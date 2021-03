Europos Parlamentas panaikino buvusio Katalonijos lyderio C. Puigdemont'o neliečiamybę

Carles'as Puigdemontas. Johno Thyso (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Europos Parlamentas antradienį nubalsavo atimti teisinę neliečiamybę iš buvusio Ispanijos Katalonijos prezidento Carleso Puigdemont'o, atverdamas kelią potencialiai šio katalonų separatistų veikėjo ekstradicijai.

Pranešimas papildytas situacijos kontekstu.

Sprendimas dėl C. Puigdemont'o dviejų bendražygių turėtų būti priimtas vėliau.

Per balsavimą 400 europarlamentarų palaikė siūlymą panaikinti C. Puigdemont'o neliečiamybę, 248 tam nepritarė, o dar 45 susilaikė.

Panašiai balsai pasiskirstė ir balsuojant dėl buvusio Katalonijos sveikatos apsaugos ministro Toni Comino bei buvusios regiono švietimo ministrės Claros Ponsati – 404 balsais prieš 247, nurodė parlamentas.

Dabar Belgijos ir Škotijos nacionalinės tarnybos galės svarstyti Ispanijos Aukščiausiojo Teismo prašymus šiuos veikėjus išduoti, bet kol kas jie toliau gali eiti europarlamentarų pareigas.

C. Puigdemont'as ir keletas jo bendražygių 2017 metų spalį pabėgo į Belgiją, vengdami arešto, kai surengė referendumą dėl šiaurės rytinio Katalonijos regiono nepriklausomybės, kurį Ispanijos vyriausybė laiko neteisėtu.

2019 metais C. Puigdemont'as, T. Cominas ir C. Ponsati buvo išrinkti į Europos Parlamentą, todėl jiems buvo taikoma teisinė neliečiamybė.

C. Puigdemont'o teisininkai planuoja apskųsti teisinės neliečiamybės panaikinimą Liuksemburge įsikūrusiam Europos Teisingumo Teismui.

EP Teisės reikalų komitetas praeitą mėnesį 15 balsų prieš aštuonis, dviem nariams susilaikius, nubalsavo, kad katalonų veikėjų neliečiamybė būtų panaikinta.

Ispanija C. Puigdemont'ą, T. Cominą ir C. Ponsati kaltina kurstymu maištauti prieš vyriausybę. Be to, C. Puigdemont'as ir T. Cominas kaltinami lėšų grobstymu.

Advokatai savo argumentuoja, kad ieškiniai prieš jų klientus yra grindžiami procedūrų pažeidimais ir neturint pakankamų įrodymų. Anot jų, šis teisinis persekiojimas yra politiškai motyvuotas.

