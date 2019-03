FOTOGALERIJA Th. May: kol kas balsavimo dėl „Brexit“ susitarimo nebus (4 nuotr.)

Pirmadienį kalbėdama Bendruomenių rūmuose JK premjerė Theresa May pripažino, kad kol kas jai nepavyko užsitikrinti daugumos parlamentarų palaikymo „Brexit“ susitarimui, todėl ji antradienį neketina rengti balsavimo dėl susitarimo, tačiau ji teigė, kad ir toliau sieks įtikinti parlamentarus palaikyti praėjusių metų lapkričio mėnesį su ES susiderėtą „Brexit“ susitarimą, tad balsavimas vis dar gali būti surengtas.

Pirmadienį Bendruomenių rūmuose kalbėdama JK parlamentarams p. May teigė, kad Europos Vadovų Tarybos (EVT) susitikime pažymėta, kad „Brexit“ susitarimas negali būti persiderėtas.

Ponia May priminė parlamentarams, kad JK nesusitarus dėl „Brexit“ susitarimo jie turės laiko iki balandžio 12 d. Jeigu JK norės daugiau laiko įgyvendinti „Brexit“, tai turės dalyvauti Europos Parlamento (EP) rinkimuose ir dar kartą prašyti ES pratęsti „Brexit“.

JK premjerė teigė, kad ji kol kas skeptiška dėl parlamentarų noro surengti „indikacinių balsavimų“ seriją, nes praeityje tokie balsavimai neatnešė jokio rezultato arba jie buvo kontroversiški. Taip pat ji teigė, kad dalis „Brexit“ scenarijų jau buvo atmesti tuose pačiuose Bendruomenių rūmuose kaip netinkami, todėl dar vienas balsavimas dėl jų būtų tik laiko gaišimas.

VŽ primena, kad nors abu balsavimus dėl „Brexit“ susitarimo p. May pralaimėjo dideliu skirtumu, vis dėlto antruoju balsavimu jai pavyko perkalbėti dalį savo pačios partijos „maištininkų“, taigi į savo pusę ji palenkia vis daugiau parlamentarų. Pirmuoju balsavimu 202 parlamentarai palaikė susitarimą, tačiau jam nepritarė 432. Antruoju – 242 JK parlamentarai balsavo „už“ susitarimą ir 391 „prieš“.

Vis dėlto net artimiausi p. May koalicijos sąjungininkai Šiaurės Airijos Demokratų junionistų partija (DUP) pirmadienį sakė, kad partijos pozicija nepasikeitė ir kad jie neketina palaikyti „Brexit“ susitarimo.

Vėlų pirmadienio vakarą JK parlamentarai greičiausiai, nepaisant p. May prieštaravimų, pritars pasiūlymui trečiadienį organizuoti seriją „indikacinių balsavimų“ dėl alternatyvų p. May „Brexit“ susitarimui.

Bendruomenių rūmuose be p. May „Brexit“ susitarimo parlamentarams galėtų būti pateikti dar 6 scenarijai, taip siekiant išsiaiškinti, kokiam „Brexit“ scenarijui pritartų dauguma parlamentarų. Tarp pasirinkimų galėtų būti antrasis referendumas, Norvegijos stiliaus bendradarbiavimas su ES, išplėstas p. May susitarimas ir t.t

Tiesa, šie balsavimai nebūtų įpareigojantys vyriausybę, net jeigu vienam iš jų ir aiškiai pritartų dauguma Bendruomenių rūmuose. Vis dėlto p. May būtų labai sunku politiškai pasipriešinti daugumos parlamentarų balsavimo rezultatams.

ES: mes pasiruošę

Europos Sąjunga (ES) savo ruožtu teigia, kad pasiruošimas blogiausiam „labai tikėtinam“ JK pasitraukimui iš Bendrijos be susitarimo scenarijui yra baigtas.

VŽ primena, kad Europos Vadovų Taryba (EVT) kovo 21 d. susitarė JK išstojimo datą atidėti iki 2019 m. gegužės 22 d., jeigu JK Bendruomenių Rūmai ne vėliau kaip 2019 m. kovo 29 d. patvirtins susitarimą dėl išstojimo. Jei iki tos dienos JK Bendruomenių Rūmai susitarimui dėl išstojimo nepritartų, EVT susitarimu išstojimo data būtų atidėta iki 2019 m. balandžio 12 d. Jei susitarimas dėl išstojimo nebus ratifikuotas iki kovo 29 d. gali atsitikti, kad balandžio 12 d. JK išstos iš ES be susitarimo.

Išstojusi be susitarimo, JK taptų trečiąja šalimi be pereinamojo laikotarpio taisyklių. Nuo to momento JK nebegaliotų jokie ES teisės aktai. Tai sukeltų didelių nepatogumų piliečiams ir įmonėms.

„JK santykius su ES reglamentuotų bendroji tarptautinė viešoji teisė, įskaitant Pasaulio prekybos organizacijos taisykles. ES turėtų savo pasienyje su JK iš karto taikyti savo taisykles ir tarifus, pvz., muitinės, sanitarijos ir fitosanitarijos standartų laikymosi patikras ir kontrolę ir atitikties ES normoms patikrinimus. Nors valstybių narių muitinės labai rengėsi, dėl šių patikrų sienos kirtimas galėtų gerokai užtrukti. JK subjektai taip pat netektų teisės gauti ES dotacijas ir dalyvauti ES viešųjų pirkimų procedūrose esamomis sąlygomis. Be to, JK piliečiai nebebūtų ES piliečiais. Keliaudami per sieną į ES, jie būtų papildomai tikrinami. Siekdamos užtikrinti, kad šios patikros vyktų kuo sklandžiau, valstybės narės daug nuveikė ir uostuose bei oro uostuose, tačiau judėjimas vis tiek gali sulėtėti“,– rašoma Europos Komisijos atsiųstame pranešime spaudai.