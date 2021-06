JAV nepriklausomybės dienos minėjimas iš Vilniaus oro uosto „nuskraidins“ į Filadelfiją

American Chamber of Commerce asociacija

Amerikos verslo rūmai Lietuvoje (American Chamber of Commerce in Lithuania, AmCham) ir JAV ambasada Lietuvoje 21-ą kartą organizuoja JAV nepriklausomybės dienos minėjimą. Šiemet šventė drive-in (įvažiavus su automobiliu) forma liepos 1 d. vyks Vilniaus oro uoste.

Renginio formatas pasirinktas neatsitiktinai, nes būtent Amerikoje 1915 m. įvyko pirmasis drive-in įvykis, kuris ir buvo pradžia šiuo metu puikiai žinomo ir mėgstamo drive-in kino po atviru dangumi.

„JAV nepriklausomybės dienos šventė eilę metų pritraukia tūkstančius dalyvių, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su JAV. Džiaugiamės, kad mūsų nariai palaiko renginio idėją ir kasmet padeda jį įgyvendinti, net tokiais išskirtiniais metais kaip 2021-ieji. Šiemet renginio tema – virtualus skrydis į Filadelfijos miestą, Pensilvanijos valstijoje, kur 1776 m. liepos 4 d. ir buvo pasirašyta deklaracija, paskelbusi apie 13 kolonijų atsiskyrimą nuo Didžiosios Britanijos ir naujos nepriklausomos – JAV – valstybės susikūrimą“, – pasakoja Tadas Vizgirda, Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas.

Tikimasi, kad amerikietiškajame renginyje rekordų vertinimo agentūra „Factum“ fiksuos naują Lietuvos rekordą – daugiausia vienos užsienio šalies vėliavomis puoštų automobilių suvažiavimas. Beje, šio renginio metu 2020 ir 2015 metais buvo pasiekti ir užregistruoti du nauji Lietuvos rekordai, skirti JAV nepriklausomybės dienai. Renginys drąsiai gali būti vadinamas renginiu rekordininku.

„Per 170 metų nuo įkūrimo JAV „Western Union“ išaugo į globalią, pagarbią ir visas kultūras įtraukiančią bendrovę. Nors mūsų šaknys ir būstinė yra Denveryje, kompanijos DNR – globalus. Įmonės daugiakultūriškumą ir atvirumą puikiai iliustruoja tai, kad 11 aukščiausio lygio vadovų komandos narių yra gimę net dešimtyje skirtingų pasaulio valstybių, įskaitant JAV. Įmonėje puoselėjame tokias vertybes kaip pagarba, įvairovė ir įtrauktis, pasitikėjimas bei socialinė atsakomybė. Ši šventinė diena Vilniuje bus puiki proga jas dar labiau sustiprinti“, – teigia Jūratė Stanišauskienė, „Western Union Lietuva“ vadovė.

Šiemet renginio kviestiniai svečiai, tarp kurių ir verslo, politikos, visuomenės bei diplomatinio korpuso atstovai, Vilniaus oro uoste pirmiausia stebės oficialią šventės atidarymo ceremoniją, kurioje nuskambės Lietuvos ir JAV himnai, dalyvaujant JAV jūrų pėstininkų korpusui bei Lietuvos Kariuomenės orkestrui bus pagerbtos abiejų šalių vėliavos.

„1990 m., kai Vilniaus universitete buvau pirmasis studentas Lietuvoje apsigynęs diplominį darbą tema „Thomas Jefferson filosofijos teisiniai aspektai“, negalėjau įsivaizduoti, kad po 30 metų dirbsiu vienoje iš labiausiai finansiškai susijusių su JAV įmonių. JAV mūsų įmonei yra įvairiapusis strateginis partneris investicijų bei paslaugų teikimo prasme, o neseniai atidarytame Aviatorių skvere pastatytas „Triumfuojantis bulius“ mūsų svečiams primena didįjį obuolį – Niujorką“, – teigia Vygaudas Ušackas, buvęs Lietuvos ambasadorius JAV ir „Avia Solutions Group“ direktorių valdybos narys.

Atidarymo ceremonijoje šventės dalyvius sveikins AmCham Valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, JAV Ambasadorius Lietuvoje Robert S. Gilchirst, Vilniaus meras Remigijus Šimašius. Ilgamečiai renginio draugai Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa atliks parodomąją programą defilė – tai pučiamųjų orkestro meno rūšis, kuri jungia muziką, choreografiją, plastiką, sinchronišką muzikantų judėjimą.

„Glaudus JAV ir Lietuvos bendradarbiavimas įvairiose srityse yra itin svarbus mūsų šaliai. Kadangi esame globalios kompanijos dalimi, prasidėjus pandemijai Lietuva tapo svarbia produktų, skirtų stabdyti pasaulinę pandemiją, tiekėja“, – komentuoja Algimantas Markauskas, „Thermo Fisher Scientific Baltics“ generalinis direktorius.

Renginio metu svečiai didžiuosiuose ekranuose žiūrės sportinės komedijos filmą „The Sandlot“ apie jaunus beisbolininkus. Beje, JAV nepriklausomybės dieną yra populiaru stebėti beisbolo rungtynes.

„Naujausias „amerikietiškas“ įvykis mūsų kasdienybėje yra tai, kad NBA krepšininkas Domantas Sabonis tapo banko „Citadele“ ambasadoriumi. Šis pasirinkimas simbolizuoja mūsų nusiteikimą verslo atžvilgiu – esame pasiruošę ir toliau sėkmingai žaisti aukščiausioje lygoje, siekiame tapti Baltijos šalių finansų sektoriaus čempionais“, – teigia Vaidotas Gurskas, JAV kapitalo banko „Citadele“ vadovas.

Galiausia, svečius linksmins šiemet „Eurovizijoje“ pasirodžiusi grupė „The Roop“.

Verslo asociacija Amerikos verslo rūmai Lietuvoje pirmųjų JAV investuotojų ir asmenų grupės įkurta 1993 m. Šiandien jie yra didžiausi užsienio verslo rūmai mūsų šalyje ir Baltijos regione, atstovaujantys daugiau kaip 160 JAV, tarptautinių bei vietos įmonių, kurios bendrai kuria per 30.000 darbo vietų. Asociacijos misija – skatinti ir palaikyti verslo bei vietos valdžios konstruktyvų dialogą, gerinti šalies investicinį klimatą bei atstovauti narių verslo interesą. AmCham organizuojamuose verslo renginiuose ir susitikimuose šakiniuose komitetuose per metus dalyvauja per 5.000 įmonių atstovų. Didžiausi metiniai renginiai yra JAV nepriklausomybės dienos minėjimas ir Kalėdų GALA iškilminga labdaros šventė.

