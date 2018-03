Rusijos atsakas Jungtinei Karalystei – griežtesnis, nei tikėtasi

Atsakydama į Jungtinės Karalystės sprendimą iš šalies išsiųsti 23 Rusijos diplomatus, Rusija paskelbė parengusi britų sankcijas pranokstantį atsaką.

Šeštadienį Rusijos Užsienio reikalų ministerija 23 britų diplomatams nurodė per savaitę išvažiuoti iš šalies. Be to, nurodė uždaryti Sankt Peterburge veikiantį JK konsulatą ir sustabdyti Britų tarybos veiklą Rusijoje.

Likus dienai iki sekmadienį vyksiančių Rusijos prezidentų rinkimų, kuriuose tikimasi užtikrintos Vladimiro Putino pergalės, Rusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį išsikvietė Laurie Bristow, JK ambasadorių, kuriam buvo pateikti atsakomieji reikalavimai. Pastarieji pasirodė esantys griežtesni, nei tikėtasi, nes Kremlius ne tik išsiunčia diplomatus, bet ir stabdo dviejų institucijų veiklą.

Rusijos naujienų agentūros cituoja aukštus politikus, sveikinančius sprendimą uždaryti britų konsulatą Sankt Peterburge – esą jis tebuvo priedanga svetimos šalies šnipams.

Britų tarybos Maskvoje uždarymas pakenks abiejų šalių kultūriniams ryšiams, o konsulato uždarymas iš antrojo didžiausio Rusijos miesto pašalins britų atstovybę.

VŽ rašė apie JK tyrėjų įtarimus, jog atsakomybė dėl dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo nervus paralyžiuojančiomis dujomis turėtų tekti Rusijai. Dar nuo Antrojo pasaulinio karo laikų tai – pirmasis žinomas tokių dujų panaudojimo atvejis NATO šalyje.

JK davė savaitę išvažiuoti iš šalies 23 Rusijos diplomatams, kurie, britų teigimu, buvo šnipai, veikę po priedanga Rusijos ambasadoje Londone. Tai – net 40% šios šalies diplomatų JK ir didžiausias išsiunčiamų diplomatų kiekis per pastaruosius 30 metų.

Rusija ir toliau neigia šiuos kaltinimus, kaltina Londoną sukėlus antirusišką isteriją ir dabar paskelbė savo sprendimą iš Rusijos išsiųsti 23 britų diplomatus.

Donaldas Trumpas, JAV prezidentas, Angela Merkel, Vokietijos kanclerė ir Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas ketvirtadienį bendru pareiškimu patvirtino palaikantys JK vadovybę ir pabrėžė, kad Rusijos vaidmuo „yra vienintelis įtikinamas paaiškinimas“ dėl išpuolio prieš dvigubą agentą ir pavadino tai „pasikėsinimu į JK suverenitetą.“

Theresa May, JK premjerė, žada savo tolimesnius veiksmus derinti su sąjungininkais. Borisas Johnsonas, JK užsienio reikalų ministras tikina, kad „Rusijos atsakas nekeičia esmės“.

Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras toliau tvirtina britų kaltinimus esančius „visiškai nepriimtinais ir nepagrįstais“, todėl „nedraugiškų veiksmų“ sulaukusi Rusija ir toliau sau pasilieka galimybę imtis atsakomųjų priemonių.