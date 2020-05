GF bankas apyvartą pirmąjį ketvirtį augino 10,5%

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

GF bankas (anksčiau – „General Financing“) pirmąjį šių metų ketvirtį gavo 8,81 mln. Eur pajamų – 10,5% daugiau nei tuo pat laikotarpiu pernai.

Specializuoto banko licenciją pernai gavusios ir šią savaitę banko veiklą pradėjusios bendrovės paskolų portfelis per pirmuosius tris šių metų mėnesius didėjo 1,21% iki 70,85 mln. Eur, pranešė GF bankas.

GF banko finansų vadovas Valdas Bernatavičius sako, kad šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, augo vartotojų, norinčių gauti vartojimo paskolą skaičius, taip pat didėjo vidutinė paskolinta suma.

„Pernai per pirmąjį ketvirtį norinčių gauti vartojimo paskolą skaičius siekė beveik 2.300, šiemet per analogišką laikotarpį – beveik 2.900. Be to, vidutinė pasiskolinta suma augo 37% – nuo 1.286 iki 1.765 Eur. Šie pasikeitimai iš dalies lėmė augančią bendrą išduotų paskolų sumą“, – pranešime sakė V. Bernatavičius.

Pasak V. Bernatavičiaus, pirmąjį ketvirtį klientai skolinosi turimų finansinių įsipareigojimų refinansavimui, automobiliui įsigyti lizingo būdu bei automobilio arba būsto remontui.

Iš viso bendrovė pirmąjį šių metų ketvirtį aptarnavo kiek daugiau nei 4.700 klientų. Dažniausios sumos, kurias skolinosi klientai, buvo 300, 500 ir 1.000 Eur.

VŽ rašė, kad GF bankas nuo gegužės 18 d. savo klientams suteikė ne tik galimybę skolintis, tačiau ir taupyti – terminuotųjų indėlių forma. Visus indėlius iki 100.000 Eur draudžia „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Specializuotas bankas gali teikti visas pagrindines paslaugas, kaip ir bet kuris bankas – skirtumas tas, kad jis neturi teisės teikti investicinių paslaugų. Galimybė steigti tokius bankus atsirado 2017 metais, GF bankas tokią licenciją gavo pernai.

100% GF banko akcijų valdo Švedijos „Marginalen“.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.