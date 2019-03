JK prašys trumpam atidėti „Brexit“

Jungtinės Karalystės (JK) premjerė Theresa May neprašys Europos Sąjungos (ES) ilgam pratęsti JK pasitraukimo iš Bendrijos laikotarpio. Tokį sprendimą p. May priėmė ir dėl savo euroskeptiškų kabineto narių grasinimų atsistatydinti, jeigu „Brexit“ bus atidėtas neribotam laikui ir britai bus priversti rengti Europos Parlamento (EP) rinkimus.

Ponios May atstovas spaudai nurodė, kad premjerė supranta visuomenės nusivylimą dėl JK parlamento negebėjimo priimti sprendimą ir iš ES sieks „trumpo 50 straipsnio įsigaliojimo atidėjimo“.

Michelis Barnier, ES „Brexit“ derybininkas, įspėjo britus, kad ES nėra pasiruošusi atidėlioti „Brexit“, jeigu JK neturės konkretaus plano, ką jie planuoja daryti per pratęstą laikotarpį. ES lyderiai jau ne kartą ragino britus pagaliau apsispręsti, ko jie nori.

BBC, remdamiesi savo šaltiniais JK vyriausybėje, teigė, kad „Brexit“ nutolinimas nebus ilgesnis negu birželio mėnesio pabaiga. VŽ primena, kad bet kokiam „Brexit“ atidėjimui vienbalsiai privalo pritarti visos likusios 27 ES valstybės narės. Ketvirtadienį rengiamas EVT susitikimas, kuriame ir bus svarstomas atidėjimo klausimas. Vis dėlto iš dabartinių ES vadovų pasisakymų, panašu, kad galutinis sprendimas dėl „Brexit“ atidėjimo šios savaitės pabaigoje dar nebus priimtas.

Kas toliau?

JK premjerė trečiadienį oficialiai išsiųs laišką ES, kuriame prašys „Brexit“ atidėjimo. Ketvirtadienį rengiame Europos vadovų tarybos (EVT) susitikime Briuselyje ES lyderiai ir JK premjerė aptars visus įmanomus variantus dėl „Brexit“ atidėjimo. Visos ES narės vienbalsiai turi pritarti britų prašymui, jeigu taip įvyks, tuomet p. May greičiausiai pateiks trečią kartą Bendruomenių rūmams balsavimui savo „Brexit“ susitarimą. Nepaisant to, kad du kartus jis jau buvo atmestas, p. May intensyviai visą šią savaitę siekė užsitikrinti euroskeptiškų jos pačios partijos narių pritarimą susitarimui, taip pat mažesniųjų – Šiaurės Airijos Demokratų junionistų (DUP) partijos palaikymą.

Nors abu balsavimus dėl „Brexit“ susitarimo p. May pralaimėjo dideliu skirtumu, vis dėlto antruoju balsavimu jai pavyko perkalbėti dalį savo pačios partijos „maištininkų“, taigi į savo pusę ji palenkia vis daugiau parlamentarų. VŽ primena, kad pirmuoju balsavimu 202 parlamentarai palaikė susitarimą, tačiau jam nepritarė 432. Antruoju – 242 JK parlamentarai balsavo „už“ susitarimą ir 391 „prieš“.

Taigi, vyriausybė pagrįstai tikisi, kad trečiuoju bandymu, kuris turėtų būti surengtas kitą savaitę jai gali pavykti užsitikrinti daugumos parlamentarų palaikymą jos „Brexit“ susitarimui. JK parlamentarams p. May taip pat suteiks progą balsuoti dėl bet kokio laikotarpio „Brexit“ atidėjimo, kurį tik jai pavyks pasiekti Briuselyje.

VŽ primena, kad JK vyriausybė planavo parlamentarams leisti balsuoti trečiąjį kartą dėl „Brexit“ susitarimo dar šią savaitę, tačiau visus planus sumaišė Bendruomenių rūmų pirmininko išvada, kad vyriausybė negali balsavimui teikti to paties pasiūlymo. Vis dėlto vyriausybė teigia, kad yra pasiruošusi rasti išeitį iš šio Bendruomenių rūmų pirmininko vertinimo, jeigu tik ji manys, kad trečiuoju balsavimu „Brexit“ susitarimas bus patvirtintas.

Nepaisant to, kad Bendruomenių rūmuose dauguma parlamentarų atmetė galimybę pasitraukti iš Bendrijos be susitarimo, toks balsavimas nėra teisiškai įpareigojantis ir, jeigu britai nepritars dabar egzistuojančiam „Brexit“ susitarimui ir ES atsisakys pratęsti pasitraukimo laikotarpį, tai JK vis tiek pasitrauktų iš ES be susitarimo jau kovo 29 d.

ES skeptiška

Jeanas Claude‘as Junckeris, Europos Komisijos pirmininkas, vertindamas p. May galimybes trečiuoju balsavimu užsitikrinti pritarimą „Brexit“ susitarimui buvo skeptiškas ir teigė, kad Bendrija galėtų tiesiog palaukti ir pažiūrėti, ar jai pavyks, o tik tuomet spręsti dėl 50 straipsnio įsigalėjimo pratęsimo.

„Theresa May šiuo metu nesugeba užsitikrinti jokio daugumos susitarimo nei savo pačios kabinete, nei parlamente. Kol mes nežinosime to, kam gali pritarti britai, tol mes negalime priimti sprendimo. Mano spėjimas būtų, kad šią savaitę mums nepavyks priimti jokio sprendimo ir mes susitiksime dar kartą kitą savaitę“ ,– Vokietijos radijui situaciją komentavo p. Junckeris.

BBC skelbia, kad toks scenarijus realus ir kad EVT skubus susitikimas bus šaukiamas dar kartą kovo 28 d.

Briuselyje surengtoje spaudos konferencijoje ES „Brexit“ derybininkas p. Barnier pažymėjo, kad sprendimas dėl 50 straipsnio įsigaliojimo atidėjimo yra 27 ES lyderių rankose ir jį priimti jie turi remdamiesi savo įsivaizdavimu, kas geriausia yra pačiai Bendrijai.

Ponas Barnier taip pat įspėjo, kad JK parlamentarų balsavimas dėl pasitraukimo iš ES be susitarimo scenarijaus atmetimo nėra garantija, kad britai tokiu scenarijumi negali pasitraukti, taigi jis dar kartą paragino abi puses būti pasiruošusiems tokiam pačiam blogiausiam scenarijui.