„Orlen Lietuva“ parengė statybos aikštelę 641 mln. Eur vertės modernizavimo projektui

Žygimanto Gedvilos (BNS) nuotr.

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ valdoma vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo ir importo gamykla „Orlen Lietuva“ jau parengė statybos aikštelę 641 mln. Eur vertės didžiausiam investicijų projektui per jos veiklos istoriją – giluminio naftos perdirbimo įrenginio modernizavimui.

„Pagrindiniai vadinamojo hidrokrekingo įrenginio statybos darbai (prasidėti) ir įrenginio technologiniai aparatai į Lietuvą turėtų pradėti keliauti kitąmet, tačiau pasiruošimas šiam projektui jau vyksta pilnu tempu – šiuo metu numatytoje gamyklos teritorijoje jau parengta statybos aikštelė“, – pirmadienį BNS sakė „Orlen Lietuvos“ atstovė Kristina Gendvilė.

Pasak jos, liepos pradžioje gamyklos vadovai Jungtiniuose Arabų Emyratuose buvo susitikę su projektą įgyvendinančios Jungtinės Karalystės bendrovės „Petrofac“ atstovais ir aptarė tolesnius projekto įgyvendinimo žingsnius.

Skelbta, kad projektas, kurį numatoma baigti iki 2024 metų pabaigos, nuo 72% iki 84% turėtų padidinti naftos produktų perdirbimo efektyvumą, todėl bendrovė tą patį produktų kiekį galės gauti iš 20% mažesnio naftos žaliavos kiekio, o jos veiklos EBITDA pelnas kasmet turėtų padidėti apie 68 mln. Eur.

„Orlen Lietuvos“ vadovas Michalas Rudnickis BNS pernai rudenį sakė, kad vadinamąją likučio hidrokrekingo įrenginio (angl. Bottom of the Barrel) technologiją ir bazinį projektą sukūrė JAV naftos, dujų ir naftos chemijos technologijų milžinė UOP („Universal Oil Products“), o už visą logistiką – įrenginių gabenimą iš gamyklos per Klaipėdos uostą iki Mažeikių atsakinga tarptautinė logistikos bendrovė „Mammoet“.

1.800 tonų svorio 100 m ilgio, 6,5 m pločio ir 10 m aukščio reaktorius į Klaipėdą turėtų būti atplukdytas 2023 metų rugpjūtį ir apie 150 kilometrų iš uosto gabenamas į Mažeikių gamyklą.

Panašų projektą „Mammoet“ Lietuvoje „Orlen Lietuvos“ užsakymu įgyvendino ir 2008 metais.

Tai kol kas didžiausias investicinis projektas Lietuvoje per „Orlen“ veiklos istoriją nuo 2006 metų. Bendrovė skelbė, jog jis didins Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos pelningumą ir prisidės prie regiono energetinio saugumo stiprinimo, nes produkcija iš Mažeikių tiekiama ne tik Lietuvai ir Lenkijai, bet ir Estijai, Latvijai bei Ukrainai.

Liepos pradžioje „Orlen Lietuva“ baigė beveik du mėnesius trukusį 80 mln. Eur vertės kapitalinį įmonės remontą ir atnaujino gamybą.

Žygimanto Gedvilos (BNS) nuotr.