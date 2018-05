Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai gerinti mokesčių surinkimą, plėsti jų bazę

Siekiant pagerinti šalies biudžeto galimybes imtis veiksmingesnės socialinės politikos bei didinti viešąsias investicijas, Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę įtraukiant šaltinius, kurie mažiau kenkia ekonomikos augimui.

Europos Komisija (EK) savo rekomendacijose teigia, kad nors nuo 2018 m. įsigaliojusi pensijų indeksavimo formulė turėtų užtikrinti pensijų sistemos fiskalinį tvarumą, tačiau būtina spręsti pensijų adekvatumo problemą, kuri Lietuvoje yra viena opiausių ES.

Be to, pažymima, kad švietimo sistema nepakankamai atsižvelgia į darbo rinkos poreikius, o nepakankama kvalifikuotos darbo jėgos pasiūla yra vis didesnis iššūkis. Atsižvelgiant į dėl nepalankių demografinių tendencijų ir emigracijos sparčiai mažėjantį darbingo amžiaus gyventojų skaičių, investicijos į žmogiškąjį kapitalą per švietimo ir mokymo sistemas tampa vis svarbesnės. Todėl Lietuvai rekomenduojama gerinti švietimo sistemos, įskaitant visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, kokybę, efektyvumą bei atitiktį darbo rinkos poreikiams.

EK taip pat teigia, kad nepaisant žingsnių stiprinant socialinę apsaugą, pajamų nelygybė bei skurdas Lietuvoje išlieka vieni didžiausių ES, o mokesčių ir socialinių išmokų sistema yra viena iš silpniausių pagal korekcinę galią.

Todėl Lietuvai rekomenduojama ir toliau tobulinti mokesčių bei socialinių išmokų sistemą, kad ji geriau susidorotų su šiais iššūkiais.

EK taip pat rekomenduoja gerinti sveikatos apsaugos sistemą, daugiau dėmesio skiriant ligų prevencijai, gerinant gydymo prieinamumą bei kokybę ir skatinant ambulatorinį gydymą.

Lietuvai rekomenduojama labiau skatinti produktyvumo augimą. Praeitais metais produktyvumas stipriai paaugo, o jį labiausiai paskatino privačių investicijų didėjimas. Tačiau taip pat svarbu didinti viešųjų investicijų efektyvumą bei gerinti mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos koordinavimą, siekiant geriau ir efektyviau naudoti viešąsias priemones, skatinančias mokslo ir verslo bendradarbiavimą šioje srityje.

Pagal jau skelbtą EK prognozę, laikas reformų vykdymui yra palankus. 2017 m. Lietuvos BVP augimas pasiekė 3,8% bei turėtų išlikti aukštas ir ateityje: prognozuojamas 3,1% BVP augimas 2018 m. ir 2,7% 2019 m.

Taip pat prognozuojama, kad nedarbo lygis mažės iki 6,8% 2018 m. ir iki 6,7% 2019 m. Planuojama, kad Lietuvos valdžios sektoriaus balansas išliks perteklinis.

EK rekomendacijas valstybėms narėms svarstys ir tvirtins ES Taryba bei Europos Vadovų Taryba. Tuomet valstybės narės turės rekomendacijas įgyvendinti ir įtraukti jas į 2017–2018 m. nacionalinės politikos ir biudžeto planus.