Vokietija pranešė apie pirmuosius du mirties nuo koronaviruso atvejus

Vakariniame Vokietijos Eseno mieste ir koronaviruso protrūkio centru tapusiame Heinsberge nuo jo mirė du žmonės, pirmadienį pranešė vietos pareigūnai. Tai yra pirmosios šio viruso aukos šalyje.

Esene, nepaisant medikų pastangų, mirė 89-erių moteris, kuriai virusas buvo diagnozuotas kovo 3-ąją. Heinsbergo pareigūnai žadėjo detaliau papasakoti apie mirties nuo koronaviruso atvejį per pirmadienį vakare rengiamą spaudos konferenciją.

Abu mirties atvejai – Šiaurės Reino-Vestfalijoje, daugiausiai gyventojų turinčioje Vokietijos žemėje, besiribojančioje su Belgija ir Nyderlandais.

Vokietijoje asmenų, kuriems patvirtintas koronavirusas, skaičius pirmadienį perkopė 1.000.

Tačiau iki šiol vienintelis nuo koronaviruso miręs Vokietijos pilietis buvo 60 metų vokiečių turistas, miręs Egipte.

Kol kas Vokietijoje šio viruso protrūkis yra gana nedidelis, lyginant su kitomis jos Europos Sąjungos kaimynėmis, ypač Italija, kur koronavirusas pareikalavo 366 gyvybių, o juo užsikrėtė tūkstančiai žmonių.

„Čia, Vokietijoje, mes pirmaujame diagnozuojant, nustatant (šį virusą)“, – anksčiau pirmadienį sakė Berlyno labdaringos ligoninės Virusologijos instituto direktorius Chirstianas Drostenas.

„Veiksmingiausia priemonė prieš koronavirusą yra laiko faktorius, jo plitimo sulėtinimas ir ištempimas per kuo ilgesnį laiko tarpą“, – nurodė kanclerė Angela Merkel.

Paveiktos visos ES šalys

Tuo metu Kipre pirmadienį buvo patvirtinti du pirmieji naujojo koronaviruso atvejai, tad jo sukeliama liga COVID-19 jau yra paveikusi visas 27 Europos Sąjungos šalis.

Pagrindinis koronaviruso židinys Europoje yra Italija – čia bendras infekuotųjų skaičius yra perkopęs 7.370, o mirties atvejų daugiau nei 366.

P. Korėja tikisi, kad blogiausia – jau praeityje

Pietų Korėjos sveikatos ministras Parkas Neunghoo CNN sakė besitikintis, kad šalis jau pergyveno koronaviruso protrūkio piką.

Iš viso Pietų Korėjoje nustatyta per 7.300 užsikrėtimo koronavirusu atvejų, nuo jo mirė daugiau kaip 50 šalies gyventojų.

Tai vienas didžiausių protrūkių už Kinijos ribų, tačiau pastarosiomis dienomis naujų užsikrėtimų skaičiai mažėja. Per pastarąją parą nustatyti 248 nauji atvejai, pirmadienį pranešė sveikatos priežiūros pareigūnai.

Iranas paskelbė apie 43 naujus mirties atvejus

Iranas pirmadienį pranešė apie 43 naujus mirties nuo koronaviruso atvejus. Bendras mirties atvejų šalyje skaičius padidėjo iki 237.

Be to, per pastarąsias 24 valandas šalyje nustatyti 595 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir bendras užsikrėtusiųjų skaičius padidėjo iki 7.167, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė sveikatos apsaugos ministro patarėjas Alireza Vahabzadehas.

2.394 pacientai, kuriems buvo patvirtintas koronavirusas, pasveiko, pridūrė patarėjas.

PSO: koronaviruso pandemijos grėsmė yra „labai reali“

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pirmadienį perspėjo dėl „labai realios“ grėsmės, kad naujo koronaviruso protrūkis taps pandemija, bet pabrėžė, kad virusą vis tiek galima kontroliuoti.

„Pandemijos grėsmė tapo labai reali“, – pareiškė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesus žurnalistams.

Tačiau jis pabrėžė, kad „tai būtų pirma pandemija pasaulio istorijoje, kurią galima kontroliuoti... mes nesame priklausomi nuo viruso malonės“.

Visame pasaulyje naujuoju koronavirusu SARS-CoV-2, sukeliančiu ligą COVID-19, jau užsikrėtė 108.500 žmonių, o 3.800 mirė.

Daugiausiai užsikrėtusiųjų yra Kinijoje, kur pernai gruodį prasidėjo šio viruso protrūkis. Žemyninėje Kinijoje nustatyti 80.735 ligos atvejai, 3 119 žmonių mirė.

