Turto bankas į saulės elektrines investuoja 2,4 mln. Eur, taps gaminančiu vartotoju

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Turto bankas sudarė sutartį dėl penkių saulės parkų dalių, kurių bendra galia sieks 2,21 MW, įsigijimo. Jos atsinaujinančia saulės energija aprūpins penkis Turto banko valdomus valstybės biurų pastatus Vilniuje ir Kaune. Bendra investicija į įrenginius sudarys apie 2,4 mln. Eur be PVM.

Molėtų ir Kėdainių rajonuose planuojamų saulės parkų dalis įrengs bendrovės „Solar PIV“ ir „Solar P6“. Saulės energija iš šių parkų bus aprūpinami keturi sostinėje esantys pastatai, kuriuose įsikūrusios Aplinkos, Energetikos, Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos, o Kaune – Valstybinės mokesčių inspekcijos pastatas Europos prospekte, skelbia Turto bankas.

„Saulės parkų dalių įsigijimas – tai pirmas reikšmingas žingsnis, įgyvendinant įmonės saulės energijos išteklių panaudojimo strategiją, kuri ilgainiui leis užtikrinti elektros energijos tiekimą iš atsinaujinančių šaltinių visiems Turto banko valdomiems pastatams, o kartu įmonės energetinę nepriklausomybę“, – pranešime cituojamas Laimonas Belickas, Turto banko valdybos pirmininkas.

Pasak jo, tapdamas gaminančiu elektros vartotoju, Turto bankas įgyja galimybę nesudėtingai prognozuoti elektros energijos tiekimo kainą valdomiems pastatams bei prisideda prie kenksmingų dujų išmetimų į atmosferą mažinimo.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Projektas bus įgyvendintas ir elektros energija iš saulės parkų minėtiems pastatams bus pradėta tiekti per 1,5 metų. Įsigytos saulės parkų dalys kasmet sugeneruos mažiausiai 2,25 mln. kWh žalios elektros energijos ir leis išvengti 340 t anglies dioksido emisijų“, – komentuoja Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Parko dalys bus eksploatuojamos mažiausiai 25 metus ir padengs didžiąją dalį minėtų pastatų elektros energijos poreikio. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) šiam tikslui praėjusių metų rugsėjį skyrė 1,45 mln. Eur subsidiją. Likusią projektui įgyvendinti reikalingą sumą Turto bankas skirs iš savo lėšų.

Be to, kasmet bus skiriama apie 38.000 Eur parko dalių priežiūrai, dar apie 130.000 Eur per metus kainuos sugeneruotos elektros energijos pasaugojimas ESO tinkle.

Įvertinus visas investicijas ir išlaidas bei esamas elektros energijos kainas, skaičiuojama, kad saulės parko dalių generuojama elektros energija kasmet leis sutaupyti apie 340.000 Eur. Planuojama, kad šis projektas atsipirks per 4 metus.

Taip bus padengta apie 10% viso Turto banko valdomo turto elektros energijos poreikio. Skaičiuojama, kad įmonės poreikį patenkintų apie 20 MW galios saulės parkų.

Šiuo metu visiems Turto banko valdomiems administraciniams pastatams elektros energiją tiekia valstybės valdoma „Ignitis“.

[{"title":"6 krizės vienu ypu: braškame dėl gamybos ir efektyvumo deficito","url":"https://vz.lt/pramone/energetika/2023/01/08/6-krizes-vienu-ypu-braskame-del-gamybos-ir-efektyvumo-deficito","category":"PREMIUM","profiles":[1067,1639,1642,1873]},{"title":"Danijos „European Energy“ apie projektus 2 GW sąraše: tai ne sėkmė, o darbas","url":"https://vz.lt/pramone/energetika/2023/01/06/danijos-european-energy-apie-projektus-2-gw-sarase-tai-ne-sekme-o-darbas","category":"PREMIUM","profiles":[1067,1633,1639,1873]},{"title":"Lietuvos tekstilės gamintojai: apie pramonės sostinę Kauną ir užsakymus didinantį karą","url":"https://vz.lt/pramone/2023/01/11/lietuvos-tekstiles-gamintojai-apie-pramones-sostine-kauna-ir-uzsakymus-didinanti-kara","category":"PREMIUM","profiles":[1020,1067]}]

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.