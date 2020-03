„Playboy“ žurnalas – dar viena koronaviruso auka 

Pirmasis „Playboy“ žurnalo numeris pasirodė 1953 m. „Scanpix“ nuotr. koliažas

„Playboy“ leidėjai praneša, kad skaitytojai šio žurnalo daugiau neieškotų prekybos vietose — 2020-ųjų pavasario numeris bus paskutinis.

Benas Kohnas, „Playboy Enterprises Inc“, vadovas, atvirame laiške skaitytojams pranešė, kad apie žurnalo leidybos nutraukimą svarstyta jau kurį laiką, tačiau koronaviruso protrūkis aiškiai parodė, kad dabartinėmis ekonomikos sąlygomis žurnalo leisti nėra galimybių.

„Praėjusią savaitę, kai koronavirusas smogė visam spausdinto turinio produkcijos sektoriui ir tiekimo grandinei, mums pasidarė aišku, kad užuot toliau tarpusavyje diskutavus, kaip elgtis, reikia priimti sprendimą“, — CEO cituoja naujienų platforma „Medium“.

Apie planus daugiau nebeleisti žurnalo, „Playboy Enterprises Inc“ vadovybė kalba ne pirmą kartą. Nepajėgdamas kovoti su visiems viešai prieinamu pornografiniu turiniu ir spausdintiems leidiniams prarandant populiarumą, 2017 m. „Playboy“ žurnalas, kuris anksčiau pasirodydavo kartą per mėnesį, buvo pradėtas leisti kartą per du mėnesius, o nuo pernai metų – kartą per ketvirtį.

Nors pavasario numeris bus paskutinis šiemet, bendrovė planuoja, kad „Playboy“ toliau kurs turinį internetui, o nuo 2021 m. kelis kartus per metus ketinama leisti specialiuosius leidinius.

1953 m. žurnalą įkūrė Hugh Hefneris.