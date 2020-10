Dėl galimybės po „Brexit“ žvejoti JK vandenyse nupūs dulkes nuo XVII a. dokumento

Johno Thyso („AFP / „Scanpix“) nuotr.

Belgija gali pasinaudoti savo XVII a. chartija su tuometiniu Anglijos karaliumi, siekdama išsaugoti prieigą prie britų teritorinių vandenų, jeigu Londonui ir Europos Sąjungai (ES) iki šių metų pabaigos nepavyktų susiderėti dėl prekybos susitarimo.

Likus kiek mažiau nei dviems mėnesiams iki JK pereinamojo laikotarpio pabaigos, Belgija nuo sausio 1 d. praras prieigą prie žvejybos teritorijų Šiaurės jūroje, jeigu prekybos susitarimo tarp ES ir JK taip ir nepavyks pasiekti.

Tačiau Belgija skelbia nupūtusi dulkes nuo 1666 m. lotynų kalba Anglijos karaliaus Charles‘o II pasirašyto dokumento, kuriuo 50-čiai flamandų žvejybos laivų neribotam laikui suteikiama prieiga prie Anglijos vandenų.

„Turint omeny, kaip britai yra prisirišę prie senų tradicijų ir įstatymų, šis susitarimas tikrai gali būti įgyvendintas“, – žurnalistams rodydamas geltoną dokumentą teigė Jan d‘Hondt, vyriausiasis Belgijos Briugės uosto archyvaras.

JK karalius Charles‘as II pasirašė dokumentą kaip geros valios gestą šiam Belgijos miestui po to, kai karaliui miestas suteikė prieglobstį po 1649 m. kilusio pilietinio karo, kurio metu jo tėvui buvo nukirsta galva. Karalius Briugės miesto gyventojų 50-čiai laivų suteikė teisę žvejoti britų vandenyse.

Nors mūsų dienomis Belgijos laivai plaukia ne iš Briugės, o iš netoliese esančios Zebriugės, dokumentas vis dar galioja, įsitikinusi Hilde Crevits, Belgijos Flandrijos regiono ekonomikos ministrė.

„Daugiau nei pusę žuvų mes pagauname britų vandenyse. Jeigu prarasime prieigą prie jų, arba jeigu gerokai sumažės žvejybos kvotos, tai gali būti labai skaudus smūgis mūsų žvejams. Taigi, jeigu turime dokumentą, kuriame karalius teigia, kad neribotą laiką 50 mūsų laivų gali ten žvejoti, tuomet prireiks juo ir pasinaudosime“, – „Reuters“ cituoja H. Crevits.

Vietos žvejai tokiai ministrės nuomonei pritaria ir sako, kad jų verslas labai stipriai nukentėtų, britams atsisakius suteikti prieigą prie savo vandenų.

„Kur tokiu atveju žvejotumėme? Mes negalime niekur kitur keliauti. Labai daug tikiuosi iš šio dokumento“, – pabrėžė Robertas Campbellas, „Reuters“ kalbintas vietos žvejys.

Savo ruožtu JK teigia, kad kiti tarptautiniai susitarimai yra aukščiau už Belgijos rastą dokumentą, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija (angl. United Nations Convention on the Law of the Sea; UNCLOS), ir britai neprivalo laikytis Belgijos dokumento nuostatų.

JK ir ES ketvirtadienį atnaujino derybas dėl prekybos susitarimo, tačiau žuvininkystės klausimas yra vienas tų, dėl kurio sunkiai sekasi rasti kompromisą. Plačiau apie derybų prognozes skaityti čia.