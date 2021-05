SEB bankas susitarė dėl 30 mln. eurų finansavimo su „Telia“ 

Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

SEB bankas ir telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ susitarė dėl lizingo sandorio, kurio vertė – 30 mln. eurų. Lėšos bus skiriamos „Telia“ verslo klientams teikiamų paslaugų plėtrai – bendrovė įsigis biuro ir IT įrangos, kurią nuomos šalies įmonėms.

„Telia Lietuva“ verslui teikia įrangos nuomos paslaugas, padėdama įmonėms apsirūpinti kompiuteriais ir jų priedais, serveriais, spausdintuvais ir kita biuro įranga. Pasak „Telia“ atstovo, tokių paslaugų poreikis itin išaugo pastaraisiais metais.

„Lietuvos ir viso pasaulio verslas per pastaruosius metus patyrė lūžį. Viena vertus, didelė dalis įmonių veiklos ir teikiamų paslaugų perkeliamos į skaitmeninę erdvę. Kita vertus, iš esmės pasikeitė ir bendrovių bei organizacijų darbo pobūdis – buvo pereita prie nuotolinio darbo. Šiai transformacijai vykti būtina įranga ir technologiškai pažangi infrastruktūra, pradedant darbuotojų aprūpinimu kompiuteriais ir kitomis darbo priemonėmis, baigiant IT ir interneto sprendimais. Bendradarbiaudami su SEB banku siekiame plėsti Lietuvos verslui siūlomos įrangos ir paslaugų pasiūlą bei padėti savo klientams užtikrinti sklandžią jų veiklą“, – teigia Danielius Karpovičius, „Telia“ verslo klientų vadovas.

Banko finansavimas bendrovei suteiks galimybę ir toliau sklandžiai užtikrinti būtinos įrangos nuomą verslo klientams.

„Akivaizdu, kad įranga ir IT infrastruktūra verslui per pastaruosius metus įgijo didesnę reikšmę nei bet kada iki šiol. IT sprendimais paremta didelė dalis šiuolaikinio verslo – nuo inovatyvių produktų ir paslaugų kūrimo, iki klientų aptarnavimo ir duomenų saugumo. Be to, įmonėms šiuo metu gyvybiškai svarbu pritaikyti turimą infrastruktūrą, kad darbuotojai galėtų sklandžiai dirbti nuotoliniu būdu: „Eurostat“ duomenimis, prieš pandemiją Lietuvoje iš namų kartais dirbdavo 4,7 proc. darbuotojų, o naujausiais „Eurofound“ duomenimis, Lietuvoje dabar taip dirba 46,5 proc. darbuotojų. SEB bankas ne išimtis – nuotoliniu būdu dirba 65 proc. mūsų darbuotojų. Šis pokytis, didesne ar mažesne apimtimi, turėtų išlikti ir po pandemijos, todėl „Telia Lietuva“ paslaugos yra kritinės svarbos šalies ekonomikai, prie kurios greitesnio atsigavimo norime prisidėti“, – pažymi Vilius Juzikis, SEB banko valdybos narys, Verslo bankininkystės tarnybos direktorius.

Anot jo, tikėtis toliau augsiant įrangos verslui poreikį leidžia ir statistikos duomenys. Pernai gruodį SEB banko Baltijos šalyse atlikta mažų ir vidutinių įmonių apklausa atskleidžia, kad Lietuvos bendrovės šiemet gerokai optimistiškiau planuoja darbuotojų skaičiaus pokyčius – daugiau nei penktadalis, 21 proc., apklaustųjų tikisi, kad darbuotojų šiemet turės daugiau.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose