Ką daro Lietuvos mokyklos, kad moksleiviai būtų paruošti dvidešimt pirmo amžiaus darbo rinkai?

Mūsų visuomenėje reguliariai atsinaujina diskusijos, apie tai, kokia turėtų būti šiuolaikinė mokykla. Kas keletą metų epitetai, kokia yra mokyklos siekiamybė, keičiasi. Šiuo etapu nebepakanka to, kad mokykla būtų dinamiška, veržli ir versli. Sekant skandinavišku pažangios švietimo sistemos pavyzdžiu, Lietuvos mokykla turi tapti ir socialiai versli.

Socialinis verslas – tai ateities kodas, kuris turėtų atrakinti daugelį sustingusių, probleminių mechanizmų šalyje. Samprata apie empatišką, socialiai atsakingą, globaliai mąstantį, inovatyvų moksleivį, kuris ilgainiui perims Lietuvą, formuojasi Lietuvos Junior Achievement ekspertams bendradarbiaujant su socialinio verslo konsultantais Gerinorai.lt Junior SO* projekto rėmuose ir dirbant su mokytojais, kurie skatina mokinius jau mokykloje pradėti kurti savo ir savo šalies ateitį.

Kaip šiandieninė mokykla atrodo ekonomikos ir verslumo švietimo pakilime? Ar moksleiviams rūpi klausimai „kokia to, ką darau, prasmė ir kodėl tai svarbu pasauliui?“ Kaip inovacija, kuri reikalinga mokykloms ir visuomenei priimama pačių mokinių? Atsako Lietuvos Junior Achievement tinklo mokytojai, Kauno Saulės gimnazijos ekonomistė Laima Girdauskienė ir Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos ekonomikos ir verslo mokytojas Modestas Raudonis bei Mykolas Bartkus, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-osios gimnazinės klasės mokinys.

I. Reikalinga kaita ir savitumas

Laima Girdauskienė mokytoja dirba nuo 1982 metų. Pasak jos, mokyklos, kaip sistemos, šerdyje vyksta didžiulė kaita – keičiasi ideologija, technologinės galimybės. Mokyklose daugiau mokymosi įrangos, kompiuterių, interaktyvių lentų, įvairių priemonių. Daug informacijos mokytojai kelia į „debesis“, sukurta įvairių mokymuisi skirtų interneto svetainių, įrengtos „3D” klasės. „Iš senojo mokymo liko tik tai, jog visada ugdėme, ugdome ir ugdysime ateities asmenybes – atsakingas, kūrybiškas, pilietiškas, verslias. O mokiniai tapo laisvesni mąstyme, kūryboje, idėjų paieškoje, žodžiu – verslesni”, – konstatuoja gerbiama Laima. Kolegei antrina mokytojas Modestas, mokykloje dirbantis 8 metus: „Mokyklos tobulėja, diegia naujus šiuolaikinius mokymo metodus, mąstymo žemėlapius, informacines technologijas, o mokiniai tampa labiau skaitmenizuoti, tačiau lygiai tokie pat žingeidūs, kūrybingi, bei su savitu pasaulio pažinimu.“

II. Išsigryninti ir įvardinti pokyčiai

Svarbiausiu iš visų pokyčių ekonomikos ir verslo mokytojas įvardina mokinio ir mokytojo bendradarbiavimą, atsakomybių pasidalinimą ir mokyklų judesį geros mokyklos koncepcijos link, išlaikant savitumą ir nepamirštant šiuolaikinio mokinio, kaip svarbiausio teigiamo pokyčio rezultato. Šis judesys, pasak Modesto, realiai priklauso nuo to, kiek mokyklas palaiko mokiniai, mokytojai, tėvai ir žinoma visa mokyklos bendruomenė, kuri nori judėti geros šiuolaikinės mokyklos link.

III. Geroji patirtis

O kaip šiais laikais dirbti su šiuolaikiniu „viską žinančiu“ jaunimu, kad viršų paimtų būtent geroji patirtis? „Reikia stengtis ugdyti mokinių gebėjimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, bendrauti ir bendradarbiauti su jais, individualiai ar kartu su kitais įgyvendinti visuomeniškai svarbius tikslus. Mokinai turi jausti savo vertę, pasitikėjimą savo jėgomis, turėti tvirtą charakterį ir nuolatinės saviugdos poreikį. O mokytojas lyg konsultantas, vedlys nukreipiantis didesnio tikslo link. Džiaugiuosi visais savo mokiniais, kiekvienas jų yra savitas, tačiau tokios asmenybės ir formuoja mus pačius, mokytojus, leidžia mums tobulėti“, – atsako mokytojas Modestas.

IV. Socialumas ir metakognityviniai gebėjimai

O kuomet pokalbiuose su mokiniais, ugdymo programoje atsiranda ypatingai svarbi socialumo ir verslumo tema? Mokytoja Laima: „Nuo pirmų susitikimų – formuojant klasę kaip kolektyvą, dalyvaujant įvairiuose susitikimuose ar išvykose, dirbant su Junior Achievement mokomąja mokinių bendrove (MMB). Tai bendrovė, su realiais pinigais, kurią įkuria patys mokiniai. Gal ne visada moksleivišką verslą galima įvardinti socialiniu verslu, dažniau tai socialiai atsakingas verslas, bet dauguma mokinių verslų sprendžia problemas – savas arba kitų. Taigi, socialinė vertė irgi sukuriama“.

Ekonomikos mokytoja pasakoja, kad kurdami bendroves mokiniai stengiasi daryti tokius verslo sprendimus ir kurti tokias strategijas, kurios būtų pritaikomos kasdieninėje veikloje. Ir nors dažnai mokinių sukurti verslai nesukuria apčiuopiamo pelno, nes MMB veiklos laikotarpis trunka vidutiniškai tik šešis mėnesius, tačiau mokinių gauta patirtis, emocijos, bendravimas su mentoriais arba didžiaisiais verslininkais jiems neįkainojami.

Mokytoją Laimą džiugina tai, kad šiandieninė mokykla ne tik išsaugo prigimtinį mokinių norą pažinti ir tyrinėti, bet ir išlaisvina jų kūrybines galias. Ji tikina, kad verslumo pamokos, MMB kūrimas labai prisideda prie mokinių asmeninių savybių ugdymo: komunikavimo, lyderystės, pasitikėjimo savimi ir komandos draugais, komandinio darbo, oratorystės.

Tam pritaria ir M. Raudonis, papildydamas, kad socialinis ugdymas apima ir daugelį kitų mokomųjų dalykų, kurių ugdomasis poveikis puoselėjant jauno žmogaus socialinę kultūrą yra labai reikšmingas. Bendravimas ir bendradarbiavimas, ryšiai su vietos bendruomene tai tik maža, bet labai svarbi dalis kurioje kalbantis su mokiniais atrandama socialumo tema.

„Kad galėtų gyventi prasmingą asmeninį, sėkmingą, visavertį visuomeninį ir profesinį gyvenimą dinamiškame pasaulyje, mokinys turi nuolat keistis, būti pasirengęs imtis naujos veiklos, gebėti dirbti su nuolat atsinaujinančia ir gausėjančia informacija. Todėl ugdymo procese vis labiau pabrėžiame metakognityvinius gebėjimus. Tikimės, kad mokydamasis mokytis mokinys suvoks kaitą kaip natūralų nuolatinį procesą, bus jai atviras ir gebės pasitikėdamas savo jėgomis išsikelti prasmingus tobulėjimo tikslus ir kryptingai jų siekti. Bandome jaunimą „užnorinti“, kad socialiai atsakingas verslas, tai šiuolaikinis požiūris į verslą, atskleisdami jį per įvairias veiklas, naujus iššūkius, kad mokinys nuolat tobulėtų, turėtų savo išsikeltus tikslus ir pasistengtų įgyvendinti ar bent jau išbandyti veiklą įtraukiančią jį socialiniam asmens ugdymui.“

V. Praktika

Kaip visa tai atrodo praktikoje? Mokytojos Loretos pavyzdys – MMB „Grėblys“ kartu su mentoriais UAB „Edukacinės sistemos“, sukūrę ir išleidę vyresniesiems darželinukams ir pradinukams skirtą knygelę su kompiuteriniais žaidimais apie šiukšlių rūšiavimą. Už ją komanda Roterdame buvo apdovanota „HP atsakingo verslo nominacija“. Kitas vertas sumanymas – MMB „Ratas“ idėja: apyrankės su integruotu visuomeninio transporto bilietu.

M. Raudonis tiki, kad jei vaikai turi tikslą, dirba kaip komanda, pasidalina atsakomybes, tarp kurių ir mokytojas įtraukiamas kaip komandos dalis su savo atsakomybėmis, tada galima nuversti kalnus. „Ką ir padarėme laimėdami viską ką įmanoma praėjusiais metais su MMB C&tekomanda. Šešios gimnazistės iš Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos sukūrė šilumą sugeriančius nerūdijančio plieno kamuoliukus, padedančius greitai atvėsinti karštus gėrimus. Ši idėja buvo gerai įvertinta: Nacionalinė Junior Achievement mugė 2017 (I vieta), SEB banko nominacija „Už sprendimą, kuris geriausiai padeda išspręsti klientų problemą", Tarptautinėje mugėje „Innovative Business 2017" laimėta nominacija ,,For the most start up business idea winner", Tarptautinėje mugėje „Innovative Business 2017" laimėta III vieta, KTU Lietuvos mokyklų apdovanojimų renginyje „Code the Future" laimėta nominacija „Metų išradėjas 2017", Komanda apdovanota už didžiausią eksporto perspektyvą, 3 kartus pripažinta stilingiausia bendrove – regione, Lietuvoje, ir Tarptautinėje mugėje, Laimėta I vieta Alytaus regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugėje, 2 kartus pripažinta simpatiškiausia bendrove, Jaunimo apdovanojimai „Kūrėjų karta", Europos „Junior Achievement“ auklėtinių lyderystės premija, remiama tarptautinės draudimo grupės „Axa“. Pasitikėjimas ir bendradarbiavimas, leidžia vaikams tapti žvaigždėmis, kurios Lietuvos valstybę veda į geresnį rytojų.”

Geresnis rytojus mokinio akimis

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II-os klasės gimnazistas Mykolas Bartkus džiaugiasi savo mokyklos ekonomikos mokytojos ugdymu. Ekonomikos pamokoje jis su draugais sukūrė HelpAtNeed programėlę, skirtą neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms, kad jie galėtų išsikviesti savanorių pagalbą.

Mykolas tikina, kad šios programėlės kūrimas leido šiek tiek prisiliesti prie supratimo apie socialinę atsakomybę. Jam svarbu ir tai, kad programėlė bus naudinga ne tik neįgaliesiems bei senyvo amžiaus žmonėms, bet ir savanoriams. Piliečiai nuo 16 metų galės įgyti naujų patirčių, turės galimybę įvertinti save padėdami kitiems, galbūt atras sritį, kuria norės užsiimti ateityje.

„Bendrai apie Lietuvos mokyklas galvoju, jog jos mus ruošia tapti gerais specialistais, bet mažokai kalba apie tai, kad svarbu ne užsidirbti kuo daugiau pinigų, o atrasti savo pašaukimą. Jei atrasiu savąjį, savo ateitį įsivaizduoju puikią“,– sako moksleivis.

„Judėjimas link ateities mokyklos, kuri tampa atvira, novatoriška ir skirta atskleisti mūsų jaunimo didžiausius potencialus priklausys nuo to, ar pedagogas turės dar daugiau galimybių ir išteklių mokinius priartinti prie gyvenimiškų situacijų, išplečiant mokymosi ribas. Manau, kad ateities mokykla bus ne tik žinių, įgūdžių ir gebėjimų lavinimo objektas, bet ir gebės suteikti mokslui naują pavidalą, skatinantį efektyvių naujovių naudojimą įvairiose žmonių veiklos srityse“,­– užtvirtina mokytojas Modestas Raudonis.

*Apie projektą

Junior SO Verslo čempionatas – tai didžiausias, 9-12 klasių moksleiviams skirtas verslo čempionatas Lietuvoje. Šiais metais Junior Achievement suvienijo jėgas su organizacija Geri Norai LT, kuri moksleiviams čempionate pristatys socialinį verslą. Be jau tradicija tapusių užduočių, Junior SO projekte taip pat pasirodys ir socialinio verslo užduotis. Šie pokyčiai “užkoduoti“ ir pačiame čempionato pavadinime. Junior Achievement + Socialinis verslas = Junior SO.

Pagrindinis projekto partneris – Britų taryba Lietuvoje. Junior SO verslo čempionatas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių stiprinimo programos, vykdomos trijose Baltijos šalyse, dalis. Viena šios programos sritis yra skirta būtent moksleiviams, kad jie turėtų visas galimybes užsitikrinti savo ateitį ir šalies ekonominę sėkmę. Ši programa skatina toleranciją, bendruomenių sutelktumą, puoselėja Europos vertybes ir kultūrinius ryšius bei stiprina 21-ojo amžiaus įgūdžius.