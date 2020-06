„Paysera“ žengia į Kosovo rinką

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Elektroninių mokėjimų įstaiga „Paysera“ Kosove gavo pirmąją šalyje elektroninių pinigų įstaigos (EMI) licenciją.

Pastaruoju metu tarptautinės plėtros ambicijas puoselėjanti „Paysera“ pabrėžia Kosovo rinkos demografinį ir ekonominį potencialą, mat į Latviją gyventojų skaičiumi panaši šalis, yra jauniausia Europos valstybė, kurioje amžiaus vidurkis siekia 29 metus, 70% gyventojų yra iki 35 metų.

„Iki COVID-19 Kosovas buvo sparčiausiai auganti Vakarų Balkanų ekonomika. Tai jaunų žmonių šalis, kurios ekonomikai stiprėjant plis ir įvairios elektroninės atsiskaitymo priemonės: kortelės, pervedimai per programėlę, mokėjimai internete, atsiskaitymai išmaniuoju telefonu per „Google Pay“, „Samsung Pay“, o ateityje ir „Apple Pay“, — bendrovės pranešime cituojamas Vytenis Morkūnas, „Paysera LT“ direktorius. – Mūsų atėjimas į Kosovą gali sudominti ir Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje gyvenančius kosovarus, kurie siunčia pinigus artimiesiems į gimtinę“.

Kaip anksčiau VŽ interviu minėjo Kostas Noreika, „Payseros“ įkūrėjas ir vienas pagrindinių akcininkų, plečiantis į užsienio rinkas, orientuojamasi į mažesnio finansinių paslaugų išsivystymo šalis, kurios nepatrauklios didžiosioms tarptautinėms finansinių paslaugų bendrovėms.

„Mes Lietuvoje seniai pamiršome laikus, kai pervedimas į ES šalis kainuodavo 10 Eur. Tuo tarpu Kosovo gyventojams ir verslui 25 Eur už pervedimą į ES yra realybė, tačiau nebeilgai. Mes į Kosovą atnešame europietiškus tarifus: Fiziniams asmenims siųsti pinigus šalies viduje ir į ES šalis per „Paysera“ sistemą ir programėlę nekainuos, o tarifas verslui neviršys 1 Eur“, — sako „Paysera LT“ vadovas.

Visą paslaugų paketą Kosove bendrovė žada šių metų pabaigoje.

Užsienyje „Paysera“ plečiasi jungtinės veiklos principu kartu su vietiniais partneriais. „Paysera“ taip pat planuoja plėstis kitose Balkanų valstybėse, ieško partnerių Turkijoje, Pietų Amerikoje, kitose šalyse.

Šiuo metu tinklas vienija įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Kosove. Veikla užsienyje koordinuojama per Jungtinėje Karalysteje registruotą bendrovę „Paysera“ LTD. Tinklo įmonėse dirba per 250 žmonių.