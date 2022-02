Lietuvos politikai smerkia Rusijos sprendimà pripaþinti Donecko ir Luhanso nepriklausomybæ

Prezidentas Gitanas Nausėda. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos politikai smerkia Rusijos sprendimą pripažinti separatistinių Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ nepriklausomybę ir sako, kad Vakarai turi pasirūpinti griežtomis sankcijomis Rusijai.

Papildyta I. Šimonytės komentaru

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai netoleruotinas tarptautinės teisės pažeidimas.

„Tai taip pat reiškia vienašališką pasitraukimą iš Minsko susitarimų“, – tviteryje pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda.

„Lietuva remia Ukrainos suverenitetą ir tvirtą teritorinį vientisumą“, – pridūrė jis.

Ingrida Šimonytė, ministrė pirmininkė, sako, kad Rusijos sprendimas demokratiniam pasauliui gali atrodyti siurrealistiškas.

„Putinas ką tik sugėdino Kafką ir Orwell'ą: diktatoriaus vaizduotė – beribė, jokios žemumos ne per žemos, jokie melai – ne per akiplėšiški, jokios raudonos linijos – ne per raudonos jas peržengti“, – tviteryje pranešė Vyriausybės vadovė.

„Tai, ką pamatėme šiąnakt, gali atrodyti siurrealistiška demokratiniam pasauliui, tačiau mūsų atsakas bus reikšmingas ateities kartoms“, – pridūrė ji.

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigė, kad tai įrodo, jog visiškai nepaisoma tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų Chartijos.

„Oficialus Donecko ir Luhansko „respublikų“ pripažinimas įrodo, kad visiškai nepaisoma tarptautinės teisės ir JT Chartijos. Rusija turi būti pripažinta tokia, kokia ji yra: tai – valstybė už tarptautinių taisyklių ir civilizuotų normų ribų“, – pirmadienį tviteryje rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.

„Esu įsitikinęs, kad eskalacinis elgesys turėtų sulaukti sankcijų“, – pridūrė jis.

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsel teigė jau kreipusis dėl rezoliucijos, kuria bet koks Donbaso regiono, kaip integralios Ukrainos dalies, statuso keitimas niekada nebūtų pripažintas.

Anot parlamento vadovės, dabar būtina vieninga „demokratinių šalių parlamentų reakcija“.

„Po ką tik paskelbto Rusijos sprendimo dėl apsišaukėliškų „respublikų“ pripažinimo, būtina aiški ir vieninga demokratinių šalių parlamentų reakcija“, – feisbuke teigė V. Čmiltytė-Nielsen.

„Jau kreipiausi į Seimo užsienio reikalų komitetą dėl rezoliucijos, smerkiančios šį neteisėtą žingsnį, inicijavimo ir kreipsiuosi į kolegas, kitų šalių parlamentų pirmininkus, ragindama išreikšti vieningą ir principingą poziciją dėl neteisėtų veiksmų, nukreiptų prieš Ukrainos teritorinį vientisumą ir atitinkamos reakcijos“, – rašė ji.

sako, kad Vakarai į šį Rusijos sprendimą turi atsakyti „pačiomis griežčiausiomis sankcijomis“ Rusijai.

„Šiandieninis Rusijos prezidento sprendimas yra šiurkščiausias Ukrainos suvereniteto, teritorinio vientisumo pažeidimas bei agresijos veiksmas. Rusija tai daro tuo metu, kai jos karinės pajėgos šiuo metu yra apsupę Ukrainą ir pasiruošusios pradėti karinę invaziją. Šiandien yra esminis Vakarų išbandymas. JAV ir ES vieningai turi atsakyti pačiomis griežčiausiomis sankcijomis Rusijos atžvilgiu“, – feisbuke pranešė parlamentaras.

„Jei ne, 2014 metais prasidėjusi agresija toliau tęsis ir tęsis sėkmingai, Ukraina toliau bus naikinama visomis priemonėmis, jos teritorija grobiama gabalais. Šiandien turime pripažinti ir tai, kad sankcijos įvestos po Krymo okupacijos ir aneksijos, Donbaso užgrobimo buvo visiškai neveiksmingos ir tai leido Rusijai tęsti savo agresiją prieš Ukrainą bei privedė prie šiandienos nusikalstamų sprendimų“, – pridūrė jis.

Rusijos prezidentas V. Putinas pirmadienio vakarą pasirašė įsaką dėl Ukrainos rytuose įsitvirtinusių prokremliškų separatistų nepriklausomybės pripažinimo, tai parodė Rusijos valstybinė televizija. Plačiau naujausius pranešimus galite sekti čia.

Anksčiau pirmadienį Ukrainos rytinėse Luhansko ir Donecko srityse įsitvirtinusių separatistų lyderiai paragino pripažinti jų suverenitetą.

Vakarų šalys ne kartą perspėjo Rusiją nepripažinti separatistų, nes toks žingsnis faktiškai palaidotų trapų taikos procesą Donbase.

[infogram id="19b0a1be-6a26-45c0-a1cb-a3b679b0d03a" prefix="7Gk" format="interactive" title="Kremliaus agresija (Putino karas):: karinės pajėgos Rytų Europoje ir Ukrainos pasienyje"]

Laurynas Kasčiūnas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.