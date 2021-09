Sužinojo, kad mokesčius grąžinti turės per metus: mirk, nemirk, bet grąžink

Valstybės pagalbos dėl COVID-19 gavęs verslas atidėjo mokesčius ir finansų srautus planavo ir taip, kad susikaupusią skolą grąžins per penkerius metus. Toks nukentėjusiam verslui buvo numatytas ilgiausias terminas atsiskaityti su biudžetu, mokant nedideles palūkanas. Tačiau dalis prašiusiųjų išdėstyti įmokas per penkerius metus gavo greitesnį paraginimą – grąžinkite per kiek ilgiau kaip vienus metus.