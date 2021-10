cargoGO pasiūlytas ekspedijavimo paslaugos naudas gaudo mažieji šalies vežėjai

Pernai dvidešimt veiklos metų atšventusi vietinių ir tarptautinių krovinių vežimo keliais UAB „cargoGO Logistics“ pasiūlė naują – ekspedijavimo – paslaugą. Ją ypač įvertino nedidelės šalies transporto bendrovės, kurioms pasiūlyta asmeninio vadybininko paslauga ieškant krovinių ir planuojant veiklą padeda pripildyti sunkvežimius ir padidinti jų eksploatavimo efektyvumą.

Osvaldas Švitra, „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius, skaičiuoja, kad tipinis vežėjas, kuris naudojasi cargoGO Ekspedijavimo skyriaus paslaugomis, turi apie 25 vilkikus, nors yra eksploatuojančių ir vos vieną, ir net per 200. Partneriai gali pasirinkti jiems labiausia tinkantį bendradarbiavimo būdą, nes nėra standartinių sprendimų, su visais partneriais kalbamasi asmeniškai ir sutariama individualiai.

nuotrauka::1 right

Jis teigia, kad cargoGO pranašumas, jog bendrovė dirba dvejomis kryptimis: turi Ekspedicijos skyrių, kuri pakrauna ir nuosavą, ir partnerių transportą, o taip pat dirba su tiesioginiais ir netiesioginiais – logistikos ir ne logistikos – klientais. Todėl jei rinkoje įvyksta pokyčių, bendrovė gali labai greitai reaguoti ir įdarbinti transportą ten, kur sąlygos ar įkainis geresni, kur ir partnerių transportas dirbs pelningai. Beje, vežėjai skaičiuoja, kad vilkikas per mėnesį su kroviniu vidutiniškai nuvažiuoja apie 11.000 km, o besinaudojantieji cargoGO Ekspedijavimo skyriaus paslaugomis vidutiniškai 20% daugiau apmokamų kilometrų – apie 13.000.

Abipusis sutarimas ir nauda

„Svarbu, kad mūsų bendradarbiavimas su vežėjais pagrįstas abipusiu supratimu ir nauda, – akcentuoja O. Švitra. – Jiems siūlome ne tik patrauklias krovinių vežimo sąlygas, veiklos planavimą, bet ir geresnes degalų kortelių, kelių mokesčių aparatų, PVM ir akcizo grąžinimo, techninių nesklandumų sprendimo sąlygas bei kainas. Mūsų vadybininkai taip pat dalinasi įvairiais patarimais, kurie naudingi ir partnerių vadybininkams, ir vairuotojams, esant reikalui nukreipia pas mūsų partnerius spręsti įvairių keliuose kylančių problemų.“

cargoGO pernai gavusi įvairiapusį bankinį ir nebankinį finansavimą gerokai augino savo transporto parką ir dabar eksploatuoja daugiau kaip 500 nuosavų vilkikų, Vakarų Europoje turi partnerius, kurie gelbsti kilus transporto techniniams nesklandumams.

„Visa tai lemia, kad su mūsų Ekspedijavimo skyriaus pagalba ir nedidelis vežėjas sugeba gerokai racionaliau išnaudoti transporto parką, nesvarbu, kokio jis dydžio, sumažinti transportavimo savikainą ir, atitinkamai, didinti uždarbio dalį, galiausia – pelną, – aiškina „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius. – Vežėjai skaičiuoja, kad vienos dienos vilkiko prastova su vairuotoju vidutiniškai kainuoja apie 300–350 Eur.“

Prasmingas bendradarbiavimas

Darius Aukselis, „cargoGO Logistics“ Ekspedicijos departamento direktorius, teigia, kad sukūrus Ekspedijavimo skyrių įmonės veikla tapo savarankiškesnė, ji taip pat pradėjo šias paslaugas siūlyti mažesniems vežėjams. Anot jo, dabar jau pusė įmonės krovinių gaunama per nuosavą Ekspedijavimo skyrių.

nuotrauka::2 right

Jis atkreipia dėmesį, kad per šį laikotarpį įrodė, jog savo ir partnerių vilkikus vertina vienodai, visi jie su kroviniais nuvažiuoja panašius atstumus, nes yra bendras vilkikų sąrašas, o krovinį gauna tas, kuriam jį krautis racionaliau, pvz., yra arčiau pakrovimo vietos ar pan. Anot D. Aukselio, jei tokios tvarkos nebūtų, vežėjai su cargoGO ir bandomojo mėnesio nedirbtų bei jų per rekomendacijas nedaugėtų.

„Mūsų partneriams ir jų vadybininkams ar vairuotojams svarbu ir tai, kad mes kalbame jų kalba, juos gerai suprantame, paprastai prieš pasirašydami sutartį dėl ekspedijavimo paslaugų teikimo susitinkame su bendrovių atstovais, taigi, dalį jų tiesiog pažįstame asmeniškai. Jie gali bet kada su mumis susisiekti, nėra laiko juostų ar net kultūrinių skirtumų, – pasakoja tiesiogiai su vežėjais dirbanti ir už veiklos plėtrą atsakinga A. Litvinskė. – Be to, savo mažiesiems partneriams, kurie neturi transporto vadybininkų, teikiame ir dispečerio paslaugą. Vairuotojai ją ypač vertina dėl jiems suteikiamos pagalbos ir rodomos pagarbos. Ir tai yra norma mūsų bendrovėje, nes mes tarpusavyje, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, bendraujame dalykiškai ir pagarbiai. Taigi, ir partnerio vairuotojas mums yra kolega. Gal todėl sulaukiame atsiliepimų, kad partnerių bendrovių vadovai ir vairuotojai pageidauja bendradarbiauti su mumis ir mūsų vadybininkais“.

Tikslas – pavyzdinė logistikos kompanija

Anot A. Litvinskės, dar nepraėjo nei metai nuo ekspedijavimo paslaugų pasiūlymo kitiems vežėjams, cargoGO paslaugomis jau naudojasi dešimtys vežėjų ir jų nuolat daugėja. Neabejojama, kad paslaugos patrauklumą didina ir siūlomos paprastos bei operatyvios atsiskaitymo sąlygos, nes už paslaugas partneriams cargoGO sumoka per glaustesnius terminus, nei tai daro net daugelis Vakarų Europos šalių užsakovų. Paprastai už rinkoje paimtą ir pervežtą krovinį pinigai vidutiniškai sumokami per 45 dienas, o cargoGO sumoka vidutiniškai per 20 dienų, nors sulaukus prašymų taikomi ir išankstiniai mokėjimai.

cargoGO savo partneriams pasiūlė ir puspriekabių nuomos paslaugą ypač palankiomis sąlygomis ir kainomis. Todėl ir ši paslauga šiemet sparčiai auga.

„Nesvarbu, kokias paslaugas ir kam teikiame, mūsų tikslas būti pavyzdine logistikos kompanija ir vadovautis aukščiausiais veiklos standartais, laikytis duoto žodžio ir būti atvirais, palengvinti partnerių ir klientų gyvenimą, nes tik tuomet gaunama abipusė nauda, – apibendrina O. Švitra, „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius. – Mes vienodai vertiname bei gerbiame klientus ir partnerius, nesvarbu, ar tai milžiniška Vakarų Europos kompanija, ar kelis vilkikus valdanti Lietuvos transporto bendrovė. Tik taip dirbdami galime pasiekti geriausių rezultatų.“

Osvaldas Švitra, „cargoGO Logistics“ vykdomasis direktorius. Darius Aukselis, „cargoGO Logistics“ Ekspedicijos departamento direktorius.

