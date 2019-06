ES pasirengusi skyryboms su britais be susitarimo

Europos Sąjunga (ES) trečiadienį konstatavo, kad yra pasirengusi Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimui iš Bendrijos be susitarimo ir nebeplanuoja įgyvendinti jokių kitų pasirengimo priemonių.

Europos Komisija (EK) savo pasirengimo JK pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo plane nurodė, kad britų pasitraukimas iš Bendrijos be susitarimo „išlieka galimas, bet nėra pageidaujamas“.

EK ataskaita buvo paskelbta Briuselyje. Tuo metu Borisas Johnsonas, vienas realiausių kandidatų tapti kitu JK premjeru, pradėjo savo rinkiminę kampaniją Londone. Ponas Johnsonas teigia, kad nepaisant to, kad jis specialiai nenorėtų, kad JK pasitrauktų iš Bendrijos be susitarimo, tačiau yra pasirengęs išvesti JK iš Bendrijos spalio 31 d. bet kokia kaina.

ES savo ruožtu teigia, kad „Brexit“ susitarimas iš Bendrijos pusės per 18 mėnesių jau yra susiderėtas ir nebus niekaip atveriamas persiderėti. Theresa May, kol kas laikinai einanti premjerės pareigas, kol bus išrinktas naujas britų vadovas, tris kartus teikė balsavimui britų parlamentarams „Brexit“ susitarimą, tačiau nesėkmingai. Susitarimas tris kartus buvo atmestas šalies Bendruomenių rūmuose. ES vienašališkai yra nusistačiusi priemones, kurių imtųsi JK pasitraukus iš Bendrijos be susitarimo, atveju. ES atsisako sudarinėti „mažus susitarimus“ su JK, kad pasitraukimas be susitarimo būtų ne toks skausmingas.

ES konstatuoja, kad nors kai kurios finansines paslaugas teikiančios įmonės padarė reikšmingą progresą pasirengimo blogiausiam scenarijui planavime, kai kurios draudimo bendrovės nėra pakankamai pasirengusios. EK nurodo, kad jos turės užbaigti pasirengimo darbus blogiausiam scenarijui iki spalio 31 d.

„ES yra gerai pasirengusi visoms galimoms situacijoms, JK pasitraukimo iš Bendrijos be susitarimo atveju. JK pasitraukimas be susitarimo nėra tai, ko mes norime, tačiau tai išlieka realia galimybe“, – trečiadienį išvadą žurnalistams Briuselyje pateikė Pierre'as Moscovici, ES ekonomikos reikalų komisaras.

VŽ primena, kad remiantis dabartiniu susitarimu su Bendrija, JK pasitrauks iš ES spalio 31 d.