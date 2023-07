„Alitos“ ir „Anykščių vyno“ gamyklų stogai virto galingomis saulės elektrinėmis

„Alita“.

Lietuviškų gėrimų gamyklos Anykščiuose ir Alytuje šią vasarą pačios ėmė gaminti žaliąją energiją ir padidino savo tvarumą. Ant pastatų stogų sumontuota moderniausia įranga, sujungta daugybė modulių, kurie saulės spindulius paverčia elektros energija.

„Įspūdingiausias vaizdas atsiveria tada, kai į gamyklų stogus galime pažvelgti iš viršaus. Tūkstančius kvadratinių metrų ploto išnaudojame saulės spinduliams gaudyti ir paversti juos į tvarią elektros energiją. Taip stipriname savo tradiciją tausoti gamtą ir tvariai naudoti išteklius. Saulės elektrinės mums padės sumažinti veiklos kaštus ir geriau valdyti rizikas, kai elektros kainos rinkoje smarkiai svyruoja. Galėdami naudoti alternatyvų ir atsinaujinantį energijos šaltinį, stipriname savo nepriklausomybę nuo išorės veiksnių“, – sako Algirdas Čiburys „Anykščių vyno“ ir „Alitos“ gėrimų gamyklas valdančios „MV GROUP Production“ vadovas.

Bendrovės duomenimis, saulės elektrinės moduliams sumontuoti „Alitos“ gamykloje išnaudotas daugiau negu 11 tūkst. kv. m stogo plotas. „Anykščių vyno“ gamykloje – 8,6 tūkst. kv. m stogo plotas. Šis plotas prilygsta dviejų su puse įprastų futbolo aikščių (7800 kv. m) dydžiui.

Daugiau kaip 1,4 mln. eurų investicija

Alytuje įrengta ir paleista 1 megavato (MW), o gamykloje Anykščiuose – 760 kilovatų (kW) saulės jėgainės. Pasigaminta energija patenkins dalį poreikio, likusią dalį įmonė ir toliau pirks iš tiekėjo – jau prieš kelerius metus pasirinkusi 100 proc. žaliąją elektros energiją.

Už saulės elektrinių įrengimą atsakinga bendrovė „Reenpro“ sumontavo vienus efektyviausių saulės modulių ir įdiegė kitą įrangą, kuri turėtų tarnauti ne mažiau kaip 30 metų. Gamyklos tapo moderniais gaminančiais vartotojais ir gali į ESO tinklą perduoti momentinį elektros perteklių.

„Įrengdami saulės elektrinę „Alitoje“ pirmą kartą panaudojome inovatyvų sprendimą – klijuojamą ankerinę „Eyecatcher Solarfix“ sistemą ant plokščio bituminio stogo, kas leido išvengti intervencijos į stogą. Remiantis atliktais tyrimais, tokiu būdu tvirtinama sistema gali atlaikyti 1,85 kN vertikalaus kėlimo jėgą. Abiejų projektų įgyvendinimui buvo naudojami „SunPower“ moduliai, kurie iki šiol užima pirmą vietą pasauliniame „Tier-1“ saulės modulių tiekėjų vertinimo sąraše. Projektuose naudojama ypač aukštos kokybės įranga, leidžianti garantuoti efektyvų saulės elektrinės veikimą ilgus metus“ – teigė „Reenpro“ vadovas Danis Jarušas.

Saulės elektrinė ant „Alitos“ pastatų stogų turėtų pagaminti trečdalį gamyklos per metus suvartojamo elektros energijos kiekio. O elektrinė ant „Anykščių vyno“ pastatų stogų – net iki dviejų trečdalių gamyklos per metus suvartojamo elektros energijos kiekio. Pasak A. Čiburio, daugiau kaip 1,4 mln. eurų vertės investicija turėtų atsipirkti per 6–7 metus, o jei elektros kainos kiltų – net ir per 3-4 metus.

Saulės elektrinės – didelio tikslo dalis

Saulės elektrinių vieta pasirinktina ne atsitiktinai. Pasak „MV GROUP Production“ vadovo A. Čiburio, moduliai įrengti ant stogo leidžia geriau išnaudoti jau turimą turtą – išsaugomi laisvi žemės plotai, kurie ateityje gali būti panaudojami želdynams, parkams ar gamybinės veiklos, sandėlių plėtrai ir t. t.

„Dvi saulės elektrinės yra svarbus mūsų tvarumo kelio etapas. Esame įsitikinę, kad pramonė ir verslas gali smarkiai prisidėti sprendžiant klimato kaitos problemas. Todėl mums labai svarbu nuosekliai tobulėti šioje srityje ir siekti ilgalaikių tikslų, pavyzdžiui, 100 proc. apsirūpinti energija iš atsinaujinančių išteklių, pasiekti kuo artimesnę neutraliai CO2 emisiją ir savo veiklą paversti klimatui neutralia“, – dėsto „MV GROUP Production“ vadovas.

Jis įsitikinęs, kad pažangiais sprendimais verslas gali apsaugoti didžiausius šalies turtus – natūralią Lietuvos gamtą, tyrą orą bei vandenį ir leisti gamykloms tvariai tęsti senąsias gamybos tradicijas.

Tvarumą stiprina ir energijos taupymo sprendimai

„MV GROUP Production“ vadovas A. Čiburys atkreipia dėmesį, kad gamyklose nuosekliai vykdomos žaliosios permainos apima ne tik energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių. Ne mažiau svarbi sritis – energijos vartojimo efektyvumą didinantys sprendimai.

„Skaitmenizacija, automatizacija, robotizacija mums nėra stebuklingi burtažodžiai. Tai – mūsų realybė ir pažangos kelias. Sistemingi strateginiai pokyčiai palengvina darbuotojų darbą ir gerina sąlygas, didina veiklos našumą, padeda tausoti energiją ir kitus išteklius. Sekame įvairius rodiklius, kurie patvirtina, kad pasiteisina mūsų modernizacijos sprendimai: nuo apšvietimo sistemų atnaujinimo iki naujų šilumos ir šalčio gamybos (energetikos) sistemų. Kompiuterizuota stebėsenos sistema padeda suprasti, kiek daug energijos dar įmanoma sutaupyti – galime dar geriau valdyti gamybos kaštus ir būti konkurencingi pasaulyje pristatydami lietuvišką produkciją“, – apibendrina A. Čiburys.

Gėrimų gamybos įmonei „MV GROUP Production“ kartu su „Alita“ ir „Anykščių vynu“ dar priklauso „Stumbro“ ir „Gubernijos“ gėrimų gamyklos. „MV GROUP Production“ akcinę bendrovę valdo „MV GROUP“ – viena didžiausių įmonių grupių Baltijos šalyse, vienijanti alkoholinių ir kitų gėrimų gamybos, didmeninės bei mažmeninės prekybos ir logistikos bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje.

