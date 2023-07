AFP/ „Scanpix“ nuotr.

Ukraina pasivijo Rusiją pagal tankų skaičių, skelbia naujienų agentūra „Bloomberg“, remdamasi Kylio pasaulio ekonomikos instituto (IfW) surinktais duomenimis apie Vakarų ginklų tiekimą Kijevui ir analitinio projekto „Oryx“ surinkta informacija apie šalių karo nuostolius.

Rusijai užpuolus Ukrainą, ji turėjo 987 tankus, iš kurių 550 karinės pajėgos prarado mūšiuose, tačiau Ukrainos kariuomenei pavyko užgrobti 545 vienetus rusiškos technikos, apskaičiavo „Oryx“. Tuo pat metu Vakarų šalys Kijevui pateikė 471 naują tanką, ir 286 karinės technikos vienetai vis dar turi būti perduoti. Kitaip tariant, bendras tankų skaičius Ukrainoje per karą išaugo iki 1.500.

Rusija invaziją į Ukrainą pradėjo turėdama 3.417 tankų, tačiau, „Oryx“ skaičiavimais, dabar ji turi tik 1.400 tankų. Be to, Ukraina sumažino atotrūkį artilerijos ir daugkartinių raketų paleidimo įrenginių srityje, pažymi „Bloomberg“.

Be to, leidinys „The New York Times“ praneša, kad JAV netrukus paskelbs apie kasetinės amunicijos pristatymą Ukrainai. Tokią informaciją „The New York Times“ suteikė aukšto rango Joe Bideno administracijos pareigūnas. Anksčiau „Human Rights Watch“ teigė, kad tiek Rusija, tiek Ukraina naudojo kasetinius šaudmenis, dėl kurių nukentėjo civiliai gyventojai.

Kasetinių šaudmenų naudojimas, gamyba ir laikymas yra uždraustas daugiau kaip šimte pasaulio šalių, pasirašiusių atitinkamą konvenciją. Rusijos, Ukrainos ir JAV tarp jų nėra.

