STT nustatė artimųjų įdarbinimo savivaldybėse mastus

Didžiausias nepotizmo – įdarbintų giminaičių ir artimųjų – intensyvumas egzistuoja Pagėgių (35%), Varėnos r. (29%), Šalčininkų r. (28%) ir Zarasų r. (27%) savivaldybių administracijose.

Mažiausias„savų įdarbinimas“ nustatytas Rokiškio r. (3%) ir Vilniaus m., Alytaus m. bei Palangos m. savivaldybėse (po 7%).

Tai rodo Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) analitinės antikorupcinės žvalgybos specialistų atliktos visų 60 Lietuvos savivaldybių administracijų nepotizmo intensyvumo (įstaigoje dirbančių giminaičių, sutuoktinių ir sutuoktinių giminaičių dalis nuo visų darbuotojų) analizės rodikliai.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad 18% savivaldybių administracijose dirbančių asmenų yra susiję giminystės ryšiais. Tačiau pastebėta, kad nepotizmo intensyvumas nėra tolygus skirtingų savivaldybių administracijose, STT pranešime rašoma apie šiemet gegužės 31 d. atliktą analizę.

Analizuojant savivaldybių administracijose dirbančių giminaičių skaičiaus pokytį per pastaruosius 3 mėnesius, nustatyta, kad giminaičių skaičius didėjo proporcingai augančiam darbuotojų skaičiui. Per vieną metų ketvirtį savivaldybių administracijų darbuotojų skaičiui išaugus 3%, nepotizmo intensyvumas taip pat padidėjo 3%. Per tirtą laikotarpį savivaldybių administracijų darbuotojų skaičius išaugo nuo 12.878 iki 13.299, t. y., 421 asmeniu, iš kurių 74 asmenys buvo susiję giminystės ryšiais. Analizės atlikimo metu Lietuvos savivaldybių administracijose iš viso dirbo 2.332 giminaičiai, sutuoktiniai arba sutuoktinių giminaičiai.

Savivaldybių administracijose pastebimos skirtingos nepotizmo intensyvumo pokyčių tendencijos. Per analizuotą laikotarpį nepotizmo intensyvumas augo 32 savivaldybėse, 25 savivaldybėse sumažėjo, o 3 – išliko toks pat. Labiausiai nepotizmas išaugo Neringoje (+6,2%), Šilutės r. (+3,1%) ir Šilalės r. (+2%). Pavyzdžiui, per 3 mėn. Šilutės r. savivaldybėje buvo įdarbinti 22 asmenys, kurie susiję giminystės ryšiais. Nepotizmo ženklus sumažėjimas nustatytas Molėtų r. (-8,5%) ir Rietave (-7,1%). Molėtų r. savivaldybės administracijoje per 3 mėn. sumažėjo 14 darbuotojų, susijusių giminystės ryšiais.

„Giminystės ryšiai institucijose savaime nėra problema, tačiau kuo didesnis nepotizmo intensyvumas egzistuoja, tuo didesnė tikimybė, kad gali būti bandoma naudotis einamomis pareigomis, proteguoti ir siekti naudos savo šeimos nariams bei giminaičiams. Nepotizmo kontrolei turėtų būti skiriamas pakankamas dėmesys, nes nuo to priklauso priimamų sprendimų objektyvumas ir skaidrumas, visuomenės pasitikėjimas vietos valdžios institucijomis“, – pranešime spaudai cituojamas Jovitas Raškevičius, STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

Analogiškas nepotizmo vertinimas bus atliekamas reguliariai ir apie jo rezultatus bus informuojama visuomenė, skelbia STT.