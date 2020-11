Metas organizacijų tyrimus atlikti išmaniai: startuoja EMOTIKOS tyrimų platforma

Darius Pietaris ir Karolis Merkys.

Patogiau, greičiau, mažesnėmis sąnaudomis ir – atliepiant šiandienos realijas – išlaikant saugius atstumus. Tokį pasiūlymą organizacijų tyrimų rinkai pateikė EMOTIKOS startuolio kūrėjai, praplėtę savo mobiliosios programėlės funkcionalumą: sumanyta kaip išmanioji mokymų platforma, nuo šiol ji veikia ir kaip organizacijų tyrimų įrankis.

„Tiek kurdami EMOTIKOS mokymų platformą, tiek ją testuodami su pirmaisiais vartotojais, puikiai supratome, kad turėsime praeiti ilgą vartotojų įtraukimo ciklą. Juk mes ateiname keisti rinką, išmokyti žmones, įpratusius gauti žinias „gyvai“, akis į akį su dėstytojais, pradėti mokytis savarankiškai, nuotoliniu ir išmaniu būdu. Toks vartotojų įpročių pokytis turi praeiti ne vieną stadiją ir užtrunka. Tuo tarpu išmanaus tyrimų organizavimo įrankio poreikis rinkai aktualus čia ir dabar – tad mums, patiems kuriantiems techninę EMOTIKOS dalį, nebuvo sudėtinga praplėsti programėlės funkcionalumą ir operatyviai pasiūlyti šią naują paslaugą,“ – pasakoja vienas iš EMOTIKOS kūrėjų, technologijų vystymo profesionalas Karolis Merkys.

Naujoji EMOTIKOS funkcija leidžia su programėle atlikti praktiškai bet kurį organizacijos tyrimą: nuo organizacijos klimato, pardavimo veiklos efektyvumo, įsitraukimo ar NPS tyrimų iki bet kokių darbuotojų apklausų organizavimo.

Vienas populiariausių ir aktualiausių tarp jų yra 360 grįžtamojo ryšio tyrimas – kai tiriamasis žmogus įsivertina tam tikras savo kompetencijas pats ir yra įvertinamas profesionaliame kontekste jį supančių žmonių. Kitaip sakant, tyrimas leidžia pamatyti save kitų žmonių akimis, gaunant grįžtamąjį ryšį iš tų, su kuriais artimai dirbama: analizuojant rezultatus, galima kiekvienam darbuotojui tikslingai nustatyti ugdymosi poreikį ir suplanuoti, kokiais būdais jis gali tobulėti. Pagrindinis šio tyrimo tikslas – kad kiekvienas juo tiriamas žmogus taptų sėkmingesnis savo darbo aplinkoje.

EMOTIKA čia pasitarnauja kaip ypač patogus įrankis, kuriuo tyrimą keliems darbuotojams ar visai organizacijai ir susijusiems žmonėms galima paleisti vos per vieną dieną, o gautus rezultatus sistema akimirksniu apdoroja, pateikdama išsamias ataskaitas. Taip ne tik galima išplėsti tiriamųjų lauką, bet ir taupyti įmonės personalo laiką – sukuriant komandoms daugiau vertės.

„Su EMOTIKA sudėtingą 360 grįžtamojo ryšio tyrimą galima atlikti su beveik perpus mažesniu biudžetu ir be jokio galvos skausmo įmonės HR’ui. Sudaryti klausimyną ir jį pateikti programėlėje net ir keliems šimtams žmonių dar niekada nebuvo taip paprasta, o atsakinėti į klausimus tiesiog savo mobiliojo telefono ekrane – patogu ir greita. Dar daugiau: kadangi pagrindinis mūsų produktas yra mokymai, galime pasiūlyti sinergiją – priklausomai nuo gautų rezultatų, rekomenduoti vartotojams vienus ar kitus mokymus, atsižvelgiant į jų tobulintinas kompetencijas,“ – apie naująjį tyrimų įrankį pasakoja EMOTIKOS sumanytojas ir bendraįkūrėjas Darius Pietaris.

Ilgą laiką buvo įprasta, kad 360 grįžtamojo ryšio tyrimas dažniausiai taikytas tik įmonės ar padalinio vadovui: atlikti jį didesniam darbuotojui skaičiui paprasčiausiai būdavo per sudėtinga ir per brangu. Tuo tarpu EMOTIKOS tyrimų įrankis ne tik didina prieinamumą dėl patrauklesnės kainos, bet ir gerokai supaprastina apklausų atlikimo bei gautų rezultatų apdorojimo procesus, be to, leidžia atlikti lyginamąsias analizes tyrimų kartojimų atvejais. EMOTIKOS komanda neabejoja, kad jų sukurtas įrankis ne tik leis įmonėms plėsti apklausų apimtis, bet ir paskatins praktikuoti vidinius tyrimus tas kompanijas, kurios to iki šiol nedarė ar darydavo retai – taip stiprinant verslo kultūros diegimą ir ypač integruojant jaunąją kartą.

„Žinau, kad tai nuskambės kiek pakylėtai, bet išties norime su EMOTIKOS sprendimais prisidėti prie Lietuvos visuomenės augimo ir pažangos formavimo. Kai parengti klausimynus ir pasiekti apklausiamuosius galima vos keliais ekrano spustelėjimais, o asmeninis tyrėjas gali apsigyventi kiekvieno respondento kišenėje, tyrimai ir jų taikymas versle įgauna visai kitą greitį, kokybę ir prieinamumą. Nuo šiol tyrėjai gali efektyviai ir greitai analizuoti tas kompetencijas ir elgsenas, kurias jų organizacijai svarbu įvertinti ir pamatuoti. Beje, pirmieji, išbandę EMOTIKOS tyrimų įrankį, buvome mes patys, EMOTIKOS komanda – kiekvienas buvome įvertinti 360 grįžtamojo ryšio tyrimu,“ – sako EMOTIKOS vadovas Julius Jankauskas.

Dar vienas EMOTIKOS platformos privalumas yra jos atvirumas: programėlė ne tik tarnauja kaip įvairių Lietuvos lektorių turinio nešėja, bet ir gali būti naudojama kaip pigesnis apklausų ir tyrimų įrankis įvairiose konsultacinėse kompanijose darbui su jų pačių auditorijomis.

Startuolio bendraįkūrėjas Karolis Merkys neabejoja, kad EMOTIKOS įrankis, kaip technologija, bus įdomi kitoms mokymų ir tyrimų paslaugas teikiančioms kompanijoms, juolab kad tai leidžia pats startuolio verslo modelis: „Į Lietuvos rinką atėjome ne konkuruoti, o bendradarbiauti. Pastebime, kad konsultacinėms kompanijoms įdomi galimybė tiek patiems pardavinėti mūsų įrankį, tiek jį naudoti tyrimams ir darbams su savo auditorijomis. Ir tai nestebina: einame į rinką, kuri iki šiol dirbo su mažiau patogiais, kur kas brangesniais – nes licencijuotais – įrankiais. Tuo tarpu mes, turėdami savo pačių kurtą technologiją, galime ją pasiūlyti daug lankstesnėmis sąlygomis ir patrauklesnėmis kainomis“.

EMOTIKOS tyrimų įrankis startuoja nuo lapkričio mėnesio, daugiau informacijos: emotika.lt/organizaciju-tyrimu-irankis.

Parsisiųsti EMOTIKOS programėlę galima iš „AppStore“ ir „GooglePlay“ parduotuvių.