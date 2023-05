„Motieka“ – naujas „Motieka ir Audzevičius“ prekės ženklas

Atnaujintas prekės ženklas – apačioje. VŽ koliažas.

Advokatų kontorų „Motieka ir Audzevičius“ keičia prekės ženklą ir vaizdinėje komunikacijoje nuo šiol bus matoma „Motiekos“ vardu. Transformacija siekiama pagerbti 2021 m. rugpjūtį mirusio kontoros įkūrėjo signataro Kazimiero Motiekos atminimą.

Naujas vizualinis identitetas bus naudojamas komunikacijoje, tačiau juridinio asmens pavadinimas nesikeis – advokatų profesinė bendrija vadinsis „Motieka ir Audzevičius“. Naują prekės ženklą bendrijai sukūrė reklamos agentūra „Nuostabu“.

Ramūnas Audzevičius, „Motieka ir Audzevičius“ partneris, pažymi, kad advokato praktika nuo 1959 m. vertęsis Kazimieras Motieka buvo ir lieka šios srities etalonu, todėl jo pavardė kontoros pavadinime reiškia ne tik konkretų žmogų, bet ir tinkamiausių advokatui savybių rinkinį.

„Mes nesiekiame „įpaminklinti“ Kazimiero – jam to tikrai nereikėtų. Norime, kad Motiekos vardas įsitvirtintų teisės paslaugų rinkoje kaip naujas terminas, reiškiantis atkaklumą, principingumą, nestandartinį požiūrį ir ryžtą rizikuoti savo kailiu. Dalies kliento rizikos prisiėmimas, arba „skin in the game“ principas, mus išskiria iš kitų Lietuvoje veikiančių advokatų kontorų. Mano vertinimu, raudonos spalvos ir paprastų, griežtų formų logotipas puikiai atspindi Kazimiero valią veikti ir valią laimėti“, – išplatintame pranešime teigia R. Audzevičius.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Pasak jo, nors teisės pasaulis yra gana konservatyvus, nemažai advokatų kontorų atsisako tradicijos savo pavadinimus konstruoti jungiant svarbiausių partnerių ar įkūrėjų pavardžių grandinėles.

„Tai nepraktiška komunikuojant ir nelabai sąžininga kitų komandos narių atžvilgiu. Mes turime didelių ambicijų sprendžiant teisinius ginčus regione, o užsienio rinkose sunkiai ištariami ilgi vardai tikrai nepadeda – susidūrėme su šia problema ne kartą“, – pasakoja R. Audzevičius.

„Motieka ir Audzevičius“ istoriją skaičiuoja nuo 2002 m., kai prie K. Motiekos prisijungė partneris R. Audzevičius. Tuometinį K. Motiekos kontoros pavadinimą nuspręsta pakeisti į „Motieka ir Audzevičius“, tai buvo padaryta 2004 m. Savo ruožtu K. Motiekos karjera prasidėjo 1959 m. ir pagal šį rodiklį tai yra viena seniausių teisės paslaugų kontorų Lietuvoje.

Atnaujintas prekės ženklas – apačioje. VŽ koliažas.