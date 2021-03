Lietuvos verslą gali pasiekti dar 355 mln. Eur papildomos paramos 

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Europos Komisija (EK) siūlo suteikti Lietuvai papildomą 355 mln. Eur finansinę paramą nuo koronaviruso nukentėjusiems darbuotojams apsaugoti. Finansinė parama bus teikiama paskolų forma.

EK, įvertinusi valstybių narių prašymus, pasiūlė ES Tarybai suteikti papildomą 3,7 mlrd. Eur finansinę paramą 6 valstybėms narėms pagal priemonę SURE, skirtą COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir pajamoms apsaugoti.

Lietuvai siūloma suteikti papildomą 355 mln. Eur dydžio finansinę paramą. Šiuo metu pagal ES priemonę SURE Lietuvai skirta 602 mln. Eur.

Priemonė SURE yra svarbi visapusiškos EK strategijos, kuria siekiama apsaugoti piliečius ir sumažinti koronaviruso pandemijos socialinius ir ekonominius padarinius, dalis, rašoma pranešime.

Praėjusią savaitę paskelbtoje EK ataskaitoje dėl SURE nustatyta, kad per pirmuosius 6 priemonės veikimo mėnesius jos tikslas buvo pasiektas. Paremta 25–30 mln. darbuotojų ir 1,5–2,5 mln. įmonių, o valdžios institucijos dėl išmokų pagal SURE iki šių metų vasario sutaupė apie 5,8 mlrd. Eur palūkanų mokėjimų.

Patvirtinus papildomą finansinę pagalbą, bendra EK pagal SURE siūlomos finansinės paramos 19 valstybių narių suma sudarys 94,3 mlrd. Eur. Pagal šią priemonę dar galima suteikti 5,7 mlrd. Eur finansinės paramos.

ES Tarybai patvirtinus šiuos pasiūlymus, finansinė parama bus teikiama paskolų forma. Jas palankiomis sąlygomis ES suteiks šešioms valstybėms narėms. Šios paskolos padės valstybėms padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su nacionalinių sutrumpinto darbo laiko sistemų ir kitų panašių priemonių, visų pirma skirtų savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat su sveikata susijusių priemonių finansavimu.