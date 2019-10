„Libra“ kriptovaliutos projektas toliau aižėja: paliko jau 7 nariai

Socialinio tinklo „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos „Libra“ projektą paliko 7 nariai.

Pirmadienį Ženevoje, Šveicarijoje, įvyko pirmasis projekto valdančiosios tarybos susirinkimas, kuriame oficialiai paskelbta, kad „Libra“ projekto tarybą dabar sudaro 21 narys. Palyginimui, projekto pradžioje šiemet birželį buvo 28 nariai.

Praėjusią savaitę paskelbta, kad iš projekto traukiasi bendrovės „Visa“, „Mastercard“, „Stripe“, „eBay“ ir „Mercado Pago“, kurios pasekė ankstesniu įmonės „PayPal“ sprendimu. Pirmadienį paaiškėjo, kad projektą palieka ir viešbučių rezervacijos milžinė „Booking.com“.

Bendrovė „PayU“ liko vienintele mokėjimo įstaiga organizacijos valdančiojoje taryboje.

Pagal „Facebook“ planus, už „Libra“ projektą bus atsakinga ne pelno siekianti asociacija, kurios steigėjai yra žinomos pasaulyje įmonės. Kiekvienas iš narių į „Facebook“ projektą įsipareigojęs investuoti po 10 mln. USD.

Pastaruoju metu į „Facebook“ inicijuotos kriptovaliutos pusę smigo daug kritikos strėlių ir ypač iš centrinių bankų pusės, kurie abejoja bendrovės galimybėmis suvaldyti visas saugumo rizikas ir grėsmes dėl asmens duomenų nutekėjimo. Be to, „Facebook“ kritikuojama už tai, kad atskleidžia per mažai detalių apie jau 2020 m. startuosiantį projektą.

Ateinančią savaitę „Facebook“ įkūrėjui Markui Zuckerbergui projektą teks ginti JAV Kongrese.

Kai kurios projekte dalyvaujančios įmonės, tokios, kaip „Uber“, „Lyft“ ar „Spotify“, išreiškė stiprų tikėjimą projektu po to, kai jį paliko kelios iš steigėjų.

Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys, VŽ praeitą savaitę duotame interviu sakė, kad socialinio tinklo „Facebook“ planai išleisti kriptovaliutą „Libra“ paskatino centrinius bankus įdėmiau pažiūrėti į stabilią vertę garantuojančias kriptovaliutas.

„Libra“ kriptovaliutos vertės stabilumą žadama palaikyti sukūrus rezervus, kuriuos sudarys grynieji pinigai ir vyriausybių obligacijos.

Šiuo metu projekte toliau dalyvauja šios įmonės ir organizacijos:

Anchorage

Andreessen Horowitz

Bison Trails

Breakthrough Initiatives

Calibra

Coinbase

Creative Destruction Lab

Farfetch

LliadKiva Microfunds

LyftMercy Corps

PayURibbit Capital

Spotify

Thrive Capital

UberUnion Square Ventures

Vodafone

Women’s World Banking

Xapo