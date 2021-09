Karantinas bent kol kas negrąžintas, svarstoma, kam teks mokėti už darbuotojų testus

Vyriausybė neskuba įvedinėti naujo visuotinio karantino. Gali būti, kad bus apsiribota galiojančios ekstremaliosios situacijos sugriežtinimu, be kita ko įpareigojant visose viešose uždarose patalpose dėvėti kaukes. Tačiau ministrai dar tęs diskusijas, kokį teisinį režimą taikyti prastėjant epidemiologinei padėčiai. Be to, bus svarstoma ir dėl to, kad darbuotojų testavimą turėtų apmokėti ne valstybė, bet darbdaviai.