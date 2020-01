„Ignitis“, „Eesti Gaas“ įžengė į Suomijos dujų rinką

Sausio 1 d. „Ignitis“ tą pačią dieną pradėjusia veikti „Balticconector“ dujotiekio jungtimi Suomijos vartotojams pristatė pirmuosius gamtinių dujų kiekius.

Bendrovė taip tapo vienu iš pirmųjų žaidėjų konkurencijai atvertoje Suomijos dujų rinkoje. Sutartis dėl dujų tiekimo bendrovė jau yra sudariusi su eile stambiausių Suomijos verslo klientų.

„Ignitis“ didžiausiems Suomijos dujų vartotojams siūlo ir nestandartinius individualius dujų tiekimo sprendimus. Skaičiuojama, kad dėl to tiekiamos dujos mūsų klientams Suomijoje gali būti iki penktadalio pigesnės, nei buvo iki rinkos monopolio panaikinimo šalyje. Be to, naujoji jungtis padidins ir dujų tiekimo saugumo užtikrinimą, nes šalis nebebus priklausoma tik nuo vieno tiekėjo ir turės alternatyvių pasirinkimų“, – bendrovės pranešime cituojamas Haroldas Nausėda, „Ignitis“ valdybos narys, atsakingas už verslo klientus ir tarptautinę plėtrą.

Liberalizuoti savo dujų rinką 2020 m. Suomija turėjo dėl pasibaigusio pereinamojo laikotarpio ES trečiojo energetikos paketo sąlygų įgyvendinimui dujų tiekimo sektoriuje. Šis teisės aktas reikalauja atskirti dujų ir elektros perdavimo tinklų veiklą nuo energijos gamybos ir tiekimo veiklų.

„Ignitis“ specialistai 2019 m. aktyviai dalyvavo Suomijoje vykusiose diskusijose ir organizuotose konsultacijose dėl pasiruošimo dujų rinkos liberalizavimui ir jį reglamentuojančios teisinės bazės kūrimo.

Pirmąją naujųjų metų dieną faktiškai pradėjęs veikti 150 km ilgio „Balticconector“ dujotiekis sujungė Suomijos ir Baltijos šalių dujų perdavimo sistemas ir sudarė sąlygas liberalizuoti šios Šiaurės šalies dujų rinką. Iki tol visos reikiamos dujos į Suomiją atkeliaudavo tik dujotiekiais iš Rusijos.

„Eesti Gaas“ teigia atsiriekusi dešimtadalį

Estijos gamtinių dujų tiekimo bendrovė „Eesti Gaas“ skelbia, jog pagal turimas sutartis užima kiek daugiau nei 10% Suomijos dujų rinkos.

„Eesti Gaas“ valdybos nario Kalevo Reiljano žodžiais, Suomijos dujų rinkoje vyksta rimtos permainos.

„Suomijoje susiformavus laisvajai gamtinių dujų rinkai ir vykstant esminiams pokyčiams joje, didžiausią naudą gaus didelis šios šalies dujų vartotojas, tačiau tai turės teigiamos įtakos Baltijos šalių dujų rinkai“, – pabrėžė K. Reiljanas.

„Daug didesnė, jau keturias šalis – Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą – vienijanti dujų rinka suformuos geresnes sąlygas visiems jos dalyviams bei paspartins inovacijas“, – pridūrė K. Reiljanas.

Estijos „Elering“, Suomijos „Gasum“ ir Latvijos „Conexus Baltic Grid“ pernai vasarį pasirašė sutartį, leidžiančią importuoti dujas vienu tarifu ir išvengti tarpvalstybinių mokesčių. Tai reiškia, kad nuo 2020-ųjų dujos tarp šių valstybių tekės išvengiant papildomų išlaidų. Trys šalys tuomet pasirašė ir susitarimą dėl perdavimo sistemų operatorių intersisteminio kompensavimo mechanizmo (angl. Inter-TSO Compensation Mechanism, ITC).

Lietuvos energetikos ministerija skelbė, kad Lietuva siekia integruotis į bendrą Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinką, tačiau laikosi pozicijos, kad integracija turi vykti visoms šalims naudingomis sąlygomis.