JK ir Prancûzijoje – rekordiniai naujø COVID-19 atvejø skaièiai

Koronavirusas Prancūzijoje. Jaques Witto (SIPA/„Scanpix“) nuotr.

Jungtinėje Karalystėje antrą dieną iš eilės registruotas naujų COVID-19 atvejų paros prieaugio rekordas – 119.789 nauji užsikrėtimo atvejai, ketvirtadienį praneša vietos žiniasklaida, remdamasi oficialiais duomenimis. Apie rekordinį viruso atvejų skaičių taip pat pranešė Paryžius.

Pabrėžiama, kad šis skaičius JK yra didžiausias visoje šalyje nuo COVID-19 pandemijos pradžios.

Per praėjusią parą JK mirė 147 anksčiau koronavirusu užsikrėtę žmonės. Trečiadienį buvo skelbta apie 106.122 naujus užsikrėtimo atvejus ir 140 mirčių.

Iš viso nuo pandemijos pradžios JK registruota per 11,6 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, nuo komplikacijų mirė daugiau nei 148.000 žmonių.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Jungtinėje Karalystėje dviem vakcinos nuo COVID-19 dozėmis paskiepyta 82% gyventojų, stiprinamąją trečiąją dozę yra gavę 55% vyresnių nei 12 metų šalies gyventojų.

Prancūzijoje per praeitą parą nustatyta 88.000 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų – daugiausiai nuo pandemijos pradžios, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Olivier Veranas.

Ankstesnis sergamumo rekordas Prancūzijoje fiksuotas balandžio 8 dieną – tąsyk per parą nustatyta 84.900 naujų COVID-19 atvejų.

Be to, per pastarąją parą Prancūzijoje mirė 179 anksčiau koronavirusu užsikrėtę žmonės. Daugiau kaip 3.200 sergančių koronavirusine infekcija gydomi šalies intensyviosios terapijos skyriuose.

Trečiąją, stiprinamąją vakcinos dozę šalyje yra gavę daugiau kaip 20 mln. žmonių.

Pastarosiomis savaitėmis daugelyje Europos šalių sergamumas COVID-19 didėjo, sparčiai plintant viruso naujausiai omikron atmainai. Anksčiau ketvirtadienį naują sergamumo rekordą užfiksavo Jungtinė Karalystė, kur per parą nustatyta beveik 120 naujų užsikrėtimo atvejų.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.