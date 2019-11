Seimas sutinka papildomai didinti pensijas, milijonų tam ieškos Vyriausybė

Seimas nusiteikęs sutikti su prezidento pateiktu pasiūlymu kitąmet senatvės pensiją padidinti kiek labiau nei numatyta pagal prieš kelerius metus įsigaliojusią jų indeksavimo formulę. Tačiau Vyriausybei teks ieškoti daugiau kaip 30 mln. Eur, kad šis papildomas padidinimas būtų įgyvendintas jau nuo Naujųjų metų.

Parlamentarai antradienį svarstė prezidento Gitano Nausėdos pateiktą iniciatyvą dėl bazinės pensijų didinimo.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas (SRDK) pasiūlė pritarti šalies vadovo siūlymui, įstatymu nustatant, kad 2020 m. ir 2021 m. taikomas penktadaliu didesnis, nei numatyta dabar, bazinės pensijos indeksavimo koeficientas – kitąmet jis didėtų 1,83 proc. punkto ir tai leistų pensijoms paaugti apie 3,5 Eur, o nuo 2021 m. – dar 1,91 punkto, kas leistų bazinę pensiją, preliminariai skaičiuojant, padidinti dar 5-6 Eur.

Be to, Rimantė Šalaševičiūtė, SRDK pirmininkė, pasiūlė nuo 2021-ųjų taikyti 1,91 punkto indeksavimo koeficientą ir individualiajai pensijos daliai. To prezidentas nesiūlė.

Tuo metu Seimo Biudžeto ir finansų komitetas siūlė nepritarti G. Nausėdos pasiūlymams nuo kitų metų labiau didinti pensijas, nes tam esą nėra pinigų. Šis komitetas ragino parlamentarus „įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti“.

Diskusijos Seimo posėdyje metu dauguma kalbėjusiųjų pasisakė už prezidento siūlomą įstatymą. „Tai būtų pirmas žingsnis, kad pensininkų situacija imtų gerėti. Turime žengti bent tą pirmą žingsnį. Kartu numatyti ir kitus, į ateitį“, – sakė konservatorė Gintarė Skaistė.

Seimas absoliučia balsų dauguma po svarstymo pritarė šiam prezidento projektui su SRDK teikiamomis papildomomis pataisomis – už balsavo 97 parlamentarai, prieš nebuvo nei vieno, susilaikė 2. Artimiausiuose plenariniuose posėdžiuose turėtų vykti galutinis balsavimas dėl įstatymo priėmimo. Jeigu jam bus pritarta, kitų metų biudžete bus būtina rasti apie tris dešimtis milijonų papildomų eurų.

Pagal naują įstatyme numatytąją tvarką, indeksuotos pensijos turėtų būti išmokamos ne vėliau kaip iki kitų birželio 30-osios, kartu būtų išmokamas ir nuo sausio susidaręs pensijų dydžių skirtumas.

Kitais metais dėl jau prieš kelerius metus numatyto indeksavimo visos pensijos augs maždaug 8,2%, vidutiniškai apie 30 Eur.

Prezidentūra skaičiuoja, kad 2020–2021-aisiais pensijų didinimui biudžete reikėtų numatyti po 32 mln. Eur.

Valdančiųjų lyderis Ramūnas Karbauskis žurnalistams teigė, kad šie papildomi milijonai bus surasti kitų metų biudžete: „Vyriausybė šiuo klausimu dirba, ieško šaltinių ir, tikiu, jie bus rasti iki gruodžio 17-osios, kai Seime, kaip dabar numatoma, bus balsuojama dėl biudžeto priėmimo. Šaltinių yra įvairių, pvz., valstybės valdomos įmonės ir panašiai.“

Tuo pat metu jis, kaip ir Seimo valdančioji dauguma, nesutinka su valstybės vadovo siūlymu bazinę pensiją didinti papildomas pajamas gaunant iš akcizo ūkininkų naudojamam dyzelinui lengvatos sumažinimo penktadaliu. „Mes neturėtume pensininkų problemas spręsti ūkininkų sąskaita, nes ir jų padėtis nėra lengva. Todėl reikia kitų šaltinių ir jie bus rasti, todėl ir pritariame prezidento iniciatyvai“, – Seimo posėdyje antradienį sakė valdančiosios Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Tomas Tomilinas.

Praėjusią savaitę Seimas nesutiko su prezidento pasiūlymu dėl akcizo ūkininkų degalams padidinimo dvigubai. Pritarta simboliniam šio akcizo pakėlimui maždaug dešimtadaliu. Kartu, kaip žada BFK, bus 15% sumažinta „žaliojo dyzelino“ panaudojimo kvota, kas esą papildomai leis surinkti į biudžetą apie 18 mln. Eur. Tuo metu G. Nausėdos siūlymas dėl dažyto kuro papildomo apmokestinimo, skaičiuojama, būtų į biudžetą atnešęs apie 36 mln. Eur.