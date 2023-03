Nauja „DS Smith“ gamybos linija: didesni pajėgumai ir naujas tvarumo lygis

„DS Smith Packaging Lithuania“ įgyvendino jau kurį laiką brandintą idėją: suinstaliavo pažangią gofruoto kartono gamybos liniją. Naujausiomis technologijomis aprūpinta linija, į kurią įmonė investavo 9 mln. Eur, yra ženklus proveržis inovatyvių pakuočių srityje. Ji ne tik gerokai praplės pasirinkimą įmonėms, ieškančioms alternatyvų plastiko pakuotėms, bet ir 25 proc. didins bendrovės gamybos pajėgumus.

Pažangiausia gofruoto kartono gamybos linija leis klientams siūlyti lankstesnius perdirbamos pakuotės sprendimus optimizuojant gamybos kaštus ir dar labiau sustiprins „DS Smith Packaging Lithuania“ tvarios pakuotės lyderės pozicijas Baltijos regione.

„Esame pirmaujanti tvarių pakuočių sprendimų tiekėja, todėl mums yra strategiškai svarbios investicijos į moderniausias technologijas, kurios skatina inovacijas ir suteikia daugiau galimybių sumažinti probleminio plastiko vartojimą. Pasitelkdami šiuolaikines technologijas, gerokai padidinome savo pajėgumus tiekti klientams aukščiausios kokybės ekologiškų pakuočių sprendimus. Esame pasiryžę dirbti su klientais, kuriems priimtinos mūsų vertybės ir kurie teikia pirmenybę tvarumui“, – kalba Reinier Schlatmann, „DS Smith“ Rytų Europos regiono vykdomasis direktorius.

Pajėgesnė, ekonomiškesnė ir draugiškesnė aplinkai

Naują pilnai automatinę skaitmenizuotą liniją įmonė įdiegė atliepdama rinkoje augantį tvarios pakuotės poreikį. „Euromonitor“ duomenimis, daugiau nei pusė vartotojų (56 proc.) norėtų sumažinti plastiko naudojimą, todėl linkę rinktis produktus su tvaresnėmis pakuotėmis. Gamintojai, atsižvelgdami į rinkos poreikį, vis aktyviau žvalgosi alternatyvų plastikui.

Pauliaus Aleksandravičiaus, „DS Smith Packaging Lithuania“ gamyklos vadovo teigimu, ši tendencija pastebima ir Lietuvoje: jau kuris laikas bendrovės gamybos linijos pajėgumai buvo išnaudojami maksimaliai. Tai ribojo tiek bendrovės, tiek jos klientų augimo galimybes. Sprendimas įrengti pažangią gofruoto kartono gamybos liniją, atitiksiančią augančius klientų poreikius ir lūkesčius, atveria naujus kelius perdirbamų pakuočių ir tvarios gamybos srityje.

„Pilnai perdirbamų pakuočių paklausa rinkoje nuolat auga, nes vis daugiau verslų nori būti žiedinės ekonomikos dalimi ir puoselėti tvarumą. Todėl ėmėmės pokyčių, kurie klientams atveria naujų perdirbamų pakuočių sprendimų, padeda optimizuoti sąnaudas, taip pat padidina mūsų pačių veiklos tvarumą bei efektyvumą. Naujausia aplinkai draugiška, skaitmenizuota ir itin automatizuota gofruoto kartono gamybos linija atskleidžia daugybę modernios įrangos, inovatyvių metodikų ir šiuolaikinių pramonės technologijų privalumų, iš kurių vienas svarbiausių yra didesnė supakuotų produktų sauga – esminis maisto pramonės prioritetas“, – teigia P. Aleksandravičius.

Moderni gamybos linija išsiskiria ne tik savo pajėgumu, bet ir yra draugiškesnė aplinkai. Ji integruota su specialia sistema, atskiriančia garus nuo kondensato, todėl dalį garų galima panaudoti pakartotinai. Kalbant apie garų suvartojimą, naujoji gofruoto kartono gamybos linija bus 15 % efektyvesnė, taigi mažės ir CO2 emisijos.

Gamyba be prisilietimo

Bendrovės pastarosios investicijos į moderniausias technologijas atitinka ir aukštus „Pramonės 4.0“ keliamus reikalavimus. Visiškai automatizuota konvejerinė sistema su dirbtinio intelekto elementais leidžia maksimaliai sumažinti mikrobiologinės taršos riziką. Tai – ypač gera žinia maisto sektoriaus atstovams, kurių naudojamos gaminių pakuotės privalo atitikti aukščiausius kokybės ir saugumo standartus. „DS Smith Packaging Lithuania“ yra vienintelė tokios produkcijos gamykla Baltijos šalyse, kuri turi „BRC Packaging Materials“ AA lygio sertifikatą. Šis BRC standartas pasaulyje laikomas gerosios praktikos maisto pramonėje etalonu.

Lietuvos ir pasauliniams maisto pramonės gamintojams bus skirta apie pusę naująja linija pagaminto gofruoto kartono. Kita dalis – farmacijos, baldų, chemijos pramonės įmonių produkcijai. Unikalūs technologiniai sprendimai leidžia pagaminti mechaniškai atsparesnį kartoną su ypač lygia vidine puse, o tai, savo ruožtu, užtikrina aukštesnę spaudos ant pakuotės kokybę.

„Ši investicija mums leis ne tik dar geriau išpildyti klientų pageidavimus ir patenkinti išaugusius rinkos lūkesčius. Naujausios technologijos ir jų našumas bei tvarumas sustiprins ir įmonės konkurencingumą bei įtvirtins „DS Smith Packaging Lithuania“ pozicijas rinkoje“, – pažymi gamyklos vadovas.

Žiedinio dizaino metrika – tvariai ir racionaliai kuriama pakuotė

Naujosios gofruoto kartono gamybos linijos paleidimas atitinka ir 2020 m. rudenį „DS Smith“ pristatytą ambicingą tvarumo strategiją „Šiandien ir rytoj“ (angl. Now and Next). Įgyvendindama ją bendrovė iki 2025 m. parduotuvių lentynose įsipareigojo pakeisti 1 mlrd. probleminių plastiko pakuočių, o iki 2030 m. – optimizuoti kiekvieno plaušelio panaudojimą visoje tiekimo grandinėje ir 46 proc. sumažinti CO2 emisijas gamyboje. Planuojama, kad nuo 2030 m. visos bendrovės gaminamos pakuotės bus pilnai perdirbamos arba pakartotinai panaudojamos.

Siekdama ir toliau išlikti tvarios pakuotės gamybos lydere regione, bendrovė ne tik įgyvendino „BRC Packaging Materials“ AA lygio reikalavimus, bet turi ir kokybės bei aplinkosaugos vadybos sistemų standartus atitinkančius ISO 9001 ir 14001 sertifikatus, energijos naudojimo vadybos sistemos standarto ISO 50001 sertifikatą atsakingo miškų valdymo FSC sertifikatą, gavo SMETA – socialiai atsakingo verslo statusą įrodančią deklaraciją.

„DS Smith“ kasmet rengia ir išleidžia tvarumo ataskaitą, kurioje pateikia nuveiktų darbų tvarumo srityje rezultatus, įskaitant ir probleminio plastiko mažinimą.

Tvarumo tikslų siekti padeda ir jau keletą metų įmonėje taikoma žiedinio dizaino metrika, kuri pakuotės dizaino funkcionalumą matuoja pagal 8 kriterijus: tiekimo grandinės optimizavimą, perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo galimybes, perdirbamas medžiagas, pilną žaliavų panaudojimą, atsinaujinančius šaltinius, CO2 pėdsaką ir saugumą planetai. Šiuos pakuotės duomenis analizuoja ir išvadas dėl jos tvarumo pateikia visiškai automatizuota kompiuterinė programa. Tai ir įmonei, ir jos klientams leidžia objektyviai įvertinti siūlomų pakuočių sprendimų efektyvumą ir pranašumą rinkoje.

„Mes nuolat stengiamės priimti tvarius sprendimus ir modernizuoti gamybą, kad sumažintume savo poveikį aplinkai. Analizė įrodo, kad daugiau nei 80% pakuotės poveikio aplinkai padaroma dar jos projektavimo etape, todėl „žiediškumo“ metrika padeda anksti įvertinti galimus pakuotės trūkumus ir ieškoti alternatyvų. Tai iš esmės mažina atliekų kiekį ir taršą gamybos bei perdirbimo metu, užtikrina ilgesnį produktų ir medžiagų naudojimą bei sumažina bendras sąnaudas“, – žiedinio dizaino metrikos privalumus vardina Katarzyna Kala-Kowalska, „DS Smith Packaging Lithuania“ vadovė.

„DS Smith Packaging Lithuania“ gamykla yra 1940 m. įkurto tarptautinio koncerno „DS Smith“ dalis. Daugiau kaip 30 šalių veikiantis koncernas yra pirmaujantis pasaulyje tvarių pakuočių, popieriaus gaminių tiekėjas ir perdirbimo paslaugų teikėjų. „DS Smith“ nuolat investuoja į inovacijas. Šiuo metu tiria alternatyvius žaliavų bei pluošto šaltinius, tokius kaip ir jūros dumblius, medvilnę, žemės ūkio atliekų pluošto šaltinius – šiaudus, kanapių pluoštą, cukranendrių pluoštą ir kitus. Per 5 m. koncernas investuos 100 mln. GBP į mokslinių tyrimų ir technologinę plėtrą, kad paspartintų savo veiklą žiedinės ekonomikos srityje.