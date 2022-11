Lietuva Ukrainos energetikos objektų atstatymui skyrė 5 mln. Eur paramos

Kyjivas be elektros tiekimo. Sergejaus Chuzavkovo (ZUMA/„Scanpix“) nuotr.

Rusijos griaunamos Ukrainos energetikos infrastruktūros atstatymui Lietuva jau suteikė paramos už 3 mln. Eur, o netrukus bus suteikta dar 2 mln. Eur vertės pagalbos, penktadienį pranešė Energetikos ministerija.

Energetikos ministras Dainius Kreivys sako, kad Rusija sąmoningai naikina Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

„Mūsų žiniomis, 40% infrastruktūros yra sugadinta – tai yra daugiau nei 400 kritinės paskirties objektų visoje Ukrainoje“, – pranešime cituojamas D. Kreivys.

Pasak jo, Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje vis dar galima rasti Ukrainoje naudojamos rusiškos įrangos.

Pasak pranešimo, nuo karo Ukrainoje pradžios Lietuvos energetikos įmonės šaliai perdavė 12 įvairaus galingumo generatorių, per 130 tonų kuro, didžioji dalis iš 550 tonų gaisrų gesinimui reikalingo putokšlio. Be to, netrukus numatoma perduoti dar 250 transformatorių ir 160 generatorių.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naktiniame kreipimesi į šalį vėlai ketvirtadienį teigė, kad šalyje daugiau nei 10 mln. žmonių neturi elektros dėl Rusijos nuolatinio energetikos sistemos apšaudymo raketomis.

Kyjivas stengiasi kaip įmanoma greičiau pašalinti technines kliūtis tiekimui atnaujinti.

Anot prezidento, labiausiai pažeisti tinklai buvo Vinycios, Odesos, Sumų regionuose ir sostinėje.

Kyjivas be elektros tiekimo. Sergejaus Chuzavkovo (ZUMA/„Scanpix“) nuotr.