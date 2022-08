„Lietuvos geležinkelių“ nuostolis per pirmąjį šių metų pusmetį siekė 6,6 mln. Eur

Palemono geležinkelio stotis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) grupės įmonės per pirmuosius šešis šių metų mėnesius pervežė 34,6% daugiau keleivių ir 32,9% mažiau krovinių nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Grupės pajamos buvo 1,4% mažesnės ir siekė 202,5 mln. Eur, o grynasis nuostolis – 6,6 mln. Eur.

Anot bendrovės, pagrindinė tokių rezultatų priežastis – dėl kritusių krovinių pervežimo apimčių sumažėjusios pajamos. Taip pat – dėl brangstančių energetinių išteklių ir augančios infliacijos didėjusios sąnaudos.

Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius, sako, kad dėl sankcijų Baltarusijai ir Rusijai bendrovė numatė didžiausią krovinių apimčių kritimą ir mažiausią pervežtą jų kiekį per visą mūsų veiklos istoriją.

„Siekdami išlaikyti stabiliai veikiančią įmonių grupę, ėmėmės įgyvendinti trijų dalių planą, apimantį tris pagrindines kryptis: veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas, ypač – Vakarų Europos“, – sako jis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Plečiasi į naujas rinkas

Grupės krovinių vežimo geležinkeliu bendrovė „LTG Cargo“ per pirmąjį pusmetį pervežė 16,1 mln. tonų krovinių – 32,9% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Pervežimuose dominavo vadinamųjų sunkiųjų krovinių – cheminių ir mineralinių trąšų, naftos ir jos produktų, statybinių medžiagų – vežimai.

Krovinių vežimo pajamos sudarė 134,1 mln. Eur ir buvo 21,4% mažesnės nei per tą patį ankstesnių metų laikotarpį. Tuo metu visos „LTG Cargo“ pajamos siekė 146,9 mln. Eur ir buvo 16,9% mažesnės nei pernai tuo pačiu metu.

„LTG Cargo“, įgyvendindama diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas veiksmus, pradėjo reguliarius intermodalinius pervežimus iš Kauno intermodalinio terminalo į Duisburgą Vokietijoje, taip pat pradėjo siūlyti intermodalinių krovinių gabenimo paslaugas į terminalus Lenkijoje.

Be to, bendrovė kartu su Kazachstano įmonėmis siekia stiprinti intermodalinį Transkaspijos logistikos koridorių ir vystyti naujas krovinių gabenimo alternatyvas iš Azijos į Klaipėdos jūrų uostą, vysto partnerystę su Latvijos ir Estijos kolegomis, kad „Amber Train“ krovininis traukinys sujungtų Vakarų Europos ir Baltijos šalis. Svarbi rinka išlieka ir Ukraina – kroviniai iš karo apimtos šalies į Lietuvą pradėti gabenti per Lenkiją, aplenkiant Baltarusiją.

Keleivių pervežta daugiau

Keleivių vežimo geležinkeliu bendrovė „LTG Link“ per pirmuosius šešis šių metų mėnesius pervežė 2,21 mln. keleivių – 34,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Keleivių vežimo pajamos per šį laikotarpį ūgtelėjo 2,2 karto iki 13,3 mln. Eur.

Anot E. Lazausko, keliaujančiųjų geležinkeliais skaičius paaugo, kadangi anksčiau keliones ribojo koronaviruso pandemija.

„Siekdami nuolat gerinti kelionių traukiniais patirtį, investavome į naują ir modernią bilietų pardavimo sistemą – ji pradėjo veikti pavasarį, o vėliau startavo ir keliaujantiems traukiniais skirta mobilioji programėlė. Be to, tęsiame naujų elektrinių keleivinių traukinių įsigijimo procedūras“, – pasakoja E. Lazauskas.

Jis taip pat pažymi, kad per pirmąjį pusmetį, atsižvelgiant į sumažėjusias krovinių vežimo apimtis bei pajamas, LTG Grupė optimizavo anksčiau šiems metams suplanuotą investicijų programą. Priimtas sprendimas tęsti investicinius projektus, užtikrinančius nenutrūkstamą saugų eismą geležinkeliais ir kokybišką grupės įmonių funkcionavimą. Nebūtinų investicijų buvo atsisakyta arba jos buvo perkeltos vėlesniems laikotarpiams.

[infogram id="4d17b2c4-3de3-4f99-ae87-05e7f6a35a3a" prefix="f12" format="interactive" title="Transportas: LTG 2022 pusmečio rezultatai"]

LTG Grupės investicijos 2022 m. pirmąjį pusmetį sudarė 41,5 mln. Eur. Iš jų 27,1 mln. Eur sudarė nuosavos, o 14,4 mln. Eur – ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos. Maždaug du trečdaliai visų investicijų buvo skirti geležinkelių infrastruktūrai atnaujinti ir plėsti.

Vyriausybė, įvertinusi LTG Grupės galimybes vykdyti strateginės svarbos projektus, 2022 m. numatė papildomą 155 mln. Eur finansavimą iš valstybės biudžeto viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojai „LTG Infra“. Didžioji numatytų lėšų dalis bus skirta geležinkelių infrastruktūros investiciniams projektams finansuoti.

LTG Grupę sudaro kontroliuojančioji bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (sutrumpintai – LTG) ir pagrindinės dukterinės bendrovės – krovinių vežimo veiklą vykdanti bendrovė „LTG Cargo“, keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“, šalies geležinkelių tinklą valdanti ir jo modernizacija besirūpinanti bendrovė „LTG Infra“.

Palemono geležinkelio stotis. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.