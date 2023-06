Italija įspėja dėl ECB palūkanų normų didinimo žalos

Giorgia Meloni. „Scanpix“ nuotr.

Giorgia Meloni, Italijos ministrė pirmininkė, trečiadienį sukritikavo Europos Centrinio Banko vykdomą agresyvų bazinių palūkanų didinimą infliacijai nusmukdyti ir perspėjo, kad „kyla pavojus, jog vaistas gali būti žalingesnis už ligą“.

„ECB supaprastintas palūkanų normų didinimo receptas daugeliui neatrodo teisingas kelias“, – sakė ji kalboje parlamente prieš vėliau šią savaitę vyksiantį Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimą.

„Mūsų šalyse infliacija spartėja ne dėl per greitai augančios ekonomikos, o dėl kitų veiksnių, pirmiausia dėl karo Ukrainoje sukeltos energetinės krizės“, – kalbėjo Italijos premjerė.

G. Meloni reagavo į Christine Lagarde, ECB vadovės, antradienį išsakytą perspėjimą, kad bankas „ir toliau didins palūkanų normas liepą, nebent iš esmės pasikeistų perspektyvos“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Per pastaruosius metus ECB bazines palūkanas kėlė, tai yra skolinimosi išlaidas didino, sparčiausiai per visą istoriją, siekdamas sumažinti infliaciją po to, kai dėl Rusijos karo Ukrainoje smarkiai išaugo energijos ir maisto produktų kainos.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Giorgia Meloni. „Scanpix“ nuotr.