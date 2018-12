Spartaus verslo augimo programa: išmoktos pamokos ir viršyti dalyvių lūkesčiai

SEB banko ir tarptautinės konsultacijų UAB „Civitta“ rengta Spartaus verslo augimo programos sesija viršijo ir dalyvių, ir organizatorių lūkesčius. Ką tik pasibaigusioje programoje dalyvavusių 11 įmonių idėjos išsiskyrė unikalumu, o įgytos žinios, pasak jų pačių, pasitarnaus būsimoje veikloje. Tačiau programa atnešė naudos ir organizatoriams – jie taip pat turėjo galimybę išmokti ne vieną pamoką.

Programos tikslas – mažoms ir vidutinėms įmonėms atskleisti metodikas ir principus, kuriais operuoja startuoliai bei pasaulinio lygio kompanijos. Dmitrij Sosunov, „Civitta“ partneris, sako, kad dalyviai buvo nustebę atradę įrankius, kuriuos taikant galima labai greitai pasiekti trokštamą rezultatą.



„Dauguma programoje dalyvavusių kompanijų – iš tradicinių verslo segmentų, jų pagrindinės pajamos gaunamos vietos rinkoje. Šių įmonių atstovų verslo supratimas tradicinis, taigi jie nustebo sužinoję, kad yra kitos metodikos, leidžiančios verslą daryti greičiau ir kitaip“, – pasakoja D. Sosunov.



Anot jo, pagrindinės dalyvių išmoktos pamokos – būdai nuolat testuoti kritines prielaidas ir gauti grįžtamąjį ryšį iš klientų. Be to, dalyviai išmoko greitai orientuotis rinkoje – nelaukti, kol bus sukurtas tobulas produktas, o paleisti jo bandomąją versiją, sulaukti rinkos reakcijos, suprasti, ar to reikia vartotojams, ar ne. D. Sosunov sako, kad supratus, jog galima dirbti ir taip, įmonėse prasidėjo dideli pokyčiai.



Nustebino progresas

Andrius Bolšaitis, SEB Inovacijų centro vadovas, pasakoja, kad programoje buvo labai daug įvairių idėjų iš įvairių verslo šakų. Jo teigimu, inovatyvumo Lietuvos verslui netrūksta, reikia tik suteikti pagalbą generuojant geriausią būdą toms idėjoms įgyvendinti.



D. Sosunov sako, kad jį nustebino toks visapusiškas komandų įsitraukimas: dalyvių gretose buvo ne tik padalinių vadovai ar vadybininkai, bet ir aukščiausio lygio kompanijų vadovai. Anot jo, jį džiugino tai, kad dalyviai programą vertino ne kaip paskaitų ciklą, o kaip galimybę gauti pagalbos, pasisemti mentorių išminties ir realiai įgyvendinti turimas idėjas.



„Didžiausia nuostabą kėlė tai, kad vos per kelis mėnesius nuo programos pradžios komandos sugeneravo idėją, rado jos įgyvendinimo sprendimą ir kai kurios jų tą sprendimą jau siūlo klientams, atlieka bandymus. Programos dėka tas laikas nuo idėjos iki realaus produkto klientui žymiai sutrumpėjo – tai didelis pasiekimas“, – džiaugiasi D. Sosunov.



Jis priduria, kad kai kurios komandos savo atsineštas idėjas programos metu pakeitė ir galiausiai išėjo su kita idėja: „Patikrinę idėjas kai kurie dalyviai suprato, kad jų sugalvotas produktas ar paslauga neveiks, neturės paklausos rinkoje, to vartotojams nereikia. Tačiau jie atrado, kad reikia kažko kito, pagal tai buvo pakeistas visas verslo planas, pradėta įgyvendinti nauja idėja. Taip buvo išvengta brangiai kainuojančių klaidų“.



5 viešos paskaitos kuriantiems verslą

Dalis programos renginių buvo atviri ne tik atrinktoms 11 įmonių ir daugiau kaip 50 jų atstovų, bet ir kitiems esamiems ar būsimiems verslininkams. SEB Inovacijų centre buvo surengtos net penkios nemokamos paskaitos, kurias vedė patyrę mentoriai iš viso pasaulio.



„Atėję į renginius turėjo galimybę gauti pagrindinių verslo kūrimui reikalingų žinių ir suprasti, kokie yra klientų segmentai, už ką klientai moka pinigus, kaip atrodo konkurencija, kas yra vertės pasiūlymas, kaip susidėlioti finansus, kaip idėja įtikinti investuotojus ir pan. Paskaitos suteikė galimybę sužinoti, kaip verslu užsiimti ne tik vietos, bet ir užsienio rinkoje“, – teigia „Civitta“ partneris.



„Renginius transliavome ir gyvai savo „Facebook“ paskyroje, komentaruose sulaukėme gerų atsiliepimų. Tos teorinės žinios privertė verslininkus susimąstyti apie savo verslą, o pradedančiuosius – iš naujo apgalvoti turimą idėją“, – sako A. Bolšaitis.



Jis priduria, kad programa ne tik dalyviams suteikė naujų žinių – jų pasisėmė ir organizatoriai: „Mes turime savo vidinius inovacijų procesus, inovacijų laboratoriją, taigi įgytos žinios labai pravertė. Renginiuose dalyvavę mūsų darbuotojai tvirtino, jog gautos pamokos – pritaikomos ir mūsų banko versle.“



D. Sosunov pritaria A. Bolšaičiui ir tikina, kad ir „Civitta“ turėjo ko pasimokyti: „Mes, kaip konsultacijas teikianti įmonė, išmokome, kad reikia ne duoti atsakymą, o užduoti teisingus klausimus, kurie leistų pačioms įmonėms rasti atsakymą. Tai mums buvo itin vertinga pamoka“.



Planuoja tęsti programą

SEB bankas ir „Civitta“ pavasarį planuoja pristatyti jau trečiąją programos sesiją ir pakviesti daugiau mažų ir vidutinių įmonių kurti ir pasitikrinti inovatyvias idėjas.



„Labai norime, kad programa toliau sėkmingai tęstųsi, atsirastų naujovių, Lietuvos verslas vystytųsi. Matome daug potencialo ir galimybę prisidėti prie inovacijų kūrimo. Nuo mūsų klientų ir partnerių sėkmės priklauso ir mūsų sėkmė“, – sako A. Bolšaitis.



Jis pažada pavasario sesijai sugalvoti ką nors naujo ir įdomaus: „Kadangi programa organizuojama ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje, gali būti, kad sugalvosime bendrą veiklą su šių šalių komandomis, suorganizuosime tarptautinį susitikimą ir suteiksime galimybę dalyviams ne tik užmegzti naujų ryšių, bet ir pasidalinti idėjomis, patirtimi, o gal ir žengti bendrų projektų įgyvendinimo link“.



Apie Spartaus verslo augimo programos naują sesiją, kuri numatyta pavasarį, artimiausiu metu bus paskelbta tinklapyje www.seb.lt.