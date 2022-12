Skaitmeninių klajoklių gyvenimas diktuoja naują darbo kultūrą

Tenerifė.

Galimybė dirbti egzotiškiausiose pasaulio vietose daugeliui žmonių atrodo patraukliai, tačiau dažniausiai tik laisvai samdomiems darbuotojams pavyksta tai įgyvendinti. Nuotoliniu būdu dirbantys skaitmeniniai klajokliai gali keliauti tiek, kiek nori, nes fizinė vieta neturi įtakos jų darbui. Taigi, vieną mėnesį jų kasdienio darbo vieta gali būti kavinė Tenerifėje, o kitą – bendruomenės namai Madeiroje, kur galima užmegzti profesinių pažinčių iš viso pasaulio. Didžiausio kelionių organizatoriaus „Novaturas“ atstovai užsienyje pastebi, jog per pandemiją skaitmeninių klajoklių padaugėjo – galimybe išvykti ir žiemą dirbti iš šiltų kraštų susigundo vis daugiau žmonių.

Tenerifėje kuriasi bendradarbystės erdvės

Ispanijai priklausančioje Kanarų saloje Tenerifėje vyrauja Viduržemio jūros subtropinis klimatas, tad saulė šviečia 320 dienų per metus. Be to, laiko skirtumas nuo Lietuvos – vos dvi valandos. Tai viena iš svarbių priežasčių, kodėl tiek daug skaitmeninių klajoklių renkasi Tenerifę, kurioje vandens ir lauko sportų gausa – kone didžiausia Europoje. Čia visus metus galima plaukioti banglentėmis, laipioti uolomis, užsiimti nardymu, važinėti dviračiais ir tyrinėti pėsčiųjų takus.

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturas“ atstovė užsienyje Rūta Požerskaitė sako, jog Tenerifėje palankios sąlygos dirbti nuotoliu: geras oras, spartus interneto ryšys, draugiška aplinka. Taigi galima suderinti darbą ir pramogas, per pietų pertrauką randant laiko išsimaudyti vandenyne ar pakeliauti po salą. „Norintys dirbti nuotoliu iš Tenerifės, dažnai nusiperka tiesioginius lėktuvo bilietus per „Novaturą“ ir apsigyvena viešbutyje arba savarankiškai išsinuomoja apartamentus, kuriuose yra internetas bei patys reikalingiausi daiktai. Tokių žmonių – tiek lietuvių, tiek užsieniečių – saloje tikrai nemažai. Šiuo metu saloje nekilnojamojo turto rinka yra perpildyta, o nuomojami apartamentai sparčiai graibstomi, tad norint išsinuomoti būstą reikėtų pradėti domėtis iš anksto.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tiek Tenerifės pakrantėje, tiek gatvėse įsikūrusiose kavinėse paprastai siūlomas nemokamas belaidis internetas: „Saloje egzistuoja aktyvi skaitmeninių klajoklių bendruomenė, o pastaraisiais metais dėl išaugusios paklausos daugėja bendradarbystės erdvių ir improvizuotų biurų, skirtų dirbti bei dalytis erdve su kitais darbuotojais. Šios vietos puikiai pritaikytos įvairiems profesiniams poreikiams, todėl saloje patogu dirbti nuotoliniu būdu. Nors skaitmeniniai klajokliai dažniausiai renkasi gyventi salos pietuose, kur iš tiesų galima mėgautis ištisus metus šviečiančia saule, norintiems pažinti tradiciškesnę Tenerifės pusę, turi ką pasiūlyti ir šiaurinė salos dalis.“

R. Požerskaitė pastebi, jog per pandemiją žmonės masiškai skrido į Tenerifę bent keletui mėnesių ir įprato žiemą dirbti iš šiltų kraštų, tad tie, kam leidžia aplinkybės, skrenda ir dabar, ypatingai su mažais, priešmokyklinio amžiaus vaikais.

„Šiaurinėje salos dalyje apartamentų nuomos kaina mažesnė, tačiau čia vėsiau, kartais gali palyti. Temperatūros skirtumai tarp šiaurinės bei pietinės salos dalies gali svyruoti apie penkis laipsnius. Tiesa, nereikia pamiršti, kad ne visiems žmonėms patinka karštis, tad šiaurinė dalis puikiai tinka tiems, kas mėgsta sportuoti: joje galima rasti daug pasivaikščiojimo takų, žalesnės gamtos. Skirtumą tarp šiaurės ir pietų pabrėžia Teidės kalnas – aukščiausias Ispanijos ir ketvirtas pagal dydį pasaulyje ugnikalnis. Šiaurinė dalis gali būti puiki galimybė pažinti Tenerifę geriau nei pietuose, nes čia įsikūrę daug vietinių salos gyventojų“, – pasakoja kelionių ekspertė.

Skaitmeninių klajoklių bendruomenė Madeiroje

Kita visus metus gerą orą garantuojanti vulkaninės kilmės sala – Madeira. Tai ne tik vieno iškiliausių visų laikų futbolininko Cristiano Ronaldo gimtinė, bet ir darbostogų centras. Madeiroje vyrauja subtropinis klimatas, o tai reiškia, kad čia visus metus laikosi švelni temperatūra, todėl tai ideali vieta skaitmeniniams klajokliams, norintiems pabėgti nuo žvarbos ir šalčių. Sala gali pasigirti didžiausiu fiksuoto interneto greičiu Portugalijoje, o tai labiausiai vertina atvykstantys čia dirbti. Dėl savo puikaus klimato, greito interneto, įstabaus kraštovaizdžio ir turistams draugiškų vietinių gyventojų Madeira sparčiai tampa nuotolinio darbo lydere.

„Novaturo“ atstovė užsienyje Silvija Bisigirskytė sako, kad dirbti nuotoliu Madeiroje yra daugybė galimybių. Tam puikiai pritaikyta ir išvystyta reikiama infrastruktūra: „Vietiniai gyventojai puikiai kalba anglų kalba ir yra labai svetingai nusiteikę atvykėlių atžvilgiu, o puiki oro temperatūra leidžia laisvą laiką leisti gryname ore: sąraše visada bus dar nematytas krioklys, nenueitas levadų takas, neįkoptas kalnas ar neaplankytas paplūdimys. Net du trečdalius šios salos sudaro gamtos draustiniai, kuriuose auga ilgamečiai laurų miškai, įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą, tad po darbo juose vaikščiodami turėsite progą nurimti.“

Pasak S. Bisigirskytės, nesutikti žmonių, dirbančių nuotoliu Madeiroje, šiais laikais beveik neįmanoma – po dviejų pandemijos metų darbas nuotoliu tapo kasdienybe: „Dirbant Madeiroje teko susipažinti su įvairiataučiais žmonėmis, dirbančiais nuotoliu tiek sau, tiek įvairioms tarptautinėms įmonėms. Kaip tik prieš savaitę bendravau su dviem lietuviais, nuotoliu dirbančiais vienos didžiausių tarptautinių įmonių Lietuvos komandoje. Tiek vienas, tiek kitas nusprendė niūrų lapkričio ir gruodžio orą Lietuvoje iškeisti į žydrą Madeiros dangų net šešioms savaitėms ir buvo labai patenkinti savo sprendimu.“

Kelionių ekspertė pažymi, jog Madeiroje labai aktyvi skaitmeninių klajoklių bendruomenė. Naujųjų skaitmeninių profesijų atstovai keliauja po pasaulį dirbdami nuotoliu iš vis kitos egzotiškos lokacijos: „Madeira šiuo metu yra labai populiari tarp tokio gyvenimo būdo viliojamų profesionalų. Saloje yra ne tik didelis skaičius bendradarbystės erdvių, bet ir visas Ponta do Sol kaimelis, dedikuotas dirbantiesiems nuotoliu. Tai Madeiros Vyriausybės kartu su „Madeira Startup“ bei „NOMADX“ įkūrėjo Gon?alo Hall projektas, siūlantis keletą bendradarbystės erdvių, skirtingas apgyvendinimo galimybes ir puikią administratorių komandą, padedančią apgyvendinimo, pramogų, transporto bei techniniais klausimais. Ponta do Sol kaimelyje įsikūrusi bendruomenė kartu leidžia laisvalaikį bei dalijasi darbo patirtimi. Čia kiekvienas gali jaustis kaip namuose, kur už lango visada šviečia saulė.“

Tenerifė.