Skirtingos telekomunikacijø bendroviø Kalëdos: nuo D. Butkutës iki nostalgijos 

Kampanijų koliažas.

Į šventinį verpetą įsisuko ir telekomunikacijų bendrovės, sutartinai šią savaitę viena po kitos pristačiusios savo kalėdinius klipus.

Netradicinį žingsnį šį kartą žengia „Bitė Lietuva“, pasiūliusi „atgaivinti“ senose vaizdajuostėse, esančius šilčiausius prisiminimus: pirmuosius vaikų gimtadienius, įsimintinas atostogas ar vestuvių akimirkas.

„Deja, šiuolaikiniai įrenginiai neretai nebeleidžia šių akimirkų peržiūrėti. Tad, kad brangiausi prisiminimai neišnyktų amžiams, Kalėdinės kampanijos metu „Bitės Profai“ nemokamai padeda atkurti senose vaizdajuostėse įamžintas akimirkas. Siekėme žmonėms palengvinti švenčių laukimą. Taip gimė mintis dovanoti nostalgiją sukeliančią dovaną – skaitmenizuotus brangiausius prisiminimus. Taip jie bus išsaugoti visam laikui“, – pranešime teigia Ugnė Zabielskienė, vyresnioji „Bitės“ prekės ženklo pozicionavimo vadovė.

Telekomunikacijų bendrovė kviečia visų operatorių klientus atnešti VHS, SVHS, HDV, DV ir MINIDV formatų vaizdajuostes į didžiausius „Bitės“ salonus, o skaitmeninti prisiminimai žmones pasieks el. paštu.

Šventinį kampanijos klipą kūrė agentūra „DDB Vilnius“. Jis įgyvendintas kartu su režisieriumi Simu Lindešiu bei „Zest“ reklamos ir kino produkcijos kompanija.

„Vaizdo klipe stengėmės kuo tiksliau atkurti 90-tųjų laikmečio nuotaiką: senovišką butą, dekoracijas, aprangą. Klipe išgirsite naujai suskambėjusią Neringos Čereškevičienės dainą „Mamos suknelė“, kurią perdainavo atlikėja Eglė Sirvydytė“,– priduria U. Zabielskienė.

„Telia“ šventinis susitaikymas

Savo ruožtu „Telios“ kalėdinės kampanijos vinimi tapo šmaikštus, bet kartu ir jautrus reklaminis klipas, raginantis užmiršti nesutarimus, skirtumus ir bent per šventes susitaikyti. Kita kalėdinės kampanijos staigmena skirta mažiesiems: jų tėvai kviečiami savo vaikus registruoti nuotoliniam pokalbiui su Kalėdų seneliu.

„Pastaraisiais metais ypač jaučiama įtampa ir susipriešinimas visuomenėje, įvairiausiais klausimais. Savo reklaminiu klipu siekiame priminti, kad nepaisant to, kokie skirtingi bebūtume, giliai viduje suprantame, kad rūpime vieni kitiems. Todėl per šias Kalėdas linkime to stipraus ir ilgalaikio tarpusavio ryšio“, – sako „Telia“ rinkodaros vadovė Vaida Jurkonienė.

Klipo kūrybos partneriai — agentūra „Milk“. Klipą režisavo vokiečių režisierius Axelis Laubscheris, savo kolekcijoje turintis daugybę tarptautinių apdovanojimų, tarp jų – ir tris Kanų liūtus. Reklaminio klipo gamyba rūpinosi „Some Films“.

„Tele2“ kalėdiniame klipe - D. Butkutė

Tuo metu „Tele2“ kalėdiniame klipe prie jau gerai pažįstamų „La Familia“ herojų prisijungė ir Lietuvos popscenos karalienė Džordana Butkutė. Dainininkė klipe pasirodė neatsitiktinai – jos daina „Vienas namuose“ siunčia ypatingą žinutę, teigia bendrovė.

„Kalėdos yra didžiausia metuose šeimos šventė, suburianti draugus ir artimuosius. Pernai jos visiems buvo tikrai netipiškos, leido pasijusti tarsi būtume „vieni namuose“ ir tuo pačiu suprasti, koks svarbus mums yra ryšys, bendravimas, tradicijos“, – išplatintame pranešime teigia Viktorija Skujienė, „Tele2“ prekės ženklo vadovė.

Reklamoje galima pamatyti ir ikoniško kalėdinio filmo „Vienas namuose“ motyvus. „La Familia“ herojus Tonis atkartoja garsiojo Kevino nuotykius: leidžiasi rogutėmis nuo laiptų, skutasi barzdą ir valgo didžiulę porciją ledų.

„Šių metų kalėdinis klipas pasakoja apie tai, kad būdamas vienas geriausiai įvertini, kiek daug kiekvienam mūsų reiškia šeima, artimieji, draugai. Todėl šių švenčių metu norime paskatinti žmones stiprinti ryšį su savo artimaisiais ir dovanoti jiems savo dėmesį“, – kalba V. Skujienė.

Šventinę „Tele2“ reklamą sukūrė agentūra „Adell Taivas Ogilvy“, o gamyba rūpinosi: „Idée fixe“.