Vilniaus rajone – istorinė pergalė, sostinėje rinkimus laimėjo V. Benkunskas

Sekmadienį 20 val. 34-ose šalies savivaldybėse baigėsi balsavimas antrajame merų rinkimų ture. Jame dalyvavo po du daugiausia balsų pirmajame ture kovo 5 d. surinkę kandidatai.

00:50 Baigiame pildyti naujienų juostą

Rinkimų naujienas pranešime pirmadienį 6 val.

00:45 Istorinė pergalė Vilniaus rajone

Suskaičiavus visų apylinkių balsavimo rezultatus, mero postą laimėjo socialdemokratų atstovas Robertas Duchnevičius, pergalę išplėšęs iš Waldemaro Urbano, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovo.

R. Duchnevičius surinko 50,2% balsų, W. Urbanas – 49,07%. Balsų skirtumas sudaro vos 526 balsus.

Dar skaičiuojant paskutinės apylinkės balsus, R. Duchnevičius „Laisvės TV“ nedrąsiai paskelbė savo pergalę.

„Priartėjome prie oponento, turbūt paskutinė apylinkė nulems. Nenoriu būti pranašu, bet turbūt galime visi vienas kitą pasveikinti, – sužinojęs, kad balsus liko suskaičiuoti tik Didžiojoje Riešėje, sakė kandidatas. – Aš dėkingas visai Lietuvai už palaikymą, esu dėkingas rajono žmonėms, kurie gebėjo susimobilizuoti. Mes, kaip žmonės, susitelkę galime pasiekti rezultatą.“

Iš kairės: W. Urbanas ir R. Duchnevičius. Luko Balandžio (BNS) nuotr.

Pirmajame ture W. Urbanas gavo 46,63%, R. Duchnevičius – 24,84% balsų.

Nuo 2004 m. mero pareigas šioje savivaldybėje ėjo Marija Rekst iš LLRA-KŠS. Daugumą savivaldybės taryboje dabar turės LLRA-KŠS (18), septynis mandatus gavo socialdemokratai, o šešis – centro dešinės koalicija (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis, Laisvės partija).

Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų lyderė, džiaugėsi rezultatu Vilniaus rajone. Anksčiau LSDP taryboje turėjo keturis mandatus.

00:00 Daugiausia merų rinkimuose laimėjo socialdemokratai, TS-LKD turės perpus mažiau

Sekmadienį pasibaigus savivaldos rinkimams, daugiausia merų postų laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), antri lieka įvairūs politiniai komitetai, treti – Liberalų sąjūdis, o Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai pasirodė perpus prasčiau.

Plačiau skaitykite čia.

23:45 Sostinė turi naują merą

Tris kadencijas Vilniaus meru buvęs Artūras Zuokas trečią kartą pralaimėjo tiesioginius sostinės vadovo rinkimus.

Sekmadienį antrajame savivaldos rinkimų ture „Laisvės ir teisingumo“ partijos atstovas A. Zuokas surinko 47,55% balsų ir pralaimėjo kovą dėl Vilniaus mero kėdės konservatoriui, dabartiniam sostinės vicemerui Valdui Benkunskui, už kurį balsavo 51,15% rinkėjų.

Skirtumas tarp dviejų kandidatų siekia daugiau kaip 7.200 balsų.

Tai duomenys iš 143 balsavimo apylinkių. Iš viso jų sostinėje yra 156.

A. Zuokas jau pripažino pralaimėjimą rinkimuose, V. Benkunskas konstatavo savo pergalę.

Konservatorius sostinės vadovo poste pakeis dvi kadencijas juo buvusį Laisvės partijos atstovą Remigijų Šimašių.

23:40 V. Benkunskas skelbia pergalę

„Vilniečiai patikėjo manimi ir mano programa. Pasirinko labai aiškiai – leido Vilniui artimiausius ketverius metus judėti į priekį“, – atvykęs į štabą sakė V. Benkunskas.

„Padarysime taip, kad per ateinančius ketverius metus Vilnius taps išskirtinis ne tik Lietuvos, bet ir Europos kontekste“, – sakė V. Benkunskas.

„Kova antrame ture buvo labai intensyvi, bet taip ir tikėjausi, kad nebus didelio balsų skirtumo“, – pridūrė jis.

Paklaustas apie pirmus darbus, jis nurodė, kad pirmiausia laukia koalicijos ir komandos formavimas. Kol kas jis nesidalino, nei kas galėtų užimti vicemero postą, nei kam skambins dėl koalicijos.

Praėjusią savaitę jis koalicijos klausimus svarstė su Laisvės partija, po pirmo turo minėjo, jog tarp partnerių matytų ir socialdemokratus. Tą jis pakartojo ir sekmadienį.

23:23 A. Zuokas pripažino pralaimėjimą

„Vilniečiai labai nedidele dalimi pasirinko savo merą“ , – sekmadienio vakarą savo rinkimų štabe sakė A. Zuokas.

Sugrįžęs pas savo komandą į rinkimų štabą jis teigė, kad tikėjosi, jog kova bus apylygė.

„Manau, kad dabar analizei ne pats geriausias laikas, bet kuriuo atveju, reikia padėkoti visiems vilniečiams, šįkart subūriau gerą komandą, ir tikrai yra kuo pasidžiaugti“, – sekmadienio vakarą nelinksmai kalbėjo A. Zuokas.

A. Zuokas rinkimų naktį nebuvo linkęs atvirauti apie savo tolesnius politinius planus, tačiau pripažino, kad kartu su savo partija „Laisvė ir teisingumas“ dalyvaus kituose Seimo rinkimuose.

Pasak politiko, rinkimų kova sostinėje buvo netradicinė dėl mažo skirtumo tarp kandidatų.

„Mes tikėjomės, kad bus labai viskas į vieną ar kitą pusę kelių procentų ribose. Arba į mano pusę, arba į konkurento“, – teigė jis.

A. Zuokas žadėjo pasveikinti V. Benkunską su pergale. Jis pažymėjo, jog bus tarybos nariu ir „dirbs mieste“.

23:20 R. Šimašius atvyko į V. Benkunsko štabą, bet bendros koalicijos nepatvirtina

V. Benkunsko štabe pasirodęs dabartinis meras ir į naują tarybą nariu išrinktas Remigijus Šimašius sakė, kad atvyko parodyti, jog savo darbais V. Benkunskas jau dalies vilniečių pasitikėjimą iškovojo.

Dėl koalicijos politikas dar atsakymų neišduoda: „Iki rinkimų kol kas turėjome tik vieną preliminarų pokalbį. Ruošiamės vienokiom ir kitokiom deryboms. Kodėl dalis nebalsavo – gal pavargo nuo pokyčių, gal kaip tik nori radikalesnių“, – vertino vilniečių aktyvumą dabartinis Vilniaus meras.

Paklaustas, kaip vertino tai, kad Laisvės partija liko be merų, jis nurodė, kad prastai: „Tačiau vertinant tai, kas laimėjo, tai matome, kad laimėjo daugiausia tie, kurie yra prieš veržlumą ir už klampesnį veikimo būdą.“

23:17 V. Benkunskas artėja prie pergalės Vilniuje

Konservatorius, Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas artėja prie sostinės vadovo regalijų. Iš 156 Vilniuje esančių balsavimo apylinkių rezultatai gauti iš 138.

V. Benkunskas čia surenka 51,3% rinkėjų balsų, o „Laisvės ir teisingumo“ partijos iškeltasis eksmeras Artūras Zuokas – 47,4%. Skirtumas tarp dviejų kandidatų didėja ir šiuo metu siekia apie 8.500 balsų.

23:05 Vilniaus raj. R. Duchnevičius vejasi oponentą

Pradėjus fiksuoti didžiųjų apylinkių balsus, socialdemokratas Robertas Duchnevičius Vilniaus rajone renka 48,06%. Jo oponentas Waldemaras Urbanas iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos gauna 51,19%. Skirtumą sudaro 1.089 balsai.

Šiuo metu suskaičiuoti duomenys iš 47 apylinkių. Jų iš viso yra 54.

Pavyzdžiui, Riešėje ir Avižieniuose R. Duchnevičius surinko maždaug 82% balsų.

Prieš kiek daugiau nei pusvalandį atotrūkis tarp kandidatų siekė 19 proc. punktų.

23:01 Anykščių meru išrinktas K. Tubis

Anykščių rajono meru sekmadienį išrinktas „valstiečių“ kandidatas Kęstutis Tubis – jis prieš antrąjį turą buvo kelioms dienoms pašalintas iš rinkimų kovos dėl bausmės, skirtos už prekybą poveikiu.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, per pakartotinį balsavimą K. Tubis surinko 52% balsų, jo varžovas socialdemokratas Dainius Žiogelis – 46% balsų.

„Ta istorija suglumino rinkėjus. Tos dvi dienos agitacijos prieš mane iš VRK pusės ir devynios dienos, kada negalėjome agituoti. Pirmiausia džiaugiuosi rinkėjų sąmoningumu, jie prisimena, kaip dirbome užpraeitą kadenciją, kaip Anykščiai pakilo, kaip jie tvarkėsi. Juk žmonės turi atmintį“, – sekmadienio vakarą BNS sakė K. Tubis.

Socialdemokratas D. Žiogelis įsitikinęs, jog plačiai nuskambėjusi K. Tubio pašalinimo iš rinkimų ir vėliau grąžinimo į juos istorija šiam politikui padėjo laimėti kovą.

„Aišku, kad padėjo, jis gi nuskriaustas, jis kovoja su sistema, o žmonės nemėgsta sisteminių dalykų, – BNS sakė socialdemokratas. – Tokios nemokamos reklamos, kokią gavo, mes nė viena partija negalėjome nusipirkti.“

K. Tubiui Anykščių rajono savivaldybės taryboje reikės suformuoti valdančiąją koaliciją, nes jo atstovaujama Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga yra iškovojusi septynias vietas iš 25. Po penkis mandatus yra gavę socialdemokratai ir konservatoriai, po keturis – liberalai ir demokratai.

K. Tubis tvirtino į koaliciją kviesiąs visas politines jėgas. D. Žiogelis savo ruožtu sakė kol kas nematąs galimybės dirbti koalicijoje su išrinktuoju meru.

„Aš šventai esu įsitikinęs, kad nuteistas už tai, jog eidamas pareigas darė nusikaltimą, žmogus į tas pačias negali grįžti. Bet tai mano asmeninė nuomonė“, – teigė jis.

22:57 Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė: po rinkimų analizuosime klaidas

Bendrais partijos rezultatais TS-LKD frakcijos Seime seniūnė nesidžiaugia.

„Džiaugiamės, kad jau keliais šimtais pirmaujame Vilniuje. Tačiau dar tikrai analizuosime, kur buvo padarytos klaidos, kad kitose savivaldybėse rezultatai yra tokie, kokie yra“, – žurnalistams sakė ji.

Ji nemano, kad šie rinkimai atspindi tendencijas ateinantiems Seimo rinkimams.

„Matome, kad žmonės atskiria vietos politiką nuo nacionalinės. Todėl pagal šiuos rinkimus nevertiname ir savo rezultatų Seimo rinkimuose, nuo rytojaus atsiveria naujas lapas“, – teigė ji.

Pirmojo turo metu du šios partijos atstovai iškovojo mero postus. Į antrą turą pateko 13, tiek pat, kiek ir Lietuvos socialdemokratų partijos. Likusios politinės jėgos šiuo aspektu pasirodė prasčiau.

22:41 Vilniuje didėja intriga

Gauti duomenys iš 117 Vilniaus mieste esančių rinkimų apylinkių, kurių iš viso sostinėje yra 156.

Už Artūrą Zuoką šiose apylinkėse balsavo 48,6% rinkėjų, už Valdą Benkunską – 50,08%. Skirtumas tarp dviejų kandidatų yra apie 2.000 balsų.

Abiejų partijų atstovai štabuose Vilniuje pateikia prieštaringas žinias ir tikina gaunantys savo partiečių apylinkių rinkimų komisijose signalus, kad pirmauja būtent jų kandidatas.

„Pagal mūsų turimus duomenis, šiuo metu pirmauja Valdas Benkunskas 3.000 balsų, suskaičiavus kokius 70% balsų“, – žurnalistams sekmadienį sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų štabo vadovas Andrius Vyšniauskas.

„Na, mums atrodo, kad 70% suskaičiavus mes laimime“, – štabe BNS teigė laikinasis „Laisvės ir teisingumo“ pirmininkas Artūras Paulauskas.

22:41 Vilniaus rajone pirmauja W. Urbanas

Suskaičiavus 39 iš 54 apylinkių rezultatus, Vilniaus rajone pirmauja Waldemaras Urbanas, iškeltas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (59,10%).

Jo oponentas socialdemokratas Robertas Duchnevičius renka 40,03%.

22:31 D. Štraupaitė žada skųsti rezultatus

Merų rinkimuose Visagine pirmaujant dabartiniam merui Erlandui Galaguzui, po teismų sprendimų į rinkimus grąžinta jo konkurentė Dalia Štraupaitė žada skųsti rezultatus.

Anksčiau šią savaitę iš rinkimų pašalinta ir vėl į juos grąžinta politikė sako, jog oponentas laimėjo išankstinio balsavimo balsais, todėl sieks juos anuliuoti.

„Mes dar neturime iš visų (apylinkių), bet aš laimėjau 38 balsais šiandien balsavusių, o per paštą – pralošiau“, – BNS sakė politikė.

Visagine suskaičiavus balsus 16 apylinkių iš 16, „valstietis“ E. Galaguzas surinko 52%, o D. Štraupaitė – 46%.

D. Štraupaitės registracija kandidatuoti į meres buvo panaikinta Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) gavus patikslintą Panevėžio apygardos teismo nuosprendį. Teismas patikslino dėl piktnaudžiavimo tarnyba nuteistos „Laisvės ir teisingumo“ kandidatės nuosprendžio rezoliucinę dalį, kad ji negali būti skiriama mere. Tačiau pirmadienį Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė šį Panevėžio teismo sprendimą, palikdamas galioti anksčiau skirtą bausmę – draudimą dirbti tik skiriamose pareigose.

Dėl to VRK šiai kandidatei leido dalyvauti antrajame mero rinkimų ture. Nors D. Štraupaitę į rinkimus spėta grąžinti dar prieš prasidedant išankstiniam balsavimui, ji teigia praradusi visą savaitę, kurią galėjo skirti agitacijai, be to, žmonės buvo suklaidinti.

„Manau, kad buvo supainioti žmonės – galvojo, kad manęs jau nėra. Bandysime anuliuoti pašto balsus“, – apie išankstinio balsavimo rezultatus sakė politikė.

Pirmajame ture prieš dvi savaites E. Galaguzas surinko 31,35% balsų, o D. Štraupaitė – 23,77%.

22:23 Skuode pirmauja „valstiečiai“, Ignalinoje – įtempta kova

Skuodo rajone „valstietis“ Stasys Gutautas, panašu, laimi mero rinkimus. Už jį, duomenimis beveik iš visų 22 apylinkių, balsavo 60,15% rinkėjų. Regionų partijos atstovė Audronė Pitrėnienė surinko 38,7% balsų.

22:22 Seimo narys A. Nekrošius laimėjo Raseinių rajono mero rinkimus

Seimo narys „valstietis“ Arvydas Nekrošius sekmadienį išrinktas Raseinių rajono meru. Anot parlamentaro, pergalę lėmė rinkėjų pasitikėjimas, nes daug metų būdamas Seimo nariu jis susitikinėjo su gyventojais, domėjosi jų interesais.

„Visą laiką prieš balsuodamas Seime konsultuodavausi, tardavausi, ką jie galvoja. Matyt, tai ir padėjo. Žmonės matė, kad atliepiu jų lūkestį“, – teigė A. Nekrošius.

Pirminiais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, už jį balsavo apie 53% rinkėjų, jo varžovas, dabartinis meras konservatorius Andrius Bautronis surinko maždaug 46% balsų.

A. Nekrošius į parlamentą 2020 metais išrinktas vienmandatėje Raseinių-Kėdainių apygardoje, tai reiškia, kad čia turės vykti Seimo nario rinkimai.

Jo vadovaujami Raseinių „valstiečiai“ naujos kadencijos taryboje turės penkias vietas iš 25.

Daugiausia mandatų – septynis – šioje taryboje yra gavę konservatoriai, šešias vietas iškovojo socialdemokratai, tris – politinis komitetas „Tau, kraštieti!“, po du – Regionų partija ir Darbo partija.

A. Nekrošius sakė dėl koalicijos sudarymo kalbėsiąs su visais išrinktais politikais: „Esame atviri, kurie norės skaidrios ir doros savivaldos, tuos ir kviečiame“.

Tarp galimų partnerių A. Nekrošius minėjo socialdemokratus, politinio komiteto atstovus.

„Pagrindiniai darbai vyks rytoj, šiandien švenčiame“, – sakė Seimo narys.

22:14 S. Lengvinienei pripažįstant pralaimėjimą Elektrėnuose, Laisvės partija lieka be merų

Dėl mero posto Elektrėnuose besivaržiusiai Laisvės partijos kandidatei Silvai Lengvinienei pripažįstant pralaimėjimą antrajame ture, ši politinė jėga lieka nelaimėjusi nė vienų merų rinkimų.

„Šiek tiek gal procentas sumažės, bet aiškus pralaimėjimas, ryškus“, – BNS sekmadienį sakė S. Lengvinenė.

Suskaičiavus duomenis 10-yje iš 15-os Elektrėnų apylinkių, Liberalų sąjūdžio kandidatas Gediminas Ratkevičius surinko 67,56% balsų, o S. Lengvinienė – 30,86%.

Laisvės partijos kandidatė pralaimėjimą buvo linkusi sieti su šios politinės jėgos dėmesiu žmogaus teisėms, kurį, pasak jos, neigiamai išnaudojo oponentai.

„Akivaizdu, nulėmė mūsų – nežinau, kaip sakyti – žmonių mentalitetas. Žmonės vis tiktai negali susitaikyti, kad žmogaus teisės yra visiems lygios“, – kalbėjo S. Lengvinienė.

Vis dėlto ji džiaugėsi pelnytomis keturiomis vietomis Elektrėnų savivaldybės taryboje ir teigė, jog Laisvės partija ruošiasi dirbti opozicijoje drauge su rinkimų komitetu „Nepartinė savivalda“.

G. Radkevičius sakė, jog Liberalų sąjūdis jau yra sutaręs dėl bendradarbiavimo su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, su kuriais drauge užsitikrintų 11 narių. Vis dėlto norint turėti daugumą 25 narių Elektrėnų taryboje jiems reikalingi dar bent du nariai, todėl svarstoma, kad drauge galėtų dirbti konservatoriai, „valstiečiai“ ar socialdemokratai.

Prieš dvi savaites vykusiame pirmajame ture nelaimėjo nė vienas Laisvės partijos kandidatas į merus. Savivaldybių tarybose Laisvės partija iškovojo 13 mandatų.

22:12 Kalvarijoje ir Šakiuose aiškūs favoritai, Pasvalio rajone – kova atkaklesnė

Kalvarijos savivaldybėje, suskaičiavus 14 iš 17 apylinkių duomenis, antrajame mero rinkimų ture 62,95% balsų gavo Nerijus Šidlauskas (politinis komitetas „Siekime kartu“), o Karolis Babeckas (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“) – 34,94%.

Šakių rajone taip pat vienas kandidatas turi ženklų pranašumą – suskaičiavus 26 apylinkių duomenis iš 32, 60,2% rinkėjų savo balsą skyrė Raimondui Januševičiui (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), o Edgarui Pilypaičiui (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai) – 38,85%.

Pasvalio rajone likus suskaičiuoti rinkėjų balsus iš dviejų apylinkių, 51,79% balsų gavo Gintautas Gegužinskas (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), o jo oponentė Neringa Trinskienė („Vardan Lietuvos“) – 47,33%.

22:04 A. Zuoko atotrūkis nuo V. Benkunsko vis mąžta

Sostinėje gauti balsavimo rezultatai iš daugiau kaip trečdalio apylinkių – 60 iš 156.

Artūro Zuoko pranašumas pamažėl tirpsta – už jį, šiais duomenimis, balsavo 52,61% rinkėjų, o už Valdą Benkunską – 46,01%. Prieš valandą santykis tarp šių dviejų kandidatų dar buvo maždaug 60 ir 40%.

21:58 Kaip balsavo Ukmergės ir Utenos rinkėjai

Ukmergės rajone suskaičiuoti visi balsai. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Darius Varnas gavo 67,02% balsų ir buvo išrinktas naujuoju Ukmergės meru. Dabartinį rajono vadovą, Darbo partijos kandidatą Rolandą Janicką parėmė 31,85% rinkėjų.

Utenos rajone vietinio politinio komiteto atstovas Marijus Kaukėnas, duomenimis iš daugiau kaip dviejų trečdalių apylinkių, surenka 58,4% balsų. Kito komiteto kandidatas Vitalijus Šeršniovas gavo 40,6% balsų.

Ilgametis Utenos meras Alvydas Katinas buvo eliminuotas jau pirmajame rinkimų ture.

21:54 A. Petrošius pripažįsta pralaimėjimą Klaipėdos mero rinkimuose

Konservatorius Audrius Petrošius sekmadienio vakarą pripažino pralaimėjimą Arvydui Vaitkui Klaipėdos miesto mero rinkimuose.

„Bet kokiu atveju istorinis pasirodymas“, – žurnalistams uostamiestyje sakė A. Petrošius.

„Jokio skausmo čia nėra, principas buvo parodyti, kad mes galime kovoti, kad jauni ryškūs žmonės gali rinktis ateitį ir turi pasirinkimą“, – pridūrė jis.

Jis dar nevertina, kokios klaidos lėmė tokį rezultatą.

„Matėme, kad konkurentas ėmėsi įvairių ne itin gražių gudrybių, kad perimtų Remigijaus Žemaitaičio balsus. Mes stengėmės žaisti gražiai ir mobilizuoti jo balsus“, – „Laisvės TV“ teigė jis.

Netrukus politikas išvyko pasveikinti komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ lyderio, buvusio Klaipėdos uosto vadovo A. Vaitkaus su pergale.

„Sveikinu su puikiu pasirodymu, linkime gerų darbų Klaipėdai, galite pradėti nuo pelėsio, kaip sakant, tvarkymo, bet norėtųsi, kad tie darbai būtų kuo labiau dideli. Linkiu visokeriopos sėkmės ir pats, kaip Seimo narys esu pasiruošęs bendradarbiauti ir ištiesti ranką, kad darbas klaipėdiečiams ir Klaipėdai būtų pastebimas“, – sakė A. Petrošius, atvykęs į A. Vaitkaus štabą.

„Ačiū, viskas įrašyta. Dabar teks dirbti“, – atsakė A. Vaitkus.

Pagal duomenis, gautus suskaičiavus balsus 36 iš 54 apylinkių, už A. Vaitkų balsavo 63% rinkėjų, už A. Petrošių – 36%.

V. Vaitkus sakė, kad pergalę skelbs tik sulaukęs galutinių rezultatų: „Aš vis dėlto linkęs palaukti paskutinės minutės, kol bus visi rezultatai suskaičiuoti.“

A. Petrošius tvirtino pasirodymą rinkimuose vertinantis gerai.

Jo teigimu, tokį scenarijų sąlygojo ir kitos aplinkybės – nacionalinė politika, kurios daugumoje yra konservatoriai, taip pat šios partijos atstovai iki šiol buvo koalicijoje Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje.

„Turėjome nepatogių klausimų, pasirodymas tiek tarybos rinkimuose, tiek mero yra istoriškai geras“, – sakė A. Petrošius.

Bendrų sąlyčio taškų su naujuoju Klaipėdos meru bus, teigė jis.

„Bet kokiu atveju reikia nepramišti, kad man nelaimėjus rinkimų aš ir toliau lieku klaipėdiečių atstovas Seime, tai bendras darbas negalės nutrūkti, tikrai turėsime dirbti ir bendradarbiauti, kad pasiektume geriausių sprendimų Klaipėdai ir klaipėdiečiams“, – sakė konservatorius.

Klaipėdos tarybos rinkimuose konservatoriai gavo septynis mandatus iš 31.

21:51 A. Zuokas: būsimos koalicijos ašis yra meras

Kandidatas į Vilniaus merus A. Zuokas teigė, kad koalicijoje galėtų dirbti ir su konservatoriais, jeigu jam pavyks laimėti Vilniaus mero postą.

„Bet kuriuo atveju koalicijos formavimo ašis yra meras, o partijoms norint būti administraciniame lygmenyje atstovaujamoms, dėl vicemerų postų reikia ir su meru susitarti“, – DELFI tiesioginiame eteryje kalbėjo A. Zuokas.

„Koalicija būtų kur kas platesnė, negu konservatoriai yra paskelbę. Mes esame kalbėję su visais, bet tikrosios derybos prasidės rytoj ar antradienį. Svarbiausia sulaukti rezultatų, o tuomet pradėsime kalbėti“, – sakė kandidatas į Vilniaus merus.

21:47 V. Benkunskas apie pirmuosius rezultatus: tai dar ne tendencija

Vertindamas pirmuosius rezultatus, V. Benkunskas LRT teigia, kad laukia daugiau rezultatų.

„Tradiciškai Vilniaus pakraščio apylinkės mažiau palankios TS-LKD kandidatams. Dar tendencijos nėra aiškios, bet jau matosi, kad skirtumas mažėja“, – sako jis.

Jis džiaugiasi padidėjusiu rinkėjų aktyvumu: „Raginome jaunus žmones balsuoti. Jeigu jaunimo balsai lėmė didesnį aktyvumą, tai tikrai mums palankiau.“

Tačiau dėl galimos koalicijos dar atsakymo nepateikia.

„Turime didesnę frakciją, tai lyderystę mums suteikia. Žinoma, jau kalbėjome su kitais iškart, bet visi atsakė, kad koalicijų sudarymas priklausys nuo antro turo. Visgi laimėtas mero postas šiuose sprendimuose irgi svarbus“, – teigia jis.

21:45 Liberalų pirmavimas Trakuose, Pagėgiuose, Zarasuose

Trakų rajone užtikrintai pirmauja Liberalų sąjūdžio atstovas, dabartinis meras Andrius Šatevičius, surinkęs 61,51% balsų. Lenkų rinkimų akcijos kandidatą Jaroslavą Narkevičių palaiko 37,1% rinkėjų. Tokie duomenys gauti iš 21 apylinkės, kurių iš viso Trakų rajone yra 27.

Pagėgiuose liberalas Vaidas Bendaravičius gauna 58,6% balsų, Regionų partijos atstovas Kęstas Komskis – 40,3%. Tai duomenys iš daugiau kaip dviejų trečdalių apylinkių Pagėgių savivaldybėje.

Nijolė Guobienė iš Liberalų sąjūdžio pirmauja Zarasų rajono mero rinkimuose. Už ją, duomenimis iš trijų ketvirtadalių apylinkių, balsavo beveik 55% rinkėjų. Tuo metu už socialdemokratą Nikolajų Gusevą – 43,7%.

21:39 V. Benkunskas Vilniuje pamažu vejasi A. Zuoką, A. Vaitkus įsitvirtina Klaipėdoje

Duomenimis iš 27 Vilniaus miesto apylinkių (jų iš viso yra 156) Artūras Zuokas gauna 54,1% rinkėjų balsų, Valdas Benkunskas – 44,63%. Tad per pusvalandį skirtumas tarp šių dviejų kandidatų sumažėjo maždaug 15 proc. punktų.

Klaipėdos mieste Arvydas Vaitkus įtvirtina savo pranašumą prieš Audrių Petrošių. Duomenimis iš pusės apylinkių, už A. Vaitkų balsavo 63,4% rinkėjų, už A. Petrošių – 35,1%.

21:35 Anykščiuose atkakli kova, Visagine nesiseka D. Štraupaitei

Anykščiuose ir Visagine, kur Vyriausioji rinkimų komisija buvo pašalinusi iš kandidatų sąrašų į antrąjį turą patekusius Kęstutį Tubį bei Dalią Štraupaitę, o teismai grąžino į rinkimus jau vykstant išankstiniam balsavimui, geriau sekasi šių kandidatų oponentams.

Anykščių rajone, suskaičiavus 28 iš 35 apylinkių duomenis, pirmauja socialdemokratas Dainius Žiogelis, kuris renka 48,98% balsų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas K. Tubis – 48,83%.

Visagine suskaičiavus 10 iš 16 apylinkių duomenis, 51,56% balsų gavo Erlandas Galaguzas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), už D. Štraupaitę balsavo 46,86% rinkėjų.

21:33 TS-LKD: kol kas nerimauti nėra ko

Pasirodžius pirmiesiems rezultatams, Andrius Vyšniauskas, TS-LKD rinkimų štabo vadovas, LRT sakė, kad kol kas nerimauti nėra ko.

„Pirmiausia, rezultatai suplaukia iš mažesnių apylinkių, kuriose dauguma gyventojų kalba lenkiškai ar rusiškai, kaip ir matėme pirmame ture. O dažniausiai būna, kad lenkiškai, rusiškai kalbantys Vilniaus gyventojai balsuoja už A. Zuoką“, – pradinį oponento pirmavimą komentavo jis.

Anot jo, jiems pagrindinė rinkimų taurė yra Vilniaus mero postas.

„Čia ir dedame visas viltis“, – teigia jis.

21:32 Pirmieji Vilniaus rajono rezultatai: matyti įtempta kova

Vilniaus rajone antrojo mero rinkimų turo rezultatai gauti iš 14-os apylinkių, o jų šiame rajone iš viso yra 54.

Kol kas pirmauja Lenkų rinkimų akcijos atstovas Waldemaras Urbanas, už jį, šių apylinkių duomenimis, balsavo 56,5% žmonių.

Tuo metu už socialdemokratą Robertą Duchnevičių balsus atidavė 42,6% rinkėjų.

Tačiau kol kas Vilniaus rajone nėra gauti arčiausiai sostinės esančių gyvenviečių, kuriose gyvena nemažai lietuvių tautybės rinkėjų, balsavimo rezultatai.

21:28 Radviliškyje pirmauja socialdemokratas, Lazdijuose – „Vardan Lietuvos“ atstovė

„Vardan Lietuvos“ partijos atstovė, dabartinė rajono vadovė Ausma Miškienienė užtikrintai pirmauja Lazdijų rajone. Už ją balsavo 64,6% rinkėjų. Tuo metu už Krikščionių sąjungos iškeltą Artūrą Margelį – 34,5%.

Radviliškio rajone duomenys apie balsavimą atėjo iš 20-ties apylinkių (iš visų jų čia yra 28). Socialdemokratas Kazimieras Račkauskis renka 64,3% balsų, Tėvynės sąjungos atstovę Jolantą Margaitienę parėmė 34,4%.

21:25 A. Zuokas mano, kad kova bus apylygė

Kandidatas į Vilniaus merus Artūras Zuokas sekmadienio vakarą LRT eteryje teigė, kad rinkimų kampanija buvo įtempta ir aštri, todėl tai suaktyvino rinkėjus.

„Sakyčiau, kad aktyvumas šiame antrame ture yra rekordinis, aš nepamenu, kada tiek atėjo rinkėjų į antrą turą. Mane rinkėjų aktyvumas Vilniaus mieste nustebino labai. Stebina gerąja prasme“, – LRT eteryje kalbėjo A. Zuokas.

A. Zuokas prognozavo, kad kova dėl Vilniaus miesto mero posto bus apylygė. Kol kas A. Zuokas nesiryžo išsamiau pristatyti savo komandos, jeigu užims mero postą, tačiau užsiminė, kad, jei pati norėtų, galėtų prisijungti Eglė Radvilė, kandidatavusi į sostinės merus nuo Liberalų sąjūdžio.

Suskaičiavus 15-os (iš 165-ių) apylinkių balsus, A. Zuokas renka 53,42%, V. Benkunskas – 46,58%.

Artūras Zuokas, kandidatas į Vilniaus merus. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

21:21 Valdas Benkunskas tikisi pergalės

Tėvynės sąjungos-Lietuvos Krikščionių demokratų kandidatas į Vilniaus merus Valdas Benkunskas sekmadienio vakarą štabe neslėpė, kad tikisi pergalingo vakaro.

„Nuotaikos yra geros, nes dirbome ilgai ir intensyviai. Tikimės, kad pasiekėme vilniečių širdis ir protus, kad galėtume prisiimti atsakomybę dirbti vilniečiams“, – žurnalistams sakė jis.

„Tikiuosi, kad vilniečiai pasirinko ateitį, o ne praeitį“, – pridūrė jis.

Jis džiaugiasi vilniečių aktyvumu: „Tai leidžia spėti, kad būtent mūsų žinutė buvo išgirsta, kad rinkėjai nepaliktų erdvės nuspręsti kitiems, kas bus Vilniaus meras.“

VRK duomenimis, pakartotiniuose rinkimuose Vilniuje balsavo 49,25% rinkėjų.

21:20 Ką rodo Panevėžio rajono, Varėnos, Kaišiadorių rezultatai

Panevėžio rajone gauti balsavimo rezultatai iš beveik visų apylinkių. Jau aišku, kad čia rinkimus laimi Socialdemokratų partijos atstovas Antanas Pocius, už kurį balsavo 58,66% rinkėjų. Už Valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotą Edmundą Toliušį balsus atidavė 39,6% žmonių.

Dabartinis Varėnos meras Algis Kašėta, duomenimis iš daugiau kaip pusės šios savivaldybės apylinkių, gauna apie 52% balsų, socialdemokratas Povilas Saulevičius – apie 47,3%.

Kaišiadoryse už liberalą Šarūną Čėsną balsavo 65,8%, už konservatorių Vytenį Tomkų – 32,7% rinkėjų. Tai duomenys iš beveik dviejų trečdalių Kaišiadorių rajono apylinkių.

21:11 Klaipėdos rajono ir Jurbarko preliminarūs rezultatai

Klaipėdos rajone antrajame mero rinkimų ture užtikrintai pirmauja dabartinis savivaldybės vadovas, „valstietis“ Bronius Markauskas. Už jį balsavo 72,5% rinkėjų. Už Liberalų sąjūdžio deleguotą Justą Ruškį balsus atidavė 26,7% daugiau kaip pusės Klaipėdos rajono apylinkių rinkėjų.

Jurbarko rajone pats save išsikėlęs Skirmantas Mockevičius, preliminariais duomenimis iš daugiau kaip pusės apylinkių, gauna 58,5% balsų, konservatorius Daivaras Rybakovas – beveik 40% balsų.

21:10 S. Skvernelis tikėjosi geresnių rezultatų

Saulius Skvernelis tiesioginėje DELFI laidoje teigė, kad jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ tikėjosi kiek geresnių savivaldos rinkimų rezultatų. Nuvylė du didieji miestai.

Saulius Skvernelis, Seimo narys. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Ambicijos yra labai paprastos, mes tikrai tikėjome, kad Vilniuje ir Kaune būsime tarybos nariais, ir Kaune mums pritrūko 12 balsų (...) , ir Vilniuje iki frakcijos taip pat, tai šitai nepavyko“, – kalbėjo S. Skvernelis.

Tačiau S. Skvernelis tikino, kad savivaldos rinkimai skiriasi nuo parlamento rinkimų, tad tai nėra partijos „temperatūros pasimatymas“.

„Savivaldos rinkimai yra kitokie negu parlamento, ten daugiau lyderių kova. Jeigu matė žmonės, kad merai sėkmingai dirbo, rinkėjai nėra linkę rizikuoti ir ieškoti kažko kito. Nebent jiems per dešimtmečius jie jau nusibodę. Bet iš karto sėkmingai pakeisti dvi tris kadencijas dirbanti merą yra sudėtinga“, – kalbėjo S. Skvernelis.

21:03 Kaip balsavo Raseiniai, Biržai, Alytaus rajonas

Raseinių rajone, duomenimis iš daugiau kaip pusės apylinkių, mero rinkimuose pirmauja Seimo narys, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Arvydas Nekrošius. Už jį balsavo 54,5% šių apylinkių rinkėjų.

Konservatorius, dabartinis meras Andrius Bautronis surenka beveik 45% balsų.

Biržų rajone už socialdemokratą Kęstutį Knizikevičių balsavo beveik 58%, už visuomeninio komiteto atstovą Kęstutį Isaką – 41,2%. Biržuose duomenys gauti iš 18-os apylinkių, kurių čia yra iš viso 32.

Alytaus rajone gauti beveik pusės apylinkių rezultatai. Pirmauja Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovė Rasa Vitkauskienė – 58,6% balsų. Už konservatorių Algirdą Vrubliauską, kuris dabar vadovauja rajonui, šiose apylinkėse balsavo 40% rinkėjų.

20:56 Pradedami skelbti Vilniaus ir Klaipėdos balsavimo rezultatai

Iki 20.50 val. VRK paskelbė vos vienos iš 156 Vilniaus apylinkių balsavimo antrajame ture rezultatus. Už eksmerą Artūrą Zuoką toje apylinkėje balsavo beveik 65% rinkėjų, už vicemerą Valdą Benkunską – 33,9%.

Savivaldos rinkimų antrasis turas. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

20:49 Įtempta kova Kėdainiuose

Kėdainių rajono savivaldybėje kol kas gauti balsavimo rezultatai iš maždaug ketvirtadalio apylinkių. Abu antrajam turui likę kandidatai renka panašų kiekį balsų.

Už Darbo partijos atstovą, Seimo narį Viktorą Fiodorovą, šiais duomenimis, balsavo 49,5% rinkėjų, tuo metu už socialdemokratą Valentiną Tamulį – 49,3%.

20:43 Antrojo turo pirmieji rezultatai: Kelmė, Mažeikiai, Šiaulių rajonas

VRK pradėjo skelbti antrojo merų rinkimų turo pirmuosius rezultatus – kol kas iš mažiausių apylinkių. Bet kai kur tendencijos gana aiškios.

Kelmės rajone partijos „Laisvė ir teisingumas“ atstovas, dabartinis rajono meras Ildefonsas Petkevičius surenka 76,1% balsų, kai už socialdemokratą Stasį Jokubauską balsavo 21,81% Kelmės rinkėjų. Duomenys čia gauti kol kas tik iš trečdalio apylinkių.

Mažeikių rajone duomenys irgi kol kas gauti iš trečdalio apylinkių. Už socialdemokratę Rūtą Matulaitienę balsavo 57% rinkėjų, už Žaliųjų partijos atstovą Liną Memį – apie 42%.

Šiaulių rajone, remianti ketvirtadalio apylinkių duomenimis, už Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovą Česlovą Greičių balsavo 75% rinkėjų, už socialdemokratą Darių Simonavičių – apie 23%.

20:39 A. Zuokas džiaugiasi rinkėjų aktyvumu

Kandidatas į Vilniaus merus Artūras Zuokas sekmadienio vakarą sakė, kad jį rinkimų aktyvumas džiugina.

„Aktyvumas džiugina, sakyčiau toks pats, kaip ir pirmajame ture, tai, jeigu lyginant su 2019 m., antras turas įprastai pameta rinkėjų, tai džiugina tai, kad antrame ture rinkėjai buvo tokie pat aktyvūs kaip ir pirmame“, – žurnalistams teigė A. Zuokas.

VRK duomenimis, pakartotiniuose rinkimuose Vilniuje balsavo 49,25% rinkėjų.

A. Zuokas sekmadienio vakarą kol kas nenorėjo svarstyti, su kuo, pergalės atveju, norėtų formuoti koaliciją.

„Aš įsivaizduoju gana plačią koaliciją“, – teigė kandidatas į Vilniaus merus.

Jis neatmetė galimybės, kad, pergalės atveju, galėtų formuoti koaliciją ir su konservatoriais arba Laisvės partija.

„Sakyčiau, kad neišvengiamas yra formatas, kad viena iš šitų partijų turėtų būti valdančiojoje daugumoje“, – kalbėjo A. Zuokas.

A. Zuokas nenurodė ir ką, pergalės atveju, matytų savo vicemerais, teigė, kad tai taip pat priklausytų nuo koalicijos partnerių.

20:03 Aktyvumas mažesnis nei kovo 5 d.

Iš viso 1,422 mln. rinkėjų, registruotų savivaldybėse, sekmadienį turėjo teisę balsuoti 1.181 apylinkėje.

10,05% rinkėjų balsavo iš anksto, o rinkimų dieną prie balsadėžių atėjo dar 35,77%.

Tad bendras antrojo turo aktyvumas pasiekė 45,82% ir buvo kiek mažesnis nei pirmajame ture (48,97%). 2019 m. savivaldos rinkimuose dalyvavo 47,9% rinkėjų.

Aktyviausiai sekmadienį balsavo Pagėgių ir Alytaus rajono rinkėjai: čia balsavo atitinkamai 62,13% ir 59,93% rinkėjų.

Mažiausias aktyvumas buvo Panevėžio rajone, kur savo valią pareiškė 27,61% rinkėjų. Šiaulių rajone aktyvumas siekė 27,89%.

20:00 Baigėsi merų rinkimų antrasis turas, vykęs daugiau kaip pusėje savivaldybių

Jau netrukus po balsavimo apylinkių užsidarymo laukiama pirmųjų preliminarių rinkimų rezultatų, nes paprastai po antrojo turo jų skaičiavimas yra gana spartus. Viliamasi, kad jau iki vidurnakčio absoliuti dauguma balsalapių iš 34-ių savivaldybių bus suskaičiuota.

Likusiose 26-iuose rajonuose ir miestuose merai buvo išrinkti jau per pirmąjį turą kovo 5 d. Visose šiose savivaldybėse, tarp jų ir Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje bei Marijampolėje, buvo perrinkti esami vadovai.

20:00 Pirmojo turo paveikslas

Kol laukiame rezultatų, prisiminkime, kaip baigėsi pirmasis savivaldos rinkimų turas, kuriame balsuota ne tik už kandidatus į merus, bet ir išrinktos tarybos. Jose daugiausia mandatų 60-tyje tarybų gavo socialdemokratai, konservatoriai, valstiečiai-žalieji, taip pat visuomeniniai rinkimų komitetai.

Naujieji merai ir savivaldybių tarybos ketverių metų kadenciją pradės skirtingomis dienomis balandžio viduryje.

Sulig būsima kadencija įsigalios ir naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas, numatantis kitokius merų įgaliojimus: savivaldybių vadovai jau nebebus tarybų nariai, bet pirmininkaus jų posėdžiams, formuos jų darbotvarkes, teiks pasiūlymų projektus, galės vetuoti priimtus sprendimus, savarankiškai skirs vicemerus ir administracijų direktorius.

Varnele pažymėtose savivaldybėse merai buvo išrinkti pirmojo turo metu. VRK vizualizacija.