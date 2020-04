„Modus Group“ skelbia apie 0,5 mlrd. Eur pajamas ir 55 mln. Eur EBITDA

„Modus Group“ paskelbė sėkmingus 2019 m. rezultatus. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Verslininko Kęstučio Martinkėno valdoma tarptautinė įmonių grupė „Modus Group“ skelbia apie beveik 50% padidintas konsoliduotas pardavimų pajamas ir 2,5 karto, iki 159 mln. Eur, didėjusias investicijas.

Grupės pranešime vardijami praėjusių metų pasiekimai: energetikos srityje veikianti grupės įmonė „Green Genius“ atidarė naujas biodujų jėgaines Baltarusijoje, įgyvendino saulės energetikos projektus Lenkijoje ir Ukrainoje, vystė projektus kitose Europos šalyse. Mobilumo paslaugas teikianti „CityBee“ išplėtė veiklą į Latviją ir Estiją. „Modus Group“ įmonės šiuo metu veikia 12-oje Europos rinkų.

Dominuoja energetika ir mobilumas

Sparčiausias pajamų augimas buvo fiksuotas energetikos bei mobilumo srityse. Grupei priklausančių energetikos bendrovių pajamos padidėjo 129% ir siekė daugiau kaip 63 mln. Eur. Su mobilumo paslaugomis susijusių verslų pajamos išaugo 89% ir sudarė beveik 38 mln. Eur. Automobilių prekybos segmento pajamos augo 39% – iki daugiau kaip 400 mln. Eur.

Pastarajam pasiekimui nesutrukdė faktas, kad grupė pernai pardavė didele apyvarta (2018 m. viršijo 35 mln. Eur) pasižyminčią BMW ir „Mini“ automobilių atstovybę – UAB „Krasta Auto“. VŽ rašė, kad 2019 m. iš Lietuvos buvo reeksportuota per 22.000 naujų automobilių – maždaug 44% formalios naujų automobilių rinkos. Remiantis „AutoTyrimų“ pateikiamais duomenimis, beveik visus juos sudarė „Modus Group“ įmonės „Autobrava“ parduoti „Fiat“ (per 17.000 vnt.) ir „Jeep“ (per 3.000 vnt.) automobiliai, kurie, VŽ turimais duomenimis, po neilgos registracijos Lietuvoje išvežti parduoti į Vakarų Europą.

Grupė skelbia didžiąją dalį investicijų nukreipusi į žaliosios energetikos ir inovatyvių mobilumo paslaugų verslo plėtrą užsienio rinkose. Investicijos į energetikos sritį sudarė didžiausią dalį visų investicijų, palyginti su 2018 m., didėjo 170%, iki beveik 136 mln. Eur. Nurodomos investicijos mobilumo srityje pernai didėjo 111% ir viršijo 21 mln. Eur.

Pelną reinvestavo

Pranešime cituojamas nuo šių metų balandžio 1 d. grupės valdybos pirmininko ir direktoriaus pareigas einantis Kęstutis Bagdonavičius nurodo, kad verslo planus šiemet koreguos į dėl pandemijos pasikeitusią situaciją. Trumpuoju laikotarpiu grupė tvirtina saugosianti darbuotojų sveikatą ir verslo tvarumą, o ilgalaikėje perspektyvoje – ir toliau įgyvendinti tarptautinės plėtros planus.

Jis pastebi, kad situacija suteikia ir galimybių žengti į naujas verslo sritis, pasiūlyti naujas paslaugas.

Praėjusiais metais „Modus Group“ skelbia uždirbusi 55 mln. Eur pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA). 16 mln. uždirbo energetikos srityje veikiančios grupės įmonės, beveik 10 mln. – automobilių prekybos bendrovės, 2 mln. – mobilumo paslaugų. Daugiau kaip 26 mln. Eur sudarė EBITDA iš kitų veiklų, kurių tarpe minimas „Krasta auto“ pardavimo sandoris bei pelnas iš nekilnojamojo turto.

2019 m. uždirbtą pelną „Modus Group“ skelbia reinvestavusi į tolimesnę verslo plėtrą ir naujus projektus.

