PAR kontekste, kvapą gniaužiančią gamtą, geopolitinę ir ekonominę aplinką. Kartu nenustygstu vietoje, nes nekantrauju visa galva nerti į „Discovery“ organizacijos mums patikėtą iššūkį. Norisi pradėti vertingą pokytį organizacijoje bei parodyti, kad Lietuvoje turime vadovus, gebančius suprasti ir spręsti pasaulinio lygio verslo klausimus“, - sako Š. Putrius.

Šiuo metu Pietų Afrikos Respublikoje inicijuoti pokyčio organizacijoje yra išvykęs ir Vilius Kavaliauskas, investicijų įmonės „Equite“ vadovas. Jis su komanda nagrinėja komercinio PAR banko „Bidvest Bank“ atvejį. Vadovas sako, kad laukia nemenki iššūkiai, tačiau šiuo metu jo emocijos ir įspūdžiai yra puikūs.

„Kelionė į PAR, į kitą kontinentą, leidžia praplėsti akiratį, pasisemti naujų patirčių, išmokti kažko naujo konsultuojant organizacijas ar dirbant su kitais ISM Executive MBA komandos nariais. Ši kelionė leidžia dar kartą iš naujo pažinti savo kolegas kitame kontekste, drauge tyrinėti naują aplinką. Na ir žinoma, nekantrauju imtis pokyčių projekto. Šiuo metu drauge su vadovų komanda peržiūrime organizacijos „Bidvest Bank“ strategiją, susitinkame su jų pagrindiniais vadovais bei klientais. Kaip organizacijos konsultantai peržiūrime nagrinėjamos organizacijos strategiją ir jos vadovybei projekto pabaigoje pateiksime strategines rekomendacijas“, - sako V. Kavaliauskas.

Patirtis PAR praplečia vadovų požiūrį

Afrikoje ISM Executive MBA studentai pritaiko visus metus kauptas žinias, kuriomis su vadovais dalijasi profesionalai iš Lietuvos bei iš penkių geriausių pasaulio verslo mokyklų (pagal „Financial Times“ reitingą), kaip šiemet vizitavęs Peter Moran, London Business School kelis metus iš eilės nominuotas kaip geriausias Strategy lektorius ar Jean-Philippe Bonardi, HEC Laussane strategijos ir lyderystės lektorius bei kiti. Studijos itin dinamiškos ir praktiškos, todėl studentai ruošia strateginį, skaitmenizacijos ir lyderystės pokyčio planus. Ketvirtasis pokyčių planas vykdomas Pietų Afrikos Respublikoje, kurį vadovai įgyvendina vietoje baigiamojo magistrinio darbo.

„Esant PAR pagrindinis iššūkis - jaustis užtikrintai ir ramiai, mat svarbų pokytį nepažįstamoje (mano atveju dar ir didelėje) organizacijoje reikia inicijuoti per labai trumpą laiką. Perprasti situaciją, padaryti transformuojančias įžvalgas ir jas įtikinamai perteikti organizacijos vadovams – iššūkis, kuris manęs laukia ateinančią savaitę. Ši, mums tekusi konsultantų rolė, naujoje, nepažįstamoje organizacijoje - yra unikali galimybė atsidurti kitoje barikadų pusėje nei dirbant savo versle. Man tai atrodo neįkainojama patirtis augančiam vadovui”, - sako Š. Putrius

Jis akcentuoja projekto reikšmingumą sakydamas, kad tai galimybė išeiti iš savo komforto zonos ribų ir į verslo rinką pažvelgti globaliu mastu. Nors dauguma verslų yra globalūs, anot Š. Putriaus, vadovai vis tiek dažnai operuoja iš gana lokalaus ir siauro kampo: lyderius supa tie patys žmonės, kurie skaito panašias knygas, galimos įžvalgos darosi nuspėjamos. Todėl galimybė į verslą žvelgti ir apie jį kalbėti kitoje pasaulio pusėje, kitame žemyne, kultūroje, keičia matymo ir požiūrio kampą.

„Čia kyla klausimai: ar gali pasitikėti savo įsitikinimais ir šeštuoju jausmu, ar tai kas tau pasiteisindavo iki šiol tiks ir dabar? Dirbdamas su verslu PAR, tampu labiau atviras, įsijungia out of the box mąstymas, atrandu naują kūrybiškumo lygį. O kas įdomiausia, kad nauji atradimai tampriai siejasi su mano darbo aktualijomis Lietuvoje. Paralelės stimuliuoja naujas įžvalgas ir verčia galvoti apie prasmingus pokyčius namuose“, - sako ISM Executive MBA studentas.

Jo kolega V. Kavaliauskas galimybę mokytis kitame žemyne vadina unikalia, nes taip vadovai gali kelti savo kvalifikaciją ir įgyti naujų žinių.

„Čia mokomės, atsinaujiname, turime erdvę, kurioje galime pritaikyti skirtingas vadovavimo strategijas ir priemones. Iš dalies tai yra ir savęs pažinimo kelionė. Pasaulis keičiasi greičiau nei mes pastebime, todėl itin svarbu nuolat atnaujinti žinias, gebėti įžvelgti naujausias tendencijas, pastebėti potencialą turinčias idėjas. Tik taip galima sukurti kažką naujo. O kelionė į Pietų Afrikos Repsubliką drauge su kitais vadovais padeda dar kartą save atrasti, peržengti savo galimybių ribas. Tai nuostabi patirtis, kurią rekomenduočiau kiekvienam vadovui“, - sako V. Kavaliauskas.

ISM Executive MBA studentai į Pietų Afrikos Respubliką išvyksta inicijuoti pokytį svečios šalies organizacijose.

Vadovams dirbti vienoje komandoje – neeilinis iššūkis

Kelionės PAR metu vadovai ruošia pokyčių pasiūlymus pasirinktoms organizacijoms ir tai daro grupėse, kurias kruopščiai atrenka ir sudaro pati studijų direktorė, lyderystės ekspertė dr. Audronė Nakrošienė.

Tad vadovams tenka spręsti ne tik organizacijos svetimoje šalyje problemas, tačiau ir stengtis efektyviai dirbti komandoje su kitais vadovais, o tai, kaip sako dr. A. Nakrošienė, dažnam vadovui tampa labai rimtu iššūkiu.

„Komandų formavimo užduoties imuosi asmeniškai. Mano tikslas – drauge suburti skirtingas asmenybes, vertybes bei įvairiapusišką patirtį turinčius aukščiausiojo lygmens vadovus. Iš pirmo žvilgsnio taip sukonstruotos komandos lyderiams dažnai kelia diskomfortą, jose kyla daugiau įtampos, stresinėse situacijose veikti ir pasiekti užsibrėžto tikslo tampa daug sunkiau. Tačiau komanda iš įvairių asmenybių gali labai efektyviai dirbti ir pasiekti pačių aukščiausių rezultatų. Tokių komandų nariai vieni iš kitų mokosi, iškylantys konfliktai priverčia geriau save pažinti ir išmokti surasti tinkamiausią sprendimą“, – sako dr. A. Nakrošienė.

PAR vadovai turi nagrinėti ne tik organizacijų startegijas, tačiau ir gilintis į save komandos refleksijos metu. Kiekvieną vakarą Afrikoje, grįžę iš organizacijų, lyderiai kartu su dr. A. Nakrošiene nagrinėja savo komandos dinamiką, jos vertybes, kiekvieno nario roles ir stiprybes, mokosi duoti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį vienas kitam. Šias kompetencijas vėliau grįžę į Lietuvą pritaiko savo organizacijose.

Šiuo metu PAR esantis Š. Putrius realiu laiku patiria minėtus išbandymus ir dalijasi, kaip jam sekasi vienoje komandoje dirbti su kitais aukščiausiojo lygio vadovais.

„Viršutinės grandies vadovams dirbti kartu vienoje komandoje ir dalintis lyderystės skeptrą tarpusavyje – patirtis, kupina savų iššūkių ir pamokų. Kaip tikrai išmokti klausytis, kaip deleguoti ir paleisti savo ego, kaip imtis lyderystės, kai atrodo nuomonės išsiskiria radikaliai? Čia auksiniai klausimai, į kuriuos universalių atsakymų žinoma ir negali būti, bet tai vieta ir laikas, kada gimsta neikainojama išmintis ir įžvalgumas“, - sako Š. Putrius.

ISM Executive MBA programa skirta išskirtinai aukščiausiojo lygmens Lietuvos lyderiams, kurie visus metus, padedami geriausių Lietuvos ir užsienio dėstytojų, mokosi tam, kad pasiektų savo maksimalų lyderystės potencialą.

ISM Executive MBA studijos yra sudėliotos tokiu principu, kad studijų laikas ir struktūra būtų patogūs kiekvienam vadovui. Studijos trunka metus laiko, tris dienas per mėnesį.

