Nauja valdančioji partija skelbia turinti virš 4.000 steigėjų

ĮĮsteigta Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP), kuri taps Valstiečių ir žaliųjų sąjungos oficialia partnere valdančiojoje kairiojo centro koalicijoje. Naujoji partija sieks peržiūrėti valdančiosios koalicijos sutartį su valstiečiais-žaliaisiais.

Susirinko Vilniuje

Šeštadienį Vilniuje surengtas LSDDP steigiamasis suvažiavimas. Jo metu paskelbta, kad visose Lietuvos savivaldybėse iš viso yra 4.497 šios partijos steigėjų. Juos suvažiavime atstovauja 678 delegatai.

Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, LSDDP steigimo koordinatorius ir vienas realiausių pretendentų į naujosios partijos lyderius, priminė, kad politinei partijai įsteigti reikia bent 2.000 piliečių. „Kadangi šiame suvažiavime yra atstovaujama dvigubai daugiau steigėjų, šis forumas yra teisėtas“, – pranešė jis.

Savo kalboje p. Kirkilas pabrėžė, kad LSDDP „atkurs modernią, europinę socialdemokratiją Lietuvoje“.

Dauguma partijos steigėjų yra buvę socialdemokratai. Jie paliko Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP) pernai, po to, kai ši paskelbė apie pasitraukimą į opoziciją. Be to, anot p. Kirkilo, LSDP pasuko „radikalios kairės pusėn, todėl Lietuvai yra reikalinga tikroji socialdemokratinė partija“.

Nemažai spalvingų asmenybių

„Esame tam, kad apgintume silpnesniųjų teises. Tiems, kurie reikalauja pirmalaikių rinkimų, atsakome, kad yra dar dirbanti, kurianti ir mąstanti Lietuva. Žinome, kaip tai daryti, nes turime daug Seimo narių, savivaldybių tarybų narių, kitų politikų ir politiškai aktyvių šalies piliečių“, – kalbėjo p. Kirkilas.

LSDDP iniciatoriais tapo dešimt buvusių Seimo LSDP frakcijos narių, tarp kurių be p. Kirkilo yra ir Juozas Bernatonis, Irena Šiaulienė, Rimantė Šalaševičiūtė, Linas Linkevičius bei kiti. Šie politikai pernai rudenį Seime suformavo valdančiąją Socialdemokratų darbo frakciją, kurioje yra iš viso 12 narių.

Be to, tarp naujosios partijos steigėjų yra buvę Darbo partijos nariai eksparlamentaras Kęstutis Daukšys, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė, taip pat buvę Seimo nariai Andrius Šedžius bei Remigijus Ačas.

Tačiau į naująją partiją kol kas atsisako įstoti ekspremjeras ir buvęs LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius, kuris irgi pernai rudenį pasitraukė iš socialdemokratų gretų ir prisijungė prie naujosios valdančiosios frakcijos.

Ponas Kirkilas savo kalboje taip pat atkreipė dėmesį, kad LSDDP iškart po įkūrimo bus priversta imtis intensyvaus darbo ruošdamasi kitąmet įvyksiantiems savivaldos, merų, Europos Parlamento ir prezidento rinkimams.

Vėliau šeštadienį LSDDP steigiamojo suvažiavimo nariai rinks šios politinės jėgos pirmininką.

Peržiūrės koalicijos sutartį?

Suvažiavime dalyvauja premjeras Saulius Skvernelis. Į jį iš tribūnos kreipęsis p. Kirkilas užsiminė, kad LSDDP mato reikalą su Valstiečių ir žaliųjų sąjunga susitarti dėl 2016 m. rudenį su LSDP pasirašytos valdančiosios koalicijos sutarties peržiūros. Premjeras savo sveikinimo kalboje nepaneigė, kad dėl to koalicijos partneriams galima bus susitarti.

Neatmetama, kad būtent LSDDP atstovui gali atitekti šiuo metu laisvas teisingumo ministro portfelis. Beje, Teisingumo ministerija dar turės oficialiai įregistruoti naująją politinę jėgą.

Ponas Skvernelis savo ilgoje kalboje taip pat pateikė savo vadovaujamos Vyriausybės darbo praėjusiais metais ataskaitą ir pristatė artimiausių mėnesių planus. „Turime toliau judėti vykdydami strategines pertvarkas, ypatingą dėmesį skirdami investicijų aplinkos gerinimui, inovacijų skatinimui, švietimo reformai, visuomenės sveikatinimui, demografijai, taip pat pensijų ir apskritai socialinės sistemos stiprinimui“, – tvirtino jis.

Premjeras kritikavo opozicijoje esančius konservatorius: „Gal ir teisus buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, savo knygoje parašęs, kad „konservatoriai gerovės savo valstybei linki tik tuomet, kai yra valdžioje“. Deja, bet tai gali būti panašu į tiesą, nors taip toli gražu neturėtų būti.“

„Neabejoju, kad naujos partijos sukūrimas stabilizuos politinę padėtį šalyje ir leis Vyriausybei toliau dirbti valstybės labui. Jeigu reikėtų lažintis dėl šios partijos geros perspektyvos, tikrai lažinčiausi“, – savo kalbą baigė p. Skvernelis.

Forumo metu buvo perskaitytas ir valstiečių-žaliųjų lyderio Ramūno Karbauskio sveikinimas.

Valdančioji valstiečių-žaliųjų ir socialdarbiečių koalicija Seime turi iš viso 69 mandatus. Bet opozicijoje tėra 56 Seimo nariai, nes 8 Lenkų rinkimų akcijai priklausantys politikai nėra pasiskelbę nei opozicija, nei valdančiaisiais.

