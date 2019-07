Europos inovacijų apdovanojimuose – 19 sprendimų, lietuviškų nėra

Europos inovacijų ir technologijų instituto (EIT) apdovanojimuose – 19 nominuotų idėjų ir startuolių. Dalyvių iš Lietuvos sąraše šiemet nėra.

Konkurse dalyvauja startuoliai, kurių idėjos sprendžia globalias problemas skirtingose srityse – klimato kaitos, energetikos, skaitmenizacijos, maisto, sveikatos ir išteklių ar medžiagų.

Latvijos atstovas Kristapsas Krafte’as ir įmonė SIA „Vigobot“ kuria dirbtiniu intelektu paremtą sprendimą efektyvesnei pacientų, patyrusių širdies smūgį, reabilitacijai.

Švedijos atstovė Karoline Beinorius ir įmonė „Addressya“ siūlo mobiliąją programėlę ir platformą, skirtą dalintis adresais su draugais, šeima, verslu, organizacijomis, tačiau užtikrinant duomenų apsaugą.

Visą nominantų sąrašą galima rasti čia.

2019 m. EIT apdovanojimams už idėjas gauti nominuota po vieną startuolį iš Latvijos, Suomijos, Italijos, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, JAV, du nominantai yra iš Prancūzijos, 5 – iš Vokietijos.

19 nominantų siūlomi produktai ir paslaugos turi skatinti Europos augimą, naujų darbo vietų kūrimą.

EIT apdovanojimų ceremonija vyks spalio 15 d., Budapešte, Vengrijoje, per EIT metinį Inovacijų formą „Innoveit“.

Europos Komisijos iniciatyva EIT įkurtas 2008 m., instituto iniciatyvos sujungia mokslą, verslą ir švietimą. Jis turi 8 bendruomenes, skatinančias inovacijas skirtingose srityse – nuo žalos aplinkai mažinimo iki palankios sveikatos priežiūros sistemos kūrimo. Skaičiuojama, kad nuo tada EIT programas baigė per 1.700 absolventų, sukurta per 600 naujų produktų ir paslaugų, visoje Europoje įkurta per 40 inovacijų centrų (Kauno technologijos universitetas yra įsijungęs į „EIT Food Hub“, kuris rūpinasi maisto mokslo inovacijoms ir startuolių plėtra Baltijos šalių regione), skirta parama daugiau kaip 1.250 verslų, surinkta per 890 mln. Eur investicijų, įkurta 6.100 darbo vietų.

EIT direktorius Martinas Kernas Lietuvoje lankėsi praėjusį kovą – EIT kartu su Mokslo, technologijų ir inovacijų agentūra (MITA) organizavo informacinę dieną Vilniuje, skirtą skatinti EIT bendruomenės ir jos vykdomų veiklų žinomumą, bendradarbiavimą su aktyviomis šalies suinteresuotosiomis grupėmis.

