„MerXu“ B2B platforma auga, bet ambicijos dar didesnės

Nerijus Grybė, „MerXu“ platformos vadovas Lietuvai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

E. prekybos platforma „MerXu.com“ puoselėja didesnes ambicijas Lietuvos rinkoje. Artimiausiais mėnesiais ketinama startuoti ir Latvijoje bei Vokietijoje.

Šiuo metu „MerXu“ veikia Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Estijoje ir Lietuvoje, šį rugsėjį išsiplėtė į Vengriją ir Rumuniją.

Platforma skirta tik įmonėms. Joje siūloma prekiauti technika pramonei, statyboms, chemijos ir metalurgijos produktais, elektros įranga, apšvietimo sistemomis, įrankiais, pramonės įranga ir t.t.

Dabar „MerXu“ platformoje yra užsiregistravę apie 1.000 lietuviškų įmonių.

„Lietuvos rezultatais tikrai nesame patenkinti, skaičiuojame, kad čia yra apie 200.000 vidutinių ir mažų įmonių, tad yra kur augti, norime į savo platformą pritraukti bent 10 kartų daugiau registruotų vartotojų nei šiandien. Manome, kad mūsų tikslas pasiekiamas“, – kalba Nerijus Grybė, „MerXu“ Lietuvos rinkos vadovas, prie platformos vairo Lietuvoje stojęs šią liepą.

Iki tol Lietuvą kuravo Estijos vadovas.

„Tad gal ir dėmesio mūsų rinkai teko mažiau, o Estija nušuoliavo gerokai toliau – čia registruotų vartotojų-įmonių jau dvigubai daugiau nei Lietuvoje, daugiau ir tiekėjų, o kartu ir pasiekiamos apyvartos yra didesnės, tad norime atsigriebti ir Lietuvoje“, – ambicijų nestokoja Nerijus Grybė, „MerXu“ Lietuvos rinkos vadovas.

„Nuo pat pradžių su savo platforma norime sukurti tarsi europietišką „Alibabą“ ir ta kryptimi sėkmingai keliaujame. Svarbiausia, ką norime klientui pasiūlyti, tai greitį, artumą ir patogumą“, – VŽ teigė N. Grybė.

Jis skaičiuoja, kad nuo pat platformos įkūrimo pernai rudenį auga visi esminiai parametrai, visų pirma lankytojų skaičiai. Pernai, tik startavus, per mėnesį puslapyje apsilankydavo vos apie 100 vartotojų, dabar per mėnesį pritraukiama per 0,5 mln.

„Esame B2B platforma, tai mūsų rodikliai ir negali prilygti „Pigu.lt“ ar „Varle.lt“, nes dirbame tik su verslo įmonėmis, tačiau gerokai lenkiame šiuos žaidėjus pagal vidutinę vieno pirkėjo sąskaitą, kuri pas mus siekia apie 750 Eur“, – skaičiuoja N. Grybė.

