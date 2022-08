SAM: COVID-19 diagnozuoti galios ir greitieji savikontrolės testai

Arūnas Dulkys, sveikatos apsaugos ministras. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

COVID-19 ligai diagnozuoti galios ir namuose atlikti greitieji savikontrolės testai, epidemijos, atsižvelgus į sergamumą, bus skelbiamos lokaliai, o ne nacionaliniu mastu, pranešė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovai.

„Nuo ateinančios savaitės galima būtų diagnozuoti ligą ir vaistinėse įsigytais savikontrolės testais, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė Aušra Bilotienė-Motiejūnienė, sveikatos viceministrė. – Jeigu mes turime simptomų ir atliekame tokį testą, nusiuntus testo rezultatą savo šeimos gydytojui, galima turėti e-sveikatoje įrašą, kad sirgęs COVID-19 liga.“

Pasak Arūno Dulkio, sveikatos apsaugos ministro, esama situacija dėl sergamumo COVID-19 nerodo, jog galėtų būti pagrindo įvesti ekstremaliąją situaciją ar karantiną nacionaliniu mastu, tačiau epidemijos galės būti skelbiamos lokaliai savivaldybėse.

„Turėjome gripo epidemiją, kurią skelbdavome dar iki COVID-19 susirgimo tam tikrose savivaldybėse. Tai šiuo metu papildome visą šitą tvarką ir COVID-19 susirgimu, kadangi jis yra virusas, plintantis oro lašeliniu keliu ir taip pat užsikrečiamas“, – sakė viceministrė.

Epidemija – pagal sergamumą

Pasak jos, epidemija būtų įvedama savaitiniam sergamumo rodikliui 100.000 gyventojų pasiekus 1.500 atvejų. Šiuo metu šis rodiklis Lietuvoje siekia 566 atvejus 100.000 gyventojų.

Vis dėlto A. Bilotienė-Motiejūnienė pabrėžė, kad svarbus rodiklis išliks ir lovų užimtumas ligoninėse, nes sunku prognozuoti, kokio sunkumo ligą ateityje sukels naujos COVID-19 atmainos.

Todėl epidemija savivaldybėje galės būti skelbiama ir atsižvelgus į lovų bei reanimacijos užimtumą.

Tai būtų daroma, stacionarių užimtų lovų skaičiui 100.000 gyventojų tam tikroje savivaldybėje viršijus 1.200 arba užimtų reanimacinių lovų skaičiui viršijus 120.

„Bent vienam iš šitų rodiklių pasiekus arba artėjant prie šio rodiklio, tokiu atveju Nacionalinis visuomenės sveikatos centras kreipsis į savivaldybę, įvertins situaciją ir siūlys skelbti epidemiją konkrečioje savivaldybėje“, – sakė viceministrė.

Paskelbus epidemiją, galėtų būti ribojami renginiai ar įvedami kiti suvaržymai konkrečioje savivaldybėje.

Mažins spaudimą poliklinikoms

Pasak A. Dulkio, šiuo metu situacija Lietuvos ligoninėse yra stabili, tačiau spaudimą patiria pirmosios grandies sveikatos priežiūros įstaigos.

„Mes turime tam tikrą įtampą pirminėje grandyje, kurioje dirba šeimos gydytojai, poliklinikos. Todėl mums reikia naujų įrankių atitinkamai ruošiantis rudeniui“, – kalbėjo ministras.

Pasak jo, savikontrolės mechanizmo įvedimas padės sumažinti šį apkrovimą bei mažins medikų kontaktą su užsikrėtusiaisiais COVID-19.

Šiuo metu per parą Lietuvoje nustatoma per tūkstantį užsikrėtimų koronavirusu, ligoninėse gydoma per šimtą žmonių.

Vasario pradžioje per parą buvo nustatoma daugiau kaip 14.000 užsikrėtimų koronavirusu.

A. Dulkio teigimu, kitų valstybių patirtis rodo, jog esama viruso banga nėra itin pavojinga ir rečiau sukelia sunkią ligos formą, todėl net ir piko metu nedarė didelio spaudimo sveikatos apsaugos sistemai.

