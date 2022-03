Rusijos ekonomika per metus gali trauktis 15%

Naglio Navako (VŽ) nuotr.

Tarptautinio finansų instituto duomenimis, iki 2022 m. Rusijos ekonomika susitrauks 15%, o 2023 m. sumažės 3%.

Bendrasis vidaus produktas bus tokiame lygyje, kokiame buvo prieš 15 metų, rašė ekonomistai Benjaminas Hilgenstokas ir Elina Ribakova preliminariame karo poveikio vertinime, pažymėdami, kad tolesnės sankcijos gali pakeisti jų nuomonę.

„Tikėtina, kad lemiamą vaidmenį atliks smarkiai sumažėjusi vidaus paklausa, o importo nuosmukis turėtų kompensuoti sumažėjusį eksportą, todėl grynosios užsienio paklausos indėlis bus nežymiai teigiamas“, – ekonomistus citavo „Bloomberg“. – Tačiau, jei bus įgyvendintos tolesnės sankcijos prekybos embargų forma, eksportas gali sumažėti labiau, nei šiuo metu prognozuojame.“

Praėjusį mėnesį Rusijai įsiveržus į Ukrainą, smuko rublio kursas, kilo chaosas pasaulinėse tiekimo grandinėse ir žaliavų kainose, be to, iš šalies masiškai pasitraukė įmonės. Manoma, kad dėl to susilpnės svarbūs Rusijos ekonomikos sektoriai.

Rusija kentės ne tik dėl smūgio ekonomikai, bet ir dėl „protų nutekėjimo“ – išsilavinusių, vidurinės klasės rusų, išvykimo. Taip pat prognozuojama, kad stos technologijų plėtra Rusijoje.

„Neigiamas poveikis vidutinės trukmės ir ilgalaikėms ekonomikos perspektyvoms gali būti dar didesnis“, – rašė ekonomistai.

