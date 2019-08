Estų „Omniva“ grupei priklausantis mokėjimų startuolis kuriasi ir Lietuvoje  

Lietuvoje apie veiklos pradžią rugpjūtį paskelbė Estijos „Omniva“ grupei ir bankui „Inbank“ priklausantis elektroninių verslų mokėjimų apdorojimo startuolis „Make Commerce“. Estijoje jis veikia su prekės ženklu „Maksekeskus“.

Naudojantis „Make Commerce“, elektroninę prekybą vykdančios įmonės galės rinkti mokėjimus už parduotas prekes ar paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje. Latvijoje startuolis veiklą pradėjo šiemet sausį.

Pasak Eugenijaus Toleikio, vadovo Lietuvai, įgyvendinamas įmonės akcininkų siekis išplėsti veiklą į visas tris Baltijos šalis. Planuojama, kad Lietuvoje įkurtas įmonės padalinys veiks per Estijoje įsteigtą įmonę, netrukus bus pradėta ir darbuotojų paieška. Svarstoma dalį IT palaikymo komandos, taip pat turėti Lietuvoje.

„Žinant, kad mūsų akcininkams Lietuvoje priklauso paštomatų tinklas „Omniva“ bei lizingo paslaugas teikiantis „Mokilizingas“, o Estijoje mokėjimų apdorojimo veiklą vykdome šešti metai, noras įsitvirtinti ir Lietuvos mokėjimų apdorojimo rinkoje atėjo natūraliai. Matėme, kad Lietuvoje veikia praktiškai tik vienas didelis rinkos žaidėjas, neskaitant bankų, o turėdami ilgametę patirtį puikiai išmanome elektroninių verslų poreikius, tad sieksime juos įgyvendinti ir čia, Lietuvoje“, – pranešime cituojamas E. Toleikis.

„Make Commerce“ bendradarbiauja su visais Baltijos šalyse veikiančiais bankais bei kreditinių kortelių apdorojimo operatoriais. Įmonė yra registruota Lietuvos Banke kaip finansų rinkos dalyvis, ir turi leidimą vykdyti visas su mokėjimais susijusias operacijas Lietuvoje.

Naujasis startuolis labiausiai sieks sudominti smulkių ir vidutinių elektroninių verslų atstovus, kuriems stinga resursų bendradarbiauti tiesiogiai su bankais. Pasak įmonės, elektroninę prekybą vykdančiam verslininkui nereikės ieškoti ir IT specialistų norint pradėti rinkti mokėjimus internetu, kadangi pati įmonė turi didelį IT padalinį ir kuria integracijoms reikalingus modulius, kuriuos net IT išsilavinimo neturintis verslininkas pats gali įsidiegti į savo elektroninę parduotuvę.

Nuo 2013 m. Estijoje veikiančios bendrovės 56% akcijų priklauso „Omniva“ grupei, 20% įmonės valdo Estijos bankas „Inbank“. „Omniva“ grupė Lietuvoje valdo 100% siuntų pristatymo paslaugas teikiančios „Omniva“ akcijų, o Estijos bankui „Inbank“ Lietuvoje priklauso „Mokilizingas“.