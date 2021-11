Dubajaus aviacijos parodoje „Airbus“ gavo uþsakymà 255 orlaiviams

Keturios „Indigo Partners“ kontroliuojamos bendrovės pateikė didelį lėktuvų užsakymą. „Airbus S.A.S.“ nuotr.

Europos aviacijos ir kosmoso korporacija „Airbus“ sekmadienį, pirmąją aviacijos parodos Dubajuje dieną, gavo užsakymų 255-iems siauro fiuzeliažo lėktuvams „A321neo“.

Gamintojo pranešime skelbiama, kad užsakymas gautas iš oro linijų bendrovių „Wizz Air“, „Frontier“, „Volaris“ ir „JetSMART“, kurias kontroliuoja JAV įmonė „Indigo Partners“. Remiantis 2018 metais paskelbtu, iki šiol naujausiu žinomu „Airbus“ kainininku, sandorio vertė viršija 33 mlrd. USD.

Bendra užsakymo kaina nebuvo atskleista, tačiau dideliems pristatymams įprastai taikomos nuolaidos.

Vengrijos pigių skrydžių bendrovė „Wizz Air“ gaus 102 lėktuvus, JAV „Frontier Airlines“ – 91, Meksikos „Volaris“ – 39, o Čilės „JetSMART“ – 23 naujus orlaivius.

Guillaumas Faury, „Airbus“ generalinis direktorius, pažymėjo, kad kadangi visos keturios bendrovės priklauso tai pačiai įmonei, tai leido pateikti didelį užsakymą už patrauklią kainą. Užsakytų orlaivių pristatymas prasidės 2025-aisiais.

Per pandemiją smarkiai nukentėję aviacijos pramonės atstovai sekmadienį suplūdo į Dubajuje vykstantį aviacijos šou. Penkias dienas truksiantis renginys Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) yra pirmasis toks pramonės atstovų susibūrimas po to, kai praėjusiais metais COVID-19 pakirto sektorių. Nuo to laiko oro eismas atsigavo, nors rugsėjį jis vis dar buvo 53% mažesnis, nei iki COVID-19 pandemijos.

„Indigo Partners“ vadovas Billas Franke'as pabrėžė, kad bendrovė nori nedelsti ir kuo greičiau paspartinti aviacijos bendrovių atsigavimą.

