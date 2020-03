Kaip bendrauti su kolegomis dirbant iš namų

Indrės Sesartės nuotr.

Lietuvai panirus į karantiną ir užsidarius namuose, visiems staiga tenka įgyti naujų bendravimo ir bendradarbiavimo bei nuotolinio darbo įgūdžių.

Mindaugas Ubartas, Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų asociacijos „Infobalt“ direktorius, nurodo, kad pirmomis karantino dienomis balso skambučių srautai išaugo 50–70%.

Jei ryšys stringa ir prisiskambinti negalite, neužgulkite telefono ir nebandykite daug kartų iš eilės – tai tik dar labiau pablogins situaciją.

„Pasinaudokite skambučiu per „Messenger“, „Viber“, „Whatsapp“ ar „Skype“ programėles. Balsui ir duomenims perduoti naudojamos skirtingos technologijos. Be to, balsas, perduodamas mobiliuoju internetu, gerokai mažiau apkrauna tinklus. Taip pat siųskite SMS – jie keliauja atskirais kanalais“, – pranešime cituojamas M. Ubartas.

Naudokite „Wi-Fi“

Daug kas namuose naudoja „Wi-Fi“ ryšį. Tad pakeitę įprastą pokalbį telefonu skambučiu per vieną iš internetinio bendravimo programėlių, visiškai neapkrausite mobiliojo ryšio tinklo.

„Jei esate vienas iš tų, kuris darbą biure išmainėte į darbą namuose, o susirinkimuose reikia dalyvauti, virtualiems susirinkimams naudokite internetines platformas, tokias kaip „Google Hangouts Meet“, „Microsoft Teams“, „Zoom“ ir panašias. Galėsite ne tik kalbėtis, bet ir matyti vienas kitą, o taip pat – dirbti su tuo pačiu dokumentu“, – nurodo ekspertas.

Saugokitės kibernetinių atakų

Visuotinės krizės kaip magnetas traukia visokio plauko kibernetinius apgavikus. Sukčiai jau išnaudoja COVID-19 bangą, žinodami, kad daug žmonių iš sau įprasto režimo pereina prie nuotolinio darbo, viliodami apsilankyti įvairiose svetainėse, užkrėsti kompiuterius ir taip išgauti duomenis, pareikalauti išpirkos, prieiti prie įmonės vidinių sistemų per apkrėstą kompiuterį.

„Dukart pagalvokite prieš spausdami nuorodas – įsitikinkite, kad nuoroda tikrai veda į tą svetainę, platformą, kuria dedamasi ar į kurią norite patekti. Palaikykite pelės rodyklę virš nuorodos – pamatysite tikrąjį adresą“, – atkreipia dėmesį M. Ubartas.

Bendraukite

Įpratus prie biuro rutinos, esant nuolat kolegų apsuptyje, perėjimas prie nuotolinio darbo sukels atotrūkio jausmą, vienišumą. Organizuokite kasdienius trumpus komandų virtualius susitikimus ir naudokite kameras – tai padeda jaustis kolektyvo dalimi.

„Bendraukite vaizdo pokalbiais ir su kolegomis – veido išraiškos padeda išvengti dviprasmybių, išvengus dviprasmybių gerėja savijauta. Be to, kamerų naudojimas padės save disciplinuoti virtualaus susirinkimo metu – nepamesite koncentruotumo ir nepradėsite užsiimti pašaliniais darbais. O taip pat privers pasitempti, chalatą pakeisti bent jau padoresniais marškinėliais ir susišukuoti ilgėjančius plaukus, nes kirpyklos neveikia“, – sako „Infobalt“ vadovas.

